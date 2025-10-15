¤Ê¤ó¤ÇÆþ¤ë¤Î¡Ä¡©¥É·³¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î°ÕÌ£ÉÔÌÀÃÆ¤Ç¡È°ÛÊÑ¡É¡Ö¥¨¥°¤¤¤Ê¡×¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤É¤³¡©¡×ÈïÃÆ¤·¤¿Áê¼êÅê¼ê¤¬Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥É¥ó°ú¤¤ä¤ó¡×
¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º1¡¼2¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê10·î13Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö10·î14Æü¡¿¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢°ÕÌ£ÉÔÌÀÃÆ¢ªÅê¼ê¤¬Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë
10·î13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î14Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º1²óÀï¡¢¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡¦¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬Êü¤Ã¤¿ÂÚ¶õ»þ´Ö¤ÎÄ¹¤¤¹ë²÷ÃÆ¤È¡¢Åê¼ê¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤âÅê¼ê¿Ø¤¬Æ§¤óÄ¥¤ê¡¢0-0¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿6²óÉ½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹¶·â¡¢1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿4ÈÖ¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡¢ÁÀ¤¤µå¤ò¹Ê¤é¤»¤Þ¤¤¤È¤¹¤ë¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º3ÈÖ¼ê¤Î¥Á¥ã¥É¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¤Ä¤Ä¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤È¤¹¤ë¤È¡¢¾¡Éé¤Î6µåÌÜ¡¢¿¿¤óÃæÄã¤á¤Ø¤ÈÅê¤¸¤é¤ì¤¿154km/h¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£
¤¹¤ë¤ÈÂÇµå¤Ï²÷²»¤È¤È¤â¤Ë¡¢45ÅÙ¤È¤¤¤¦¹â¤¤³ÑÅÙ¤Ç±¦Êý¸þ¤Ø¤È½Ö¤¯´Ö¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¿¤ÓÂ³¤±¤ëÆÃÂç¤ÎÈôµå¤Ë¡£¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤¿½Ö´Ö¤«¤éÂÇµå¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤ï¤º¤Ë¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤³¤ì¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤ÈÃåÃÆ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¼çË¤¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î°ìÈ¯¤Ç1ÅÀ¤òÀèÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ107.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó173.48km/h¡Ë¡¢¿äÄêÈôµ÷Î¥362¥Õ¥£¡¼¥È¡Ê110.33¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢¤½¤ÎÂÇµå¤¬Èô¤ó¤À½Ö´Ö¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬»×¤ï¤º¹ÅÄ¾¤·¡¢ÈïÃÆ¤ò³Î¿®¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¤³¤Î°ìÈ¯¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤²¤¨¡×¡Ö¥¨¥°¤¤¤Ê¡×¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤É¤³¡©¡×¡ÖÆ°¤«¤Ê¤¤w¡×¡Ö¥É¥ó°ú¤¤ä¤ó¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡×¡ÖÍê¤ì¤ë¤ï¡×¡Ö10·î¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÏÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºòµ¨¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç·àÅª¤¹¤®¤ë¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤âÂçË½¤ì¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¡£¤³¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤Î°ìÈ¯¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢º£µ¨¤â¤½¤Î³èÌö¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë
