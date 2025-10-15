22ºÐ¤¬ºÇÂç¤Î¡È¥µ¥×¥é¥¤¥º¡É¡¢Îò»ËÅª¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤â¡Ä¿¹ÊÝJ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï½Ð¾ì17Áª¼ê¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ººÄê¡×
¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Î½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼17Áª¼ê¤ò5ÃÊ³¬ººÄê
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯19°Ì¡Ë¤Ï10·î10Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-2¤ÇÎò»ËÅª¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡½Ð¾ì¤·¤¿17Áª¼ê¤ò5ÃÊ³¬É¾²Á¡ÊºÇ¹â¤¬5¤ÄÀ±¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡Ë¤ÇººÄê¤¹¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦°æ¾å¿®ÂÀÏº¡Ë
¡ãGK¡ä
¢£ÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë¡á¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¡¡¥¯¥í¥¹¤ò¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢¼éÈ÷¿Ø¤ò½õ¤±¤¿¡£3ÅÀÌÜ¤ÎCK¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾åÅÄ¤ÎÆ¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥´¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥Ã¥¯¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿
¡ãDF¡ä
¢£ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Ë¡á¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¡¡ÂÐ¿Í¤Î¶¯¤µ¡¢¹¶·â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤È°µ´¬¤ÎÆâÍÆ¡£¸åÈ¾33Ê¬¤Ë¤Ï¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¤·¡¢¤¿¤Þ¤é¤º¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÅÝ¤·¤¿Áê¼ê¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¡£ºÇÂç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë
¢£Ã«¸ý¾´¸ç¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¡á¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¡¡2¼ºÅÀ¤³¤½¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ±û¤«¤éÅÏÊÕ¡¢ÎëÌÚ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤éDF¥é¥¤¥ó¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤¿¡£¡È¥«¥¿¡¼¥ëÁÈ¡É¤Î·Ð¸³ÃÍ¤Ï°ËÃ£¤¸¤ã¤Ê¤¤
¢£ÅÏÊÕ¡¡¹ä¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¡á¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¡¡ÂÐÌÌ¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤äº¸¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ËÇ´¤ê¶¯¤¯ÂÐ±þ¡£Ãæ±û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¾ÚÌÀ
¡ãMF¡ä
¢£º´Ìî³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë¡á¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¡È²ó¼ý¡É¡£¹¶·â¤Ç¤â¶²¤ì¤ºÁ°¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£³ùÅÄ¤È¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤â¡ý
¢£³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¡á¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù¡Ê¢ª¸åÈ¾40Ê¬OUT¡Ë
¡¡½øÈ×¤«¤é±Ô¤¤½ÐÂ¤ÇÁê¼ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ª¤¦¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹¶·â¤Ç¤â»þ´Ö¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¥µ¥¤¥É¤ËÀµ³Î¤Ê¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£¤Þ¤µ¤Ë¿¹ÊÝJ¤Î¿´Â¡
¢£Æ²°ÂÎ§¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¡á¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù¡Ê¸åÈ¾40Ê¬OUT¡Ë
¡¡Á°È¾¤Ïµ×ÊÝ¡¢¸åÈ¾¤Ï°ËÅì¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ç°ã¤¤¤òºî¤ë¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¸åÈ¾28Ê¬¡¢Áê¼ê¤Î±¦¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ÁÁá¤¯´íµ¡¤ò»¡ÃÎ¤·¤Æ¥«¥Ã¥È
¢£ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¡á¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù¡Ê¢ª¸åÈ¾29Ê¬OUT¡Ë
¡¡Á°È¾¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë»Å³Ý¤±¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£¸åÈ¾17Ê¬¤Ë¤Ï¡ÈÁêËÀ¡É¤Î°ËÅì¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò±¦Â¥Ü¥ì¡¼¤Ç»ÅÎ±¤á¡¢·èÄêÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÈ¯´ø
¢£µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¡á¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù¡Ê¢ª¸åÈ¾9Ê¬OUT¡Ë
¡¡Â¼óÉé½ý¤Î±Æ¶Á¤Ç½Ð¾ì»þ´Ö¤Ï¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë¤â¸Ä¿Íµ»¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£µ×ÊÝ¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÉÝ¤µ¤¬°ã¤¦
¢£ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¡á¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù¡Ê¢ª¸åÈ¾29Ê¬OUT¡Ë
¡¡Á°È¾¤Î·èÄêµ¡¤Ï»ÅÎ±¤áÀÚ¤ì¤º¤â¡¢¸åÈ¾7Ê¬¤ËÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤ò½¦¤¤¡¢È¿·â¥à¡¼¥É¤òºî¤ë¥´¡¼¥ë¡£ºòÇ¯11·î¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÂ¸ºß²ÁÃÍ¤ò¾ÚÌÀ
¢£°ËÅì½ãÌé¡Ê¥Ø¥ó¥¯¡Ë¡á¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡Ê¢ª¸åÈ¾9Ê¬IN¡Ë
¡¡Àµ³Î¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤ÇÃæÂ¼¡¢¾åÅÄ¤ÎÆÀÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¡¢µÕÅ¾¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë¡£¥·¥ã¥É¡¼¤Î°ÌÃÖ¤«¤é³°¤Ø¤ÎÆ°¤¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¼éÈ÷¿Ø¤òº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤¿¡£²ø²æ¤Î¾õÂÖ¤¬µ¤¤¬¤«¤ê
¢£ÅÄÃæÊË¡Ê¥ê¡¼¥º¡Ë¡á¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù¡Ê¢ª¸åÈ¾29Ê¬IN¡Ë
¡¡µåºÝ¤Î¶¯¤µ¡¢Ç´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤ÈÌò³ä¤òÁ´¤¦¡£¹¶·â¤Ç¤â¸åÈ¾42Ê¬¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÏÈ¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿
¢£ÁêÇÏÍ¦µª¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë¡á¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù¡Ê¢ª¸åÈ¾29Ê¬IN¡Ë
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤Ï¡È¤é¤·¤µ¡É¤òÈ¯´ø¡£ÃÏ¸µ¤ÎÄ´ÉÛ¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¼éÈ÷¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù
¢£Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë¡á½Ð¾ì»þ´ÖÃ»¤¯ºÎÅÀ¤Ê¤·¡Ê¢ª¸åÈ¾40Ê¬IN¡Ë
¢£¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¡Ë¡á½Ð¾ì»þ´ÖÃ»¤¯ºÎÅÀ¤Ê¤·¡Ê¢ª¸åÈ¾40Ê¬IN¡Ë
¡ãFW¡ä
¢£¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¡á¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù¡Ê¢ª¸åÈ¾29Ê¬OUT¡Ë
¡¡ÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤ÏÁê¼ê¤è¤ê¤â°ìÂÁá¤¯Èô¤Ó¡¢ÅÀ¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¡£¸åÈ¾7Ê¬¤Ë¤Ï¥×¥ì¥¹¤¬Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶È¯¤·¡¢ÆîÌî¤ÎÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¥¨¡¼¥¹
¢£Ä®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¡á¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù¡Ê¢ª¸åÈ¾29Ê¬IN¡Ë
¡¡¥·¥å¡¼¥È¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Ë¥·¥ã¥É¡¼¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¸¥¿ÈÅª¤Ê¼éÈ÷¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤¿¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦°æ¾å¿®ÂÀÏº / Shintaro Inoue¡Ë