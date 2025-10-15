¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç£²¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤¿°ËÅì¡£¼Ì¿¿¡§¶â»ÒÂóÌï¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¼Ì¿¿Éô¡Ë

¡¡ÀµÄ¾¡¢¼Õ¤ê¤¿¤¤¡£°ËÅì½ãÌé¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£

¡¡¤³¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢Àè¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç¤â¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ë¥­¥ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£32ºÐ¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»÷¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¤·¡¢°ðºÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ï¤â¤¦¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ó¤Ê·üÇ°¤ò¾¡¼ê¤Ê¤¬¤éÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤À¡£2025Ç¯10·î14Æü¤ËÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡££±¡Ý£²¤Ç·Þ¤¨¤¿54Ê¬¤Ëµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿°ËÅì¤ÏÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ê¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
 
¡¡62Ê¬¡¢Æ²°ÂÎ§¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÅ¨¿Ø¿¼¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¤ÎÀäÌ¯¥¯¥í¥¹¤ÇÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î¥´¡¼¥ë¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤È¡¢71Ê¬¤Ë¤ÏCK¤«¤é¾åÅÄåºÀ¤¤Î·è¾¡ÃÆ¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤È¾×·â¤Î£²¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££³¡Ý£²¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ËÂç¤­¤¯´óÍ¿¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£

¡¡±¦¥·¥ã¥É¡¼¤òÇ¤¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â»þ¤Ë¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ËÄ¥¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤­½Ð¤¹¡£¥ª¥Õ¡¦¥¶¡¦¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆ°¤­¤â¼Á¤¬¹â¤¯¡¢ÆüËÜ¤òÀª¤¤¤Å¤±¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡½Ä¤Ø¤ÎÆÍÇË¤Ç±ü¹Ô¤­¤ò¡¢¹âÀºÅÙ¤Î¥¯¥í¥¹¤ÇÉý¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿°ËÅì¤Ï·òºß¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£Èà¤Î¿ê¤¨¤ò¾¯¤·¤Ç¤âµ¿¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£

¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë

