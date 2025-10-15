ÆüËÜ¤òçÓ¤á¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¨¡¨¡¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¸å¡¢µ¼Ô¤¬Ï³¤é¤·¤¿¸ÀÍÕ¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ú¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿¥³¥é¥à¡Û
¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡2025Ç¯10·î14Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ò£³¡Ý£²¤ÈÇË¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¤Ò¤È¤ê¤«¤éÏ³¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤À¤í¤¦¡£Ä¹Ç¯¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ëµ¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Î¾¡Íø¤Ï³ÊÊÌ¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ¡¢¥³¥ó¥Õ¥§¥Ç¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡¢¿ÆÁ±»î¹ç¤Ê¤É²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÂÐ¤·ÇÔËÌ¤ÎÎò»Ë¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿ÆüËÜ¡££²Ê¬11ÇÔ¤È¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÎÁ°¤Þ¤Ç£±¾¡¤â¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÆ²°ÂÎ§¤ÈÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë·Á¤Ç£µ¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬Â¿¤¯¡¢¹¶¤á¼ê¤ò·ç¤¤¤¿¤Þ¤Þ£²¼ºÅÀ¤È¸·¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¸åÈ¾¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î±¿Æ°ÎÌ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¸º¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤Ë£²¡Ý£°¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤³¤È¤ÇÌýÃÇ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥ª¥Õ¡¦¥¶¡¦¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆ°¤¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸Ä¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬½ù¡¹¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Á°È¾¤è¤ê¤âÁ°¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤¿ÆüËÜ¤Ï52Ê¬¡¢Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÆ¨¤µ¤º¤ËÆîÌîÂó¼Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î°ËÅì½ãÌé¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¡¢CK¤«¤éÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇµÕÅ¾¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤òçÓ¤á¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡££²¼ºÅÀÌÜ¤Î¾ìÌÌ¤Ç°ËÅì¤ò¥É¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤·¡¢£³¼ºÅÀÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¾åÅÄ¤Ë¶¥¤êÉé¤±¤¿¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ù¥é¥¦¥É¤¬Ã¯¤è¤ê¤âÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¡£Îò»ËÅª¾¡Íø¤È¸À¤Ã¤Æ²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï½Ð¾ì17Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎºÎÅÀ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª Îò»ËÅªµÕÅ¾¾¡Íø¤ËÂç¹×¸¥¤·¤¿£µ¿Í¤Ë£·ÅÀÂæ¤Î¹âÉ¾²Á¡ªMOM¤ÏÄÉ·âÃÆ¤Î£¸ÈÖ
¡¡2025Ç¯10·î14Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ò£³¡Ý£²¤ÈÇË¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¤Ò¤È¤ê¤«¤éÏ³¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤À¤í¤¦¡£Ä¹Ç¯¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ëµ¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Î¾¡Íø¤Ï³ÊÊÌ¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ¡¢¥³¥ó¥Õ¥§¥Ç¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡¢¿ÆÁ±»î¹ç¤Ê¤É²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÂÐ¤·ÇÔËÌ¤ÎÎò»Ë¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿ÆüËÜ¡££²Ê¬11ÇÔ¤È¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÎÁ°¤Þ¤Ç£±¾¡¤â¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¸åÈ¾¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î±¿Æ°ÎÌ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¸º¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤Ë£²¡Ý£°¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤³¤È¤ÇÌýÃÇ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥ª¥Õ¡¦¥¶¡¦¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆ°¤¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸Ä¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬½ù¡¹¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Á°È¾¤è¤ê¤âÁ°¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤¿ÆüËÜ¤Ï52Ê¬¡¢Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÆ¨¤µ¤º¤ËÆîÌîÂó¼Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î°ËÅì½ãÌé¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¡¢CK¤«¤éÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇµÕÅ¾¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤òçÓ¤á¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡££²¼ºÅÀÌÜ¤Î¾ìÌÌ¤Ç°ËÅì¤ò¥É¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤·¡¢£³¼ºÅÀÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¾åÅÄ¤Ë¶¥¤êÉé¤±¤¿¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ù¥é¥¦¥É¤¬Ã¯¤è¤ê¤âÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¡£Îò»ËÅª¾¡Íø¤È¸À¤Ã¤Æ²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï½Ð¾ì17Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎºÎÅÀ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª Îò»ËÅªµÕÅ¾¾¡Íø¤ËÂç¹×¸¥¤·¤¿£µ¿Í¤Ë£·ÅÀÂæ¤Î¹âÉ¾²Á¡ªMOM¤ÏÄÉ·âÃÆ¤Î£¸ÈÖ