¡¡²ÆÈÁ¤ÈÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¡£°¾Èþ¡Ê²ÆÈÁ¡Ë¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¥ß¥Ê¥È¡ÊÀÄÌÚÍ®¡Ë¤È¡¢¥é¥¹¥È¤ÎÅ¸³«¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÆÈÁ¡ßÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡ÙÂè2ÏÃ¤è¤ê
¡¡¸¶ºî¤ÏÃ«¸ýºÚÄÅ»Ò¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ê¤Ö¤ó¤«¼Ò¡Ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢¡ÖÎÁÍý¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢°¾Èþ¤È¾¡ÃË¡ÊÃÝÆâ¡Ë¤ÎÀ®Ä¹¡õºÆÀ¸¥í¥Þ¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡¾¡ÃË¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤»Ï¤á¤¿°¾Èþ¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¼ò²°¤ÎÅ¹°÷¡¦¥ß¥Ê¥È¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£¥ß¥Ê¥È¤ÎÅ¹¤Ç¥Æ¥¡¼¥é¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿°¾Èþ¤Ï¡ÖÁ°¤Ë¤Ä¤¤¢¤Ã¤Æ¤¿¿Í¤¬½÷¤Î»Ò¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ª¼ò¤¬¼å¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡£ËÜÅö¤ÏÁ´Á³°û¤á¤ë¤Î¤Ë¡£¤Ç¤â¡¢ÍýÁÛ¤ÎÈà½÷¤Ç¤¤¤ë¤Ë¤Ï¼å¤¯¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÍýÁÛ¤ÎÈà½÷¤Ç¤¤¤ë»ä¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Î»ä¤¬¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡¥ß¥Ê¥È¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡£¤³¤ó¤Ê³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤ª¼ò°û¤à¤ª»Ð¤µ¤ó¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡£¤Ç¤â²¶¤Ï°ì½ï¤Ë°û¤ß¤¿¤¤¤±¤É¤Ê¡×¤È¹ð¤²¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥ß¥Ê¥È¤Ï¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ã¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥Æ¥¡¼¥é°û¤ó¤Ç¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Ç°¾Èþ¤Î´é¤ò¸«¤»¡Ö¤Û¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÖ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼«Á³¤Ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°¾Èþ¤Ï¾¡ÃË¤Î²È¤Ë¸°¤òÊÖ¤·¤Ë¹Ô¤¯¤¬¡¢¾¡ÃË¤Ï¸åÇÚ¤ÎÇòºê¡ÊÁ°¸¶¿ð¼ù¡Ë¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¡£¾¡ÃË¤Ï°¾Èþ¤ò²È¤Ë¾·¤Æþ¤ì¡¢¡ÖÃÞÁ°¼Ñ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¿¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡¡¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤â°¾Èþ¤ÎÌ£¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¥ì¥·¥Ô¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¼ÁÌä¡£Çòºê¤Ï¡¢ðùÎ³¤À¤·¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¤³¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡°¾Èþ¤µ¤ó¡¢¤³¤ì»È¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤¬¡¢°¾Èþ¤Ïµ¤¤Þ¤º¤½¤¦¤Ë¤½¤Î¾ì¤òµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾¡ÃË¤Ï¡¢°¾Èþ¤ËÌµÍý¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¾ð¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¡¢°¾Èþ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£
¡¡°¾Èþ¤Ï¥ß¥Ê¥È¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¡¢¥ß¥Ê¥È¤Ï°¾Èþ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È°ì¸À¡£¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿°¾Èþ¤Ïµã¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ß¥Ê¥È¤Ï¤½¤ó¤Ê°¾Èþ¤òÊú¤¤·¤á¤¿¡£¾¡ÃË¤ÏÊú¤¹ç¤¦Æó¿Í¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥ß¥Ê¥È¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥á¥í¤¹¤®¡×¡Ö¾Â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´í¸±¤Ê¹á¤ê¤·¤«¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ß¥Ê¥È¤ÎÇË²õÎÏ¡×¡ÖÇ¯²¼¾ÂÃË¡×¡Öµ÷Î¥´¶¥Ð¥°ÃË¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¥é¥¹¥È¤Ë¾¡ÃË¤¬°¾Èþ¤È¥ß¥Ê¥È¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Å¸³«¤Ë¤Ï¡Ö¾¡ÃË¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡¢¡¢¡×¡Ö¾¡ÃË¤Î»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤â´Ö¤¬°¤¤¡×¡ÖÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡Ä¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
