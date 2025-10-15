¡Ú¥×¥í¥ì¥¹¡Û¥¦¥ë¥Õ ¥¢¥í¥ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ÀïÁê¼ê¤¬·èÄê¡¡¡È¶Ë°¥ì¥¹¥é¡¼¡ÉEVIL¤ÈÍèÇ¯1·î4Æü¤Ë·ãÆÍ
¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï14Æü¡¢¸µ½ÀÆ»¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¥¦¥ë¥Õ ¥¢¥í¥óÁª¼ê¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤òÈ¯É½¡£¡È¶Ë°¥ì¥¹¥é¡¼¡ÉEVIL¤È2026Ç¯1·î4Æü¤ËÀï¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¤Ï2021Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢½ÀÆ»ÃË»Ò100¥¥íµé¤Ç°æ¾å¹¯À¸¤µ¤ó°ÊÍè21Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å6·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÎÂÐ¹³Âç²ñ¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò°úÂà¤¹¤ë¤È¡¢6·î23Æü¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ø¤ÎÅÅ·âÅ¾¸þ¤È¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤òÈ¯É½¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤¬2026Ç¯1·î4Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ÆþÃÄ¸å¤ÏÂ¾¤Î¿·¿Í¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ¡¢Âç²ñ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¡£¤·¤«¤·13Æü¤ËÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âç²ñ¤Ç¡¢»î¹ç¸å¤Ë°¤Î·³ÃÄ¡ÈHOUSE OF TORTURE¡É(H.O.T)¤¬°¹Ô¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¤¬¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¡£H.O.T¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½³»¶¤é¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¤³¤ì¤ËH.O.T¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦EVILÁª¼ê¤¬·ã¹â¤·¡¢¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¤È¤Î°ø±ï¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£EVILÁª¼ê¤Ïº£Ç¯¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØG1 CLIMAX 35¡Ù¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¡£¤Þ¤¿¡¢¶§´ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÍðÆþ¡õ²ðÆþ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëH.O.T¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤â·üÇ°¤µ¤ì¡¢¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¤¬¤É¤¦Î©¤Á²ó¤ë¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£