¥Ï¥Þ¥¹¤Î¿Í¼Á°äÂÎ¡ÈÊÖ´ÔÃÙ¤ì¡É¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡Ö¥¬¥¶¤Ø¤Î»Ù±çÊª»ñÈÂÆþ¤òÀ©¸Â¡×¤ÈÈ¯É½¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡È¥Ï¥Þ¥¹ÉðÁõ²ò½ü¡É¤Î¥¢¥á¥ê¥«²ðÆþ¤ò¼¨º¶
¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤Ï14Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¤è¤ë¿Í¼Á¤Î°äÂÎ¤ÎÊÖ´Ô¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ø¤Î»Ù±çÊª»ñ¤ÎÈÂÆþ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¤è¤ë¿Í¼Á¤Î°äÂÎ¤ÎÊÖ´Ô¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤Ï15Æü°Ê¹ß¡¢»Ù±çÊª»ñ¤òÈÂÆþ¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÂæ¿ô¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ê¬¤È¤Ê¤ë300Âæ¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¤È¹ñÏ¢¤ËÄÌÃÎ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÉ¬Í×À¤¬¤Ê¤¤¸Â¤êÇ³ÎÁ¤ä¥¬¥¹¤ÎÈÂÆþ¤òÇ§¤á¤º¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤È¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Î¶³¦¤Ë¤¢¤ë¥é¥Õ¥¡¸¡Ìä½ê¤ÎºÆ³«¤âÇ§¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï14Æü¡¢¹±µ×Åª¤ÊÄäÀï¤Î¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÉðÁõ²ò½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î²ðÆþ¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
¡Ê¥Ï¥Þ¥¹¤¬¡ËÉðÁõ²ò½ü¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð²æ¡¹¤¬¤µ¤»¤ë¡£¿×Â®¤Ë¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏË½ÎÏÅª¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤¬»àË´¤·¤¿¿Í¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµõµ¶¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÂÐ±þ¤òÈóÆñ¤·Â®¤ä¤«¤Ë°äÂÎ¤òÊÖ´Ô¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£