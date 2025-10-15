¡ÈÆæ¤ÎÈþ¾¯½÷¡É°æ¾å¤â¤â¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ù¡¼¥ë¤òÃ¦¤°¡¡¡È¸¸¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡É¤ÎÈëÌ©¤¬1st¼Ì¿¿½¸¤Ç²ò¤Êü¤¿¤ì¤ë
¡¡¡ÈÀµÂÎÉÔÌÀ¡É¤ÎÈþ¾¯½÷¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿°æ¾å¤â¤â¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤½¤Î¥Ù¡¼¥ë¤òÃ¦¤°¡£1st¼Ì¿¿½¸¡ØMirage Princess¡Ê¥ß¥é¡¼¥¸¥å¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡Ë¡Ù¤¬¡¢28Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¥Ü¥Ç¥£¡ª¥Ù¡¼¥ë¤òÃ¦¤¤¤À°æ¾å¤â¤â
¡¡Ç¯Îð¤â½Ð¿ÈÃÏ¤â°ìÀÚÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°æ¾å¤Ï¡¢¤½¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿Â¸ºß¡£éçµ¤Ï°¤Î¤è¤¦¤Ë¿ÀÈëÅª¤Ê½Ð¸½¤«¤é¡È¸¸¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡áMirage Princess¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¿ÀÈëÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢¡Ö¸÷¤È±Æ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»£±Æ¤ò´º¹Ô¡£¥ì¥ó¥º¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÃøÌ¾ÇÐÍ¥¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¿Ê¡ÅçÍµÆó»á¡£½À¤é¤«¤Ê¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¸áÁ°¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é¡¢±Æ¤¬Íî¤Á¤ë²«ºª»þ¤Þ¤Ç¡¢Èà½÷¤ÎÂ¿ÌÌÅª¤ÊÉ½¾ð¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Âª¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤ÀÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×Â¸ºß¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿°æ¾å¤â¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï°æ¾å¤Î¡ÈÊª¸ì¤ÎÂè°ì¾Ï¡É¤È¤Ê¤ë°ìºý¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¥Ü¥Ç¥£¡ª¥Ù¡¼¥ë¤òÃ¦¤¤¤À°æ¾å¤â¤â
¡¡Ç¯Îð¤â½Ð¿ÈÃÏ¤â°ìÀÚÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°æ¾å¤Ï¡¢¤½¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿Â¸ºß¡£éçµ¤Ï°¤Î¤è¤¦¤Ë¿ÀÈëÅª¤Ê½Ð¸½¤«¤é¡È¸¸¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡áMirage Princess¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤ÀÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×Â¸ºß¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿°æ¾å¤â¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï°æ¾å¤Î¡ÈÊª¸ì¤ÎÂè°ì¾Ï¡É¤È¤Ê¤ë°ìºý¤È¤Ê¤ë¡£