¡¡10·î4Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡£ËÜÌ¿¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤ò²¼¤·¤Æ¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¡Ê64¡Ë¤¬¿·ÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÉûÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿85ºÐ¤ÎËãÀ¸ÂÀÏº»á¡£ÀÄ¤¤ÉÛ¥Þ¥¹¥¯±Û¤·¤ËÈèÏ«¤Î¿§¤¬¸«¤¨¤ë¡£
½÷À½é¤ÎÁíºÛ¤Ë½¢¤¤¤¿¹â»Ô»á¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢10·î10Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¼«¸øÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤¬Ï¢Î©²ò¾Ã¤òÄÌ¹ð¡£26Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¶¨ÎÏ´Ø·¸¤¬Êø¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤ÏÁá¤¯¤âÆñ¤·¤¤ÂÉ¼è¤ê¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇÉÈ¶À¯¼£¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡×
¡¡ÇÈÍð¤Î¿·ÂÎÀ©¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¶¯¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÉûÁíºÛ¤Ë½¢¤¤¤¿ËãÀ¸ÂÀÏº»á¡Ê85¡Ë¤À¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¤ÎMµ¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÅÞ¤ÎÌò°÷¿Í»ö¤ÏÏÀ¸ù¹Ô¾Þ¤Î¿§¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ËãÀ¸ÇÉ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ç¹â»Ô»á¤Î»Ù»ý¤ËÆ°¤¤¤¿¾®ÎÓÂëÇ·»á¤òÀ¯Ä´²ñÄ¹¤ËÈ´Å§¡£µìÌÐÌÚÇÉ¤ÎÌÌ¡¹¤¬½ÅÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÉÈ¶À¯¼£¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿ØÍÆ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Á°Ç¤¤ÎÀÐÇËÁíºÛ¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢ËãÀ¸ÇÉ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÇÉÈ¶À¯¼£¤Ë·¹¤¤¤¿¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¿·ÂÎÀ©¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ÏÃÄ·ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë´ó¤ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤ä¾®Àô»á¤Ê¤É¡¢ÁíºÛÁª¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î½è¶ø¤¬º£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£ÅÞÆâ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Á¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤¬µóÅÞÂÎÀ©¤òÃÛ¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢º£¸å¤Î¿Í»ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊMµ¼Ô¡Ë
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢Mµ¼Ô¤¬½Ð±é¤¹¤ë²òÀâÈÖÁÈ¡ÖÊ¸½Õµ¼Ô¥È¡¼¥¯¡×¤òÇÛ¿®Ãæ¤À¡£¾®Àô»á¤¬¡ÈµÕÅ¾Éé¤±¡É¤òµÊ¤·¤¿ÍýÍ³¡¢ËãÀ¸»á¤¬¹â»Ô»á¤ò»Ù»ý¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ê¤É¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
