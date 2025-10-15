170cm¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ÉÊæÀî²Ì²»¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ÇÌ¥Î»¡Ö¥é¥¤¥óåºÎï¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×
¡¡¡ÖABEMA Prime¡×¤Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÊæÀî²Ì²»¤¬¡¢15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û170cm¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ÉÊæÀî²Ì²»¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡¿åÃå»Ñ¤â¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×¡Ê15Ëç¡Ë
¡¡170cm¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸Ø¤ëÊæÀî¡£ÉáÃÊ¤«¤é¡¢°µÅÝÅª¤ËÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¶á±Æ¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÆü¤Ï¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£ÀèÆü¤Î»°Ï¢µÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤É¤ó¤Ê½µËö²á¤´¤·¤¿¤Î¡©¡©¡¡»ä¤Ï¤Û¤Ü¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ºÇ½ªÆü¤Ï¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ+¥é¡¼¥á¥ó¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¡ºÇ¹â¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥é¥¤¥óåºÎï¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÊæÀî²Ì²»¡Ê¤Û¤«¤ï ¤«¤Î¤ó¡Ë
1986Ç¯2·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹½êÂ°¡£¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤äµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡¤òÆÃµ»¤È¤·¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤Û¤«¤ËÈë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î¤Î»ñ³Ê¤âÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÊæÀî²Ì²»¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷hokawakanonn¡Ë
