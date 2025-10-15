¡Ö¿å¥À¥¦¡×ÊüÁ÷11Ç¯È¾¤Ç¿·´ë²è¤ËÂçÊª·Ý¿Í£³¿Í¶¦±é¼Â¸½¡¢²áµî±ÇÁü¤«¤é¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¸«¤é¤ì¤½¤¦¡×
TBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¡Ê¸á¸å10»þ¡Ë¤¬15Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ï¡Ö²áµî¤Ë¸¡¾Ú¤·¤¿¥Û¥ó¥È¤ÎÀâ¤«¡©ÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¦¥½¤ÎÀâ¤«¡©¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡ØÀâ¥À¥¦¥È¡Ù¤ò³«ºÅ¡ªÉÍÅÄvs½ÕÆüvs¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤ÇÂÐ·è¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤ÏÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é11Ç¯È¾¡£²áµî¤Ë¸¡¾Ú¤·¤¿¥Û¥ó¥È¤ÎÀâ¤«¡©¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤±³¤ÎÀâ¤«¡©¡¡¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤À¤È¤¤¤¦¡£
X¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤«Á¯ÌÀ¤Ë»×¤¤½Ð¤»¤ë¡£²¶¤Îµ²±ÎÏ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¿å¥À¥¦À½ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÍ½»»Åª¤Ë¿·¥Í¥¿ºî¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤±¤É¡¢ÊüÁ÷¤·¤Ê¤¤½µºî¤ë¤È¡¢²þÊÑ´ü¤ËÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Î¸õÊä¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤½¤ìËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë´ë²è¤«¡×¡Ö²áµî±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¸«¤é¤ì¤½¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£