¤Ò¤í¤æ¤»á¡¢¾®Àô¿Ø±Ä¡Ö¥¹¥Æ¥ÞÌäÂê¡×Áªµó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÀ¼ÌÀ½ä¤ê¡Ö¾¡¼ê¤Ë²ñ¼Ò¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤é½éÆü¤Ë¡Ä¡×
¡Ö2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×³«Àß¼Ô¤Ç¸µ´ÉÍý¿Í¤Î¡Ö¤Ò¤í¤æ¤¡×¤³¤ÈÀ¾Â¼ÇîÇ·»á¡Ê48¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¤Î¿Ø±Ä¤ÇÁíÌ³¡¦¹ÊóÈÉÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎËÒÅç¤«¤ì¤ó¸µ¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥ÞÌäÂê¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢Áªµó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¾¾ÅÄ³¾ÂåÉ½¤¬À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¾¾ÅÄ»á¤ÏÆ±¼Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¡Ö¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë´Ø¤¹¤ë½µ´©»ïÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀÊ¸¤ò·ÇºÜ¡£ËÒÅç»á¤Î»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤¬¡¢Æ°²è¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡×¤Ç¡¢¿Ê¼¡Ïº»á¤Ë¹¥°ÕÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤è¤¦¡¢Ê¸Îã¤Ê¤É¤òºîÀ®¤·¤Æ°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ë¤è¤êËÒÅç»á¤ÎÌ¾ÍÀ¤¬ÔÌÂ»¤µ¤ì¡¢¸í²ò¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤ÆÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤Ù¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö³Æ¼ïÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¼ÒÆâÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Åö³º¥³¥á¥ó¥È¤ÎÎãÊ¸°Æ¤òºîÀ®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤¤¤Þ¤·¤Æº£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¤Ë´Ø¤·¡¢ËÒÅç»á¤¬¥³¥á¥ó¥ÈÎã¤òºîÀ®¤·¤½¤ÎÅê¹Æ¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ëµ»ö¤ÎµºÜ¤Ï¡¢»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö¥³¥á¥ó¥È¹©ºî¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢À¯¼£²È¤ÎËÒÅç»á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì±´Ö¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼«Çò¡£ËÒÅç»á¤¬ÈÝÄê¤»¤º¤Ë3½µ´Ö·Ð¤Ã¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤¬¼«Çò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÈë½ñ¤¬¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ÈÆ±¤¸¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¾¡¼ê¤Ë²ñ¼Ò¤¬¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢½éÆü¤Ë¡ØÌµ¼Â¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤ÆÊó¹ð¤¹¤ë¤Ï¤º¤¸¤ã¤ó¡£°ã¤Ã¤Æ¤¿¤é¤´¤á¤ó¤ä¤±¤É¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
Æ±¼Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥³¥á¥ó¥ÈÎãÊ¸°Æ¤Ë°ìÉô¹Ô¤²á¤®¤¿É½¸½¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤½¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÎãÊ¸¤Î³Æ»öÌ³½ê°¸¤Ø¤ÎÁ÷ÉÕ¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤¿ËÒÅç»á¤äËÒÅç»öÌ³½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤Ëµ¿Ç°¤òÊú¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¡¢¼ÒÆâ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎÀ©Äê¤äÊ£¿ô¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÀ¯¼£²È¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢»Ù±ç¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÁªµó±¿Æ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÊó½·¤ò¼õ¤±¼è¤ë¹¹ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¤¿¡Ø¥¹¥Æ¥Þ¡Ù¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤ò¡Ø¥¹¥Æ¥Þ¡Ù¤ÈÊóÆ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸í¤Ã¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡Ö¤¿¤ÀÅö¼Ò¤Ï¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤³¤¦¤È¤¹¤ëÀ¯¼£²È¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂº·É¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤½¤Î»Ö¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Åö¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤¬ºîÀ®¤·¤¿ÎãÊ¸°Æ¤Ë¡¢Â¾¤Î¸õÊä¼Ô¤òìÊ¤á¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤¦¼õ¤±¼è¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤É½¸½¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄËº¨¤Î¶Ë¤ß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÕÇ¤¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë»ä¤Ë¤¢¤ê¡¢ËÜ·ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¤´ÈãÈ½¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Õºá¡£¡ÖÌò°÷Êó½·¤Î¸º³Û¤È¤È¤â¤Ë¡¢½¾¶È°÷°ìÆ±¤¬Åö¼Ò¤Î»ÈÌ¿¤Ë´ð¤Å¤¯¶ÈÌ³¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢»ä¤ÎÀÕÇ¤¤È´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¶ÈÌ³¿ë¹Ô¤ò¤¹¤ë¤è¤¦ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òÅ°Äì¤·¡¢¿®Íê²óÉü¤Ë¸þ¤±À¿¿´À¿°Õ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£