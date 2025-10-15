¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥¹¤ÎÀ®¸ùÎã¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉðÂ¢Ìî»Ô¤Î¡Ö¥à¡¼¥Ð¥¹¡×¡£Åö½é¤ÏºÎ»»¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤¿¤¬¡Ä
¥Ð¥¹¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¸òÄÌ´Ä¶À°È÷¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÁêÃÌÌò¤Îº´Æ£¿®Ç·¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¶áÇ¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Ç±¿¹ÔËÜ¿ôºï¸º¤äÏ©Àþ¤ÎÇÑ»ß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡ØÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹ÌäÂê-¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤ÎÎ´À¹¤«¤é·Ð±ÄÇËÃ¾¡¢ºÆÀ¸¤Î»þÂå¤Ø¡Ù¤«¤éÈ´¿è¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¤òÁö¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥¹¡Ö¥à¡¼¥Ð¥¹¡×
¶¹ð§¤ÊÆ»Ï©¤Ë¥Ð¥¹¤¬Ìá¤Ã¤¿
ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¤Ç¡¢£±£¹£¹£µÇ¯¡ÊÊ¿À®£·Ç¯¡Ë11·î26Æü¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥¹¡Ö¥à¡¼¥Ð¥¹¡×¤Î±¿¹Ô¤¬³«»Ï¤·¤¿¡££Ê£ÒÃæ±ûÀþµÈ¾Í»û±Ø¤òµ¯½ªÅÀ¤ËÀ¾²®·¦ÊýÌÌ¤ò½ä²ó¤¹¤ë¡ÖµÈ¾Í»ûÅì½Û´Ä¡×¤Ç¡¢Á´Àþ¤Î½êÍ×»þ´Ö¤Ï25Ê¬¡¢15Ê¬´Ö³Ö¤Ç¤Î±¿¹Ô¤Ç¤¢¤ë¡£Æ³Æþ¼ÖÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÆüÌî¼«Æ°¼Ö¤¬¶¹¤¤Æ»Ï©¤Ç¤âÁö¤ì¤ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤È¤·¤Æ¾®·¿¤Î¥ê¥¢¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î¸å·Ñ¼ÖÎ¾¡Ê¥ê¥¨¥Ã¥µ¡Ë¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë½÷À¼Ö¾¸¤¬¾è¼Ö·ô¤òÈÎÇä¤·¡¢Èâ¤Î³«ÊÄ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾èÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ð¥¹¤Î¼Ö¾¸¤Ï¶ÐÌ³¤¬ÉÔµ¬Â§¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ë¤¤Ä¤¤»Å»ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ºÎÍÑ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¾¼ÏÂ30Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥ï¥ó¥Þ¥ó²½¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢±¿Í¢¾Ê¤¬»ØÄê´ð½à¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤È¤¯¤Ë¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Æ»Ï©¤ÎÉý°÷¤ÎÀ©Ìó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ÂçÅÔ»ÔÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¼çÍ×Æ»Ï©¤òÁö¤ëÏ©Àþ¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó²½¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¡¢Éý¤Î¶¹¤¤Î¢Æ»¤ä¶þ¶Ê¤¹¤ëÆ»Ï©¤Ç¤Ï¼Ö¾¸¤ò¾è¤»¤¿¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Ï©Àþ¥Ð¥¹¤¬Áö¤ëÅ´Æ»±Ø¤È½»ÂðÃÏ¤ò·ë¤Ö¼çÍ×¤ÊÆ»Ï©¤ÏÍ¥ÀèÅª¤Ë²þÎÉ¹©»ö¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÎ¢Æ»¤ÎÀ°È÷¤ÏÃÙ¤ì¡¢¤È¤¯¤ËÅìµþÀ¾Éô¤ÎÅ´Æ»±Ø¼þÊÕÉô¤Î¾õ¶·¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
º£¤Ç¤â¡¢µÈ¾Í»û±Ø¤Ê¤É±ØÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ»Ï©¤¬¶¹ð§¤Ç¡¢Âç·¿¥Ð¥¹¤òÁö¤é¤»¤ë¤¿¤á¤ËÍ¶Æ³°÷¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£
¸òÄÌ²þÁ±ºö¤È¤·¤Æ¤Î¾®·¿¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô
¤â¤È¤â¤ÈÃæ±ûÀþ¤Ï¡¢ÀþÏ©¤¬ÃÏÊ¿¤Ç¡¢¤·¤«¤â£²Ê¬´Ö³Ö¤Ç¾å²¼¤ÎÅÅ¼Ö¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö³«¤«¤º¤ÎÆ§ÀÚ¡×¾õÂÖ¤Ç¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ§ÀÚ¤òÄÌ²á¤¹¤ë¥Ð¥¹Ï©Àþ¤ÏÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ±Ø¤ÎËÌ¸ý¡¢Æî¸ý¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£±Ø¤Î¶áÎÙÃÏ°è¤Ç¤ÏÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Î¥ë¡¼¥È¤¬´´ÀþÆ»Ï©¤Ë½¸Ìó²½¤µ¤ì¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢ÅÌÊâ¤ä¼«Å¾¼Ö¤ÎÍøÍÑ¤¬Æñ¤·¤¤±óµ÷Î¥µÒ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥¹¤Î¤Ê¤¤ÃÏ°è¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤Æ¼«Å¾¼ÖÍøÍÑ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¿·¤¿¤ËÊüÃÖ¼«Å¾¼Ö¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«¼£ÂÎ¤Ï±Ø¼þÊÕ¤ËÃóÎØ¾ì¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤¬¡¢ÃóÎØ¾ì¤Ï±Ø¤«¤éµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ÉÉÔÊØ¤Ê¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¯¡¢±ØÍøÍÑ¼Ô¤Ï±ØÁ°¤ÎÆ»Ï©¤Ë¼«Å¾¼Ö¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÅÔ»Ô¼þÊÕÉô¤Ç¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¼Ò²ñ¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÉðÂ¢Ìî»Ô¤ÎÅÚ²°ÀµÃé»ÔÄ¹¤Ï¡¢±Ø¤Þ¤ÇÊâ¤¯¤Ë¤Ïµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ð¥¹¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤ÃÏ¶è¤Î¸òÄÌ²þÁ±ºö¤È¤·¤Æ¡¢¾®·¿¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼«¼£ÂÎ¤¬¼çÆ³¤¹¤ëÃ»µ÷Î¥ÍøÍÑ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Ð¥¹Í¢Á÷¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²¬ÊÂÌÚ¤ä»³ËÜÍºÆóÏº¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾¤ÎÃÎ¤ì¤¿Í¼±¼Ô¤ò½¸¤á¤ÆÊÙ¶¯²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢£±£¹£¹£µÇ¯¤ÎµÈ¾Í»û¤Ç¤ÎºÇ½é¤Î¡Ö¥à¡¼¥Ð¥¹¡×¤Î±¿¹Ô¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ºÎ»»À¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤¿¤¬¡Ä¡Ä
Åö»þ¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Î±¿ÄÂ¤Ï£²£°£°±ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»ÔÌ±¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Åö»þ¤Ç¤â°ÛÎã¤Î£±£°£°±ß¤È¤¤¤¦Äã³Û¤Î²Á³ÊÀßÄê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£µÕ¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¾è¼Öµ÷Î¥¤¬Ã»¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â£²£°£°±ß¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦ÉáÄÌ¤Î¥Ð¥¹¤Î±¿ÄÂ³Û¤¬¹â³Û¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¡¢ÍøÍÑ¤ò¹µ¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
ÉðÂ¢Ìî»Ô¤Ç¤Ï¡¢»ÔÆâ¤ÇÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë´ØÅì¥Ð¥¹¡¢¾®ÅÄµÞ¥Ð¥¹¡¢À¾Éð¥Ð¥¹¤Ë±¿¹Ô°ÑÂ÷¤ÎÂÇ¿Ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢´ØÅì¥Ð¥¹¤«¤éÀÖ»úÊäÅ¶¤ò¾ò·ï¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Î²óÅú¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î±Ä¶È¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ëµÈ¾Í»û¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼«¼£ÂÎ¤¬¼çÂÎÅª¤Ë¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë»öÎã¤ÏÉðÂ¢Ìî»Ô¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï°ìÈÌ¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ÈÆ±Åù¤«£²ÇÜ¤Û¤É¤Î±¿ÄÂ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î±¿¹Ô¤ÏÌ±´Ö¤Î¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤¬ÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤Æ±¿¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Ç¤ÏºÎ»»À¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤Æí´í°¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÉðÂ¢Ìî»Ô¤Ï£²£°£°£°Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÎÀÖ»úÊäÅ¶¤ò¾ò·ï¤È¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÍøÍÑ¾õ¶·¤Ï¹¥Ä´¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¹õ»ú·Ð±Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥à¡¼¥Ð¥¹¤¬¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥¹¤ÎÌÏÈÏÎã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢½ç¼¡Ï©Àþ¤òÁýÀß¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¼¡¤Î£·Ï©Àþ£¹·ÏÅý¤ò±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â£±£°£°±ß¤Î¶Ñ°ì±¿ÄÂ¤Ç¤¢¤ë¡£
£±¹æÀþ¡¡µÈ¾Í»ûÅì½Û´Ä¡¡´ØÅì¥Ð¥¹¡¡£±£¹£¹£µÇ¯11·î26Æü±¿¹Ô³«»Ï¡Ê°Ê²¼Æ±¡Ë
£²¹æÀþ¡¡µÈ¾Í»ûËÌÀ¾½Û´Ä¡¡´ØÅì¥Ð¥¹¡¡£±£¹£¹£¸Ç¯£³·î£¸Æü
£³¹æÀþ¡¡¶Æî¡¡À¾½Û´Ä¡¦Åì½Û´Ä¡¡¾®ÅÄµÞ¥Ð¥¹¡¡£²£°£°£°Ç¯11·î26Æü
£´¹æÀþ¡¡»°Âë±ØËÌÀ¾½Û´Ä¡¡´ØÅì¥Ð¥¹¡¡£²£°£°£²Ç¯£³·î23Æü
£µ¹æÀþ¡¡¶À¾½Û´Ä¡¡¾®ÅÄµÞ¥Ð¥¹¡¡£²£°£°£´Ç¯11·î27Æü
¶¡¦Åì¾®¶â°æÀþ¡¡¾®ÅÄµÞ¥Ð¥¹¡¡£²£°£°£µÇ¯£µ·î29Æü¡¡¾®¶â°æ»Ô¤È¶¦Æ±±¿¹Ô
£¶¹æÀþ¡¡»°Âë¡¦µÈ¾Í»û½Û´Ä¡¡´ØÅì¥Ð¥¹¡¡£²£°£°£·Ç¯£³·î31Æü
£·¹æÀþ¡¡¶¡¦»°Âë½Û´Ä¡¡¾®ÅÄµÞ¥Ð¥¹¡¡£²£°£°£·Ç¯£³·î31Æü¡¡»°Âë»Ô¤È¤Î¶¦Æ±±¿¹Ô
Î¹µÒ¿ô¡ÊÁ´Àþ¤Î¹ç·×¡Ë¤Ï¡¢£²£°£±£³Ç¯¤Î£²£²£±Ëü£·£°£°£°¿Í¤«¤é£²£°£±£¸Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï£²£³£¸Ëü¿Í¤Ë¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢£²£°£²£°Ç¯ÅÙ¡ÊÎáÏÂ£²Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ê£±£µ£°Ëü£±£°£°£°¿Í¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢£²£°£²£³Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï£²£±£´Ëü£¸£°£°£°¿Í¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö½é¤Ï¡¢¹õ»ú·Ð±Ä¤Ç¡¢¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤«¤é»Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¹õ»ú³Û¤Î°ìÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´óÉÕ¶â¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢£²£°£±£³Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï£µ£¶£¸£¸Ëü±ß¤ÎÊä½õ¶â¤¬»Ù½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¼¡Âè¤ËÁý²Ã¤·¤Æ£²£°£±£¹Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï£·£¶£·£µËü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î£²£°£²£°Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬£±²¯£¶£´£¶£¸Ëü±ß¤Þ¤ÇËÄ¤é¤ß¡¢£²£°£²£±Ç¯ÅÙ£¹£°£·£²Ëü±ß¡¢£²£°£²£²Ç¯ÅÙ£±²¯£¸£³£´£¹Ëü±ß¤È¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°õÀ¾»Ô¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥¹
ÉðÂ¢Ìî»Ô¤ÎÀ®¸ù¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥¹¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤À¡£Ãø¼Ô¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥¹¤Î±¿±Ä¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÀéÍÕ¸©°õÀ¾»Ô¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥¹¤Ç¡¢±¿¹Ô²ñ¼Ò¤ò¶¥ÁèÆþ»¥¤Ç·èÄê¤·¤¿¡£Æþ»¥¼Ô¤¬Æþ»¥¤·¤¿¤Î¤Ï»Ô¤ÎÊä½õ¶â³Û¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¡¢¥Ð¥¹±¿¹Ô¤Î·Ð¸³¤Ê¤É¤ò´ª°Æ¤·¤Æ»Ô¤ÎÉéÃ´³Û¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë»ö¶È¼Ô¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£·ë¶É¤Ï¡¢ÊÂ¹ÔÏ©Àþ¤ä¶áÎÙ¤ÇÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤¬¡¢Â¾¼Ò¤Î»²Æþ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÄã¤¤³Û¤ÇÆþ»¥¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
°õÀ¾»Ô¤Î¾ì¹ç¤â£±£°£°±ß¶Ñ°ì±¿ÄÂ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë»ÔÌò½êÅù¤ÇÌµÎÁ¤Ç¾è¤ê·Ñ¤®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾è¤ê·Ñ¤®¤È¿½¤·½Ð¤ì¤ÐÉüÏ©¤¬¼Â¼ÁÅª¤ËÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ÎÀ©ÅÙÅª¤ÊÌäÂê¤â¤¢¤ê¡¢Íî»¥¶â³Û¤ÎÊä½õ¶â¤Ç¤ÏºÎ»»¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë°ìÉôÏ©Àþ¥Ð¥¹¤È¶¥¹ç¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹¤È¤Î±¿ÄÂº¹¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥¹¤ØÎ¹µÒ¤¬Î®¤ì¤Æ¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Î°Ý»ý¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉðÂ¢Ìî»Ô¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÅÔ»Ô¶á¹Ù¤Î¼ûÍ×¤Î²¢À¹¤ÊÃÏ°è¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿Äã²Á³Ê¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥¹¤ò¡¢¼ûÍ×¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÏ©Àþ¥Ð¥¹¤È¶¥¹ç¤¹¤ëÃÏ°è¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î·Á¤ÇÆ³Æþ¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¥à¡¼¥Ð¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢¤â¤È¤â¤ÈÃ»µ÷Î¥¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢ÊÒÆ»¤Î½êÍ×»þ´Ö¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤10Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°õÀ¾»Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï½Û´ÄÏ©Àþ¤Ç£±¼þ£±»þ´Ö¤Û¤É¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ë20¡Á30Ê¬ÄøÅÙ¾è¼Ö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÍøÍÑ·ÁÂÖ¤¬¥à¡¼¥Ð¥¹¤È¤Ï°ã¤¦¤Î¤ËÆ±¤¸£±£°£°±ß¤È¤¤¤¦Äã²Á³Ê¤òÀßÄê¤·¤¿¤Î¤âÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤à¤·¤í±¿ÄÂ¤Ï£²£°£°±ß¤È¤·¤ÆÂÐ¾Ý¤ò¸ÂÄê¤·¤Æ³ä°úÁ¼ÃÖ¤ò¤¤áºÙ¤«¤¯ÀßÄê¤·¡¢Æ±¤¸³ä°ú¤òÊÂ¹ÔÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥¹¤ÈÊÂ¹Ô¤¹¤ëÌ±±Ä¥Ð¥¹¤È¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³Êº¹¤ò½Ì¤á¤Æ¡¢°ìÈÌÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Î·Ð±Ä¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¹Í¤¨¤â¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹ÌäÂê-¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤ÎÎ´À¹¤«¤é·Ð±ÄÇËÃ¾¡¢ºÆÀ¸¤Î»þÂå¤Ø¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£