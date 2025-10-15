¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡¢À¯¸¢ÏÈÁÈ¤ß¸ò¾Ä¤¬Ä¹´ü²½¤Ê¤é¡Ö¸½ÂÎÀ©¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¡×¡ÄÀÐÇËÀ¯¸¢·ÑÂ³¤ÇÀ¯ºöÍ¥ÀèÁÊ¤¨¤ë
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡Ê£µ£¶¡Ë¤Ï£±£´Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢À¯¸¢ÏÈÁÈ¤ß¸ò¾Ä¤¬Ä¹´ü²½¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡Ö¸½ÂÎÀ©¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ï¢Î©¤Î¹ÔÊý¤¬¤¤Á¤ó¤È·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÀÐÇËÀ¯¸¢·ÑÂ³¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï¡ÖÇ¯Æâ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢²¿¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤È¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡Ö¥¬¥½¥ê¥óÃÍ²¼¤²¡×¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤Î°ú¤¾å¤²¡×¤Ê¤É¤ÎË¡°Æ¤ÎÇ¯ÆâÀ®Î©¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¡£¡Ö²¾¤ËÀ¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¸ò¾Ä¤¬ÂÚ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÃåÃÏÅÀ¤¬¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ØÁíÁíÊ¬Î¥¡Ù¡£¸½ÂÎÀ©¤Î²¼¤Ç¤Þ¤º¹ñ²ñ¤ò³«¤¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤òÍ¿ÌîÅÞÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¡×¤È¹â»ÔÁáÉÄ¡ÖÁí¡×ºÛ¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬¡ÖÁí¡×Íý¤òÂ³¤±¤ë¥¦¥ë¥È¥é£Ã°Æ¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¶ÌÌÚ¼óÁê¡×¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ëÃæ¡¢À¯¶É¤è¤ê¤âÀ¯ºö¼Â¸½Âè°ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿³Ê¹¥¡£»²±¡Áª¤«¤é£³¤«·î¤â¡ÖÀ¯¼£¶õÇò¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö²¤½£¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Ï¢Î©¸ò¾Ä¤Ï¿ô¤«·î¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î´Ö¤ÏÁ°¤ÎÂÎÀ©¤¬¤·¤«¤ë¤Ù¤¹ÔÀ¯¤ò»Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¡×¤È¤·¡¢¡ÖÂ¿ÅÞ²½»þÂå¤Î¿·¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤ä¤ªºîË¡¤Î¹½ÃÛ¤¬É¬Í×¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Î©·ûÌ±¼ç¤ËÎ×»þ¹ñ²ñ¤ò£²£±Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÆüÄø°Æ¤òÄó¼¨¡£Æ±Æü¤ËÀÐÇËÆâ³Õ¤¬Áí¼¿¦¤·¡¢½°»²ËÜ²ñµÄ¤Ç¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ò¹Ô¤¦Êý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¼«Ì±Â¦¤Ï¡Ö¾¤½¸ÆüÅöÆü¤Ë¼óÁê»ØÌ¾¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢Î©Ì±Â¦¤Ï¡Öº£¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£Í¿ÌîÅÞ¤ÎÂ¿¿ôÇÉ¹©ºî¤¬·ã²½¤·¤Æ¤ª¤êÆüÄø¤¬¤º¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¤â¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±ÅÞ¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç¡ÖÁíÁíÊ¬Î¥¡×¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê£¿ô¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Áí²ñ¸å¡¢ÎëÌÚ½¡ÃË»²±¡µÄ°÷¤Ï¡Ö»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤Ç¤â°ÂÄêÀ¯¸¢¤Î´ðÁÃ¤òºî¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¸øÌÀ¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¼«¸ø¤Î´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤éÏ¢Î©°Ý»ý¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦Í×µá¡£°ìÊý¡¢ÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤Ï¡ÖÆ²¡¹¤È¡Ê¼óÈÉ»ØÌ¾Áªµó¤Ç¡Ë»ØÌ¾¤òÆÀ¤¿¤¤¡×¤ÈÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
