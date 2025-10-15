Ä¹Ìîµ×µÁ¡¡16Ç¯°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡ÖÂåÂÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡×¡¡¹Åç»þÂå¤Ï¿Í´ÖÀ¤ÎÀ®Ä¹¡¡Êé¤Ã¤¿ÀèÇÚ¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤Ø¤Î»×¤¤¤âÅÇÏª
µð¿Í¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÄ¹Ìîµ×µÁÁª¼ê¤¬14Æü¡¢°úÂà²ñ¸«¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ÌîÁª¼ê¤ÏÃÞÍÛ³Ø±à¹â¡¢ÆüËÜÂç¡¢Honda¤ò·Ð¤Æ2009Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç1°Ì»ØÌ¾¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2011Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.316¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢2012Ç¯¤Ë¤Ï173°ÂÂÇ¤ÇÆ±Î½¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤È¤È¤â¤ËºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2018Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤Ï´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤ÎFA(¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È)°ÜÀÒ¤Ë¤è¤ë¿ÍÅªÊä½þ¤Ç¹Åç¤Ø°ÜÀÒ¡£2023Ç¯¤«¤é¤Ïµð¿Í¤ËÉüµ¢¡£Æ±Æü¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤·¡¢¤½¤ÎÁª¼êÀ¸³è¤Ï16Ç¯¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤ÇÄ¹ÌîÁª¼ê¤Ï¡¢¤½¤ÎÄ¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¡Ö2011Ç¯¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎºÇ½ªÀï¤ÇÂåÂÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¤¹¤´¤¯»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖÆâ³¤¤µ¤ó¤ÎºÇÂ¿¾¡¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¸Ä¿Í¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿2019Ç¯¤«¤é4Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿¥«¡¼¥×¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÍ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¤·¡¢¥«¡¼¥×ÂàÃÄ»þ¤Ë¤âÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÊÑ¤Ç¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡£µ¤¤Å¤±¤Ð4Ç¯´Ö¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤â´Þ¤á¤Æ2ÇÜ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ãç´Ö¤¬¤Ç¤¤¿»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿Í´ÖÀ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÄ¹ÌîÁª¼ê¤Ï¡¢¿·¿Í»þÂå¤«¤é9Ç¯´Ö¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤È¤·¤ÆÊé¤Ã¤Æ¤¤¤¿°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ø¤Ï¡Ö¼ã¤¤¤È¤¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¼«¼ç¥È¥ì¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÈÍ¦¿Í¤â°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ´ÆÆÄ¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢²ù¤¤¤â»Ä¤ëµ¤»ý¤Á¤òÅÇÏª¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£