ÀµÄ¾¡¢¼Õ¤ê¤¿¤¤¡£°ËÅì½ãÌé¤¬¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¸«¤»¤¿¡È¾×·â¤Î£²¥¢¥·¥¹¥È¡É¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡¿¥³¥é¥à¡Û
¡¡ÀµÄ¾¡¢¼Õ¤ê¤¿¤¤¡£°ËÅì½ãÌé¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢Àè¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç¤â¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ë¥¥ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£32ºÐ¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»÷¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢°ðºÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ï¤â¤¦¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ó¤Ê·üÇ°¤ò¾¡¼ê¤Ê¤¬¤éÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤À¡£2025Ç¯10·î14Æü¤ËÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡££±¡Ý£²¤Ç·Þ¤¨¤¿54Ê¬¤Ëµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿°ËÅì¤ÏÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ê¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡62Ê¬¡¢Æ²°ÂÎ§¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÅ¨¿Ø¿¼¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¤ÎÀäÌ¯¥¯¥í¥¹¤ÇÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î¥´¡¼¥ë¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤È¡¢71Ê¬¤Ë¤ÏCK¤«¤é¾åÅÄåºÀ¤¤Î·è¾¡ÃÆ¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤È¾×·â¤Î£²¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££³¡Ý£²¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡±¦¥·¥ã¥É¡¼¤òÇ¤¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â»þ¤Ë¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ËÄ¥¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£¥ª¥Õ¡¦¥¶¡¦¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆ°¤¤â¼Á¤¬¹â¤¯¡¢ÆüËÜ¤òÀª¤¤¤Å¤±¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ä¤Ø¤ÎÆÍÇË¤Ç±ü¹Ô¤¤ò¡¢¹âÀºÅÙ¤Î¥¯¥í¥¹¤ÇÉý¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿°ËÅì¤Ï·òºß¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£Èà¤Î¿ê¤¨¤ò¾¯¤·¤Ç¤âµ¿¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï½Ð¾ì17Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎºÎÅÀ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª Îò»ËÅªµÕÅ¾¾¡Íø¤ËÂç¹×¸¥¤·¤¿£µ¿Í¤Ë£·ÅÀÂæ¤Î¹âÉ¾²Á¡ªMOM¤ÏÄÉ·âÃÆ¤Î£¸ÈÖ
