¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¤È¥Ú¥ó¥É¥ë¥È¥ó¤¬¥³¥é¥Ü¡¡¥ª¥ó¥Ö¥ì¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¡ÖALL STAR AGED¡×¤òÈ¯Çä
¡¡¡Ö¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¡ÊCONVERSE¡Ë¡×¤¬¡¢¡¡¡Ö¥Ú¥ó¥É¥ë¥È¥ó¡ÊPENDLETON¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥å¡¼¥º¡ÖALL STAR AGED HI / PENDLETON¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£10·î15Æü¤«¤éWhite atelier BY CONVERSE¡¢¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¤Î³ÆÅ¹ÊÞ¡¢Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£
¡¡¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¤Î¡ÖALL STAR AGED¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀ½ºî¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥·¥å¡¼¥º¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¥Ú¥ó¥É¥ë¥È¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ü¡¼¥É¥·¥ã¥Ä¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ª¥ó¥Ö¥ì¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¦¡¼¥ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¡£ÁÇºà¤Ë¤ÏÌÓ¿¥Êª»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ëÈø½£¤Ç¿¥¤ê¾å¤²¤¿¾å¼Á¤Ê¥¦¡¼¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥ó¤Ë¤Ï¡ÖPENDLETON¡×¤È¡ÖALL¡úSTAR¡×¤Î¥í¥´¤òÊÂ¤Ù¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Í¡¼¥à¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥·¥å¡¼¥º¤Ë¤ÏÇ»¤¤À¸À®¤ê¤Î¥Æ¡¼¥×¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥¹¥Ú¥¢¥·¥å¡¼¥ì¡¼¥¹¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1Ëü5400±ß¡£
