´ßÌÀÆü¹á¡¢Æ©¤±´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç·ëº§¼°¤Ø¡ª¡Ö¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¤Û¤ó¤Þ¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÏÃÂê
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦´ßÌÀÆü¹á¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¹¬¤»»þ´Ö..¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢·ëº§¼°¤Ë»²Îó¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿´ß¡£Æ©¤±´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¤Î¼Ì¿¿Ê£¿ôËç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤·¤Æ»£±Æ¤Ç¤Þ¤¿Âçºåµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤ÈÃÏ¸µÂçºå¤Ëµ¢¶¿¤·¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¡¢Åê¹Æ¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀ¨¤¯åºÎïÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖåºÎï¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¤Û¤ó¤Þ¤Ë²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ªÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£