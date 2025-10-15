¡Ö½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¤¹¤Í¤Æ¤¤¤ë¡×ÆüËÜÂåÉ½FW¤Ø¤Î¡È¿´¤Ê¤¤ÈãÈ½¡É¤Ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¶ì¸À¡ÖÈà¤Û¤É¤Î¥×¥í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö»Å»ö¤òÊü´þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÁ°ÅÄÂçÁ³¤Ï¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°Á°Àá¤Çµ®½Å¤Ê·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ÎÄãÄ´¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤¦¤ì¤·¤¤°ìÈ¯¤À¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÁ°ÅÄ¤Ïº¸¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤«¤éCF¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤È¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥È¤Ï¡¢º¸¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤Ù¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ø67 HAIL HAIL¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥°¥é¥ó¥È¤Ï¡ØGo Radio Football Show¡Ù¤Ç¡ÖÀè½µ¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£±¦¤Ç»Ï¤á¤Æº¸¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤¬»î¹çÃæ¤ÇºÇ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤«¤éÃæ±û¤Ë°Ü¤ê¡¢Èà¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£CF¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤â»ä¤Ï¥Ê¥·¤À¤È»×¤¦¤Ê¡×
¡¡Á°Àá¤Î¥´¡¼¥ë¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢°ÜÀÒ»Ö´ê¤Î°ì·ï¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÄã²¼¤¬¸¶°ø¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥°¥é¥ó¥È¤ÏÁ°ÅÄ¤Î¥×¥í°Õ¼±¤Ë°ìÅÀ¤ÎÆÞ¤ê¤â¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥È¤Ï¡Ö¥À¥¤¥¼¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ±¿¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢º£¤ÎÈà¤Ï¥Ù¥¹¥È¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢°ÜÀÒ¤¬Áû¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤¬½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¤¹¤Í¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤Í¡£¤À¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡£¥¦¥©¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤ä¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤Û¤É¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢Èà¤¬»Å»ö¤òÊü´þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¤è¡×
¡¡²ø²æ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿Á°ÅÄ¤ÎÉüÄ´¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
