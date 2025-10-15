¶áº¢¥Ý¥í¥·¥ã¥ÄÀ©Éþ¤Î¿·¼Ö¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ª¡¡¥¹¡¼¥Ä¤¬¤¤¤¤¤«À©Éþ¤¬¤¤¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¿·¼ÖÈÎÇä¤Î¸½¾ì¤Ç¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡ÖÀ©Éþ²½¡×¤ÎÎ®¤ì¤¬¿Ê¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë
¢£Êâ¹ç¼çÂÎ¤Î¡Ö¸Ä¿Í±Ä¶È¡×¤«¤é¥Á¡¼¥à»Ö¸þ¤ÎÈÎÇäÂÎÀ©¤Ø¤ÎÊÑ²½¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë
¢£Åý°ì´¶¤Ï½Ð¤ë¤â¤Î¤ÎÆ±Ä´°µÎÏ¤Ë¤è¤ë¶¯À©Åª¤ÊÃåÍÑ¤Ë¤Ï²ÝÂê¤â»Ä¤ë
¡Ö¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¡á¥¹¡¼¥Ä¡×¤ÎÅù¼°¤Ï¤â¤¦À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤
¡¡¿·¼ÖÈÎÇä¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÎáÏÂ¤Î¤¤¤Þ¤Ç¤â¡ÖÃË¤Î»Å»ö½¡×¤Î¶¯¤¤¿¦¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤¬Ä¹¤¤´Ö°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Î¤È¤³¤í¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤Ð¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¤Î¡ÖÀ©ÉþÃåÍÑ²½¡×¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¾¯¿ô¤È¤Ï¤¤¤¨½÷À¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤â½µËö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤Ê¤ÉÃå¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¥à¡¼¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤¢¤ë¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ÇÊ¹¤¯¤ÈËèÆü¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÀ©ÉþÃåÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£²Æ¾ì¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ï½ë¶ì¤·¤¤¤Î¤Ç²Æ¾ì¤À¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢½©¡¦Åß¸þ¤±¤Ë¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤Î¾å¤Ë±©¿¥¤ë¤â¤Î¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÄÌÇ¯¤ÇÀ©ÉþÃåÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡¢Æî¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤ÎË¿¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¼Ö¤ò°·¤¦¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ò¼èºà¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¡¢Ê¿Æü¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¤¬¡¢ÆüÍËÆü¤ËË¬¤ì¤ë¤È¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÃå¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ò¤È¤ê¤À¤±¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¤¬¤¤¤¿¤Î¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö»ä¤É¤â¤¬°·¤¦¤è¤¦¤Ê¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¼Ö¤Ç¤ªÆÀ°ÕÍÍ¤È¤Ê¤ë¹â½êÆÀÁØ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¿·¼Ö¤Ë¸Â¤é¤ºÆüÍËÆü¤Ë¤ÏÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¡£´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤É¤âÂ¿¤¤¤Î¤ÇÊ¿Æü¤Ë»þ´Ö¤ò¼«Í³¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢ÅÚÍË¤äÆüÍË¤Ï¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ä¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ê¤ÉÍ¾²Ë¤ËÈñ¤ä¤¹¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£ÆüÍËÆü¤Ë¤´ÍèÅ¹¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ï°ÜÌ±¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¶ìÏ«¤·¤Æ·Ð±Ä¤¹¤ë´ë¶È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢½é¤á¤Æ¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¼Ö¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªµÒÍÍ¤ä¡¢¤½¤ì¤³¤½²Á³Ê¤¬¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¥â¥Ç¥ë¤Î¤´¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¥µ¥é¥ê¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¤¢¤ê¥é¥Õ¤ÊÉþÁõ¤ÇÀÜµÒ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ø¿§¡Ù¤ò¤Ä¤±¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆüÍË¤Ç¤â¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÆüÍËÆü¤Ï¡ÖÍ½È÷Æü¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Å¹Ä¹¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¹ÊÞÀÕÇ¤¼Ô¤Ï½Ð¶Ð¤·¤Ê¤¤¤Î¤â°ìÈÌÅª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÚÍË¤äÆüÍËÆü¤Ë²ÈÂ²¤Ç¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ø¹Ô¤¯¤Ê¤é¤Ð¡¢¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¤¬¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥´¶¤ò¤â¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
À©Éþ¤Ç¤â¥¹¡¼¥Ä¤Ç¤â¡Ö½ÀÆð¤µ¡×¤¬º£¸å¤Î²ÝÂê
¡¡²áµî¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²ñ¼Ò¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µëÎÁ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬Êâ¹çµë¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö°ìÉ¤Ïµ¡×¾õÂÖ¤Ç¤ÎÈô¤Ó¹þ¤ß¤Ê¤ÉÆü¡¹Ë¬Ìä±Ä¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Î¥ë¥Þ¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬À¤¾ð¤âÈ¿±Ç¤·¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥»¡¼¥ë¥¹¡¢¤Ä¤Þ¤êÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¡¢¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¤ÎµëÎÁ¤â´ðËÜµë¤¬¼ê¸ü¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¿·¼Ö¤òÇä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤Ç¡¢Åý°ì´¶¤ò½Ð¤¹°ÕÌ£¤â¤¢¤Ã¤ÆÀ©Éþ²½¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤ÆÀÜµÒ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿µ²±¤âÉ®¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤Þ¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢°ìÉô¹â³Û¼Ö¤òÃæ¿´¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¥è¥ì¥è¥ì¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ÇÃå¤³¤Ê¤·¤â¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤¦¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÖÎ¾²Á³Ê¤¬¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤ÎÌÈÎ¥â¥Ç¥ë¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤Ë¤ÏÀ©Éþ²½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢µÁÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤È¤âÆüËÜ¤ªÆÀ°Õ¤Î¡ÖÆ±Ä´°µÎÏ¡×¤â¤¢¤ê¡¢À©Éþ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÎÃåÍÑ¤¬È¾¤Ð¶¯Í×¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Åý°ì´¶¤Ï¤È¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Á°½Ò¤·¤¿Æî¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ï¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¸Ä¡¹¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÇ¤¤»¡¢ÃåÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¤½¤ì¤òÌäÂê»ë¤·¤Ê¤¤´Ä¶¤òºî¤ë¤³¤È¤³¤½¡ÖÎáÏÂ¡×¤é¤·¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½¾õ¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯½éÂÐÌÌ¤È¤¤¤¦¤ªµÒ¤Ø¤ÎÈÎÇä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÜµÒ¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¿·¼Ö¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦ÈÎÇä¼êË¡¤¬´ðËÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À©ÉþÃåÍÑ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ã¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÏÃÂêºî¤ê¤Î¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯½éÂÐÌÌ¤Î¤ªµÒ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉ¬¤º¤·¤âÈÎÇäÂ¥¿Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤ÏÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡²ñ¼Ò¤¬°ìÉôÉéÃ´¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢»ÅÎ©¤Æ¤Î¤¤¤¤¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢º£¸å¤â¹ó½ë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë²Æµ¨¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾åÃåÈóÃåÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Î¡¼¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ê¤É¤ÎÁªÂò»è¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£