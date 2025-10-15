¡ÖÉ¡ÌÓ¤Î¿¤Ó¶ñ¹ç¤Þ¤Ç´Ñ»¡¤·¤í¡ª¡×¡½¡½¶î¤±½Ð¤·»þÂå¤Î»Ù¶ÉÄ¹¡¢°æ¾å¤Ò¤µ¤·¡¢¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿Ê¸¾Ï½Ñ¤Î¶Ë°Õ
¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¥¹¥¯¡¼¥×¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¿À¶Éð±ÑÍø»á¡£¤½¤Î¸å¡¢µð¿Í·³¤ÎµåÃÄÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢2011Ç¯¤Ë¡ÖÆÉÇä¤Î¥É¥ó¡×¤³¤ÈÅÏîµ¹±Íº»á¤ÎÆÈºÛ¤òÁÊ¤¨¡¢·¸Áè¤Ë¡£¸½ºß¤Ï¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£
【写真】この記事の写真を見る(3枚)
¡¡¤½¤ó¤ÊÀ¶Éð»á¤¬¡¢Ìó50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÇÈÍðËü¾æ¤Îµ¼Ô¿ÍÀ¸¤È¡¢¸½Âå¤Îµ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤òÉÁ¤¯¡Øµ¼Ô¤ÏÅ·¹ñ¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤ È¿¹ü¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥àÀïµ¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤ò´©¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÀ¶Éð»á¤¬ËÜ¤ÎÃæ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ëÊ¸¾Ï½Ñ¤òÂÎÆÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¡¢°ÎÂç¤Ê¤ëÀè¿Í¤¿¤Á¤Î¶µ¤¨¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÆÃÊÌÆÉÀÚ¡×¤Îµ»ö¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
°æ¾å¤Ò¤µ¤·¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿ºîÊ¸¤ÎÈë·í
¡¡¶î¤±½Ð¤·¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹ÀÄ¿¹»Ù¶É»þÂå¤Ë¡¢°ËÅì¹¬»°¤È¤¤¤¦»Ù¶ÉÄ¹¤Ë¹ð¤²¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÀÛÃø¡Øµ¼Ô¤ÏÅ·¹ñ¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤ È¿¹ü¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥àÀïµ¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤Ëµ¤·¤¿¤³¤È¤À¤¬¡¢Èà¤Ï»Í¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡°ì¤Ä¤Ï¡Ö¿¿¼Â¤Ï¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë½É¤ë¡×¡£¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤òÂç»ö¤Ë¤·¤í¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸À¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢Èà¤Î¶µ¤¨¤Ï¼Â¤Ë¶ñÂÎÅª¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢Áê¼ê¤ÎÉ¡ÌÓ¤Î¿¤Ó¶ñ¹ç¤Þ¤Ç´Ñ»¡¤·¤í¡×¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¤«¤ß¤µ¤ó¤ËÆÉ¤ó¤ÇÊ¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¸¶¹Æ¤ò½ñ¤±¡×¡£¶È³¦ÍÑ¸ì¤ä¥«¥¿¥«¥Ê¸ì¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê»È¤ï¤º¡¢Ê¿°×¤ÊÊ¸¾Ï¤ò¿´¤¬¤±¤í¡¢¤È¸À¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ä¡¢¡Ø°æ¾å¤Ò¤µ¤·¤È141¿Í¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎºîÊ¸¶µ¼¼¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢
¡ÒºîÊ¸¤ÎÈë·í¤ò°ì¸À¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«½ñ¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¤À¤ì¤Ë¤Ç¤â¤ï¤«¤ëÊ¸¾Ï¤Ç½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ó
¡¡¤È¤¤¤¦°ìÀá¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°æ¾å¤Ò¤µ¤·¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡¡»°¤Ä¤á¤Ï¡Ö½ñ¤½Ð¤·¤ÇÆÉ¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤á¡×¡£ÆÃ¤Ë»æÉý¤Î¶¹¤¤¿·Ê¹¤Ç¤Ï¡¢¼èºà¤Îµ¢¤êÆ»¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¤¦¤ó¤¦¤óÓ¹¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½ñ¤½Ð¤·¤ò¹Í¤¨¤Ê¤µ¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¡£
¡ÒÀã¤ÎÆ»¤ò³Ñ´¬¤¤Î±Æ¤¬¤Õ¤¿¤Ä¡£
¡Ö¤É¥µ¡×¡Ö¤æ¥µ¡×
½Ð²ñ¤¤¤¬¤·¤é¤Ë°Å¹æ¤Î¤è¤¦¤ÊÃ»¤¤²ñÏÃ¤À¡Ó
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤ÎÌ¾Ê¸²È¤Ç¤¢¤ëÉ¥ÅÄ·Ë°ìÏº¤ÎÏ¢ºÜ´ë²è¡Ø¿·¡¦¿Í¹ñµ¡ÙÀÄ¿¹ÊÔ¤ÎÍÌ¾¤Ê½ñ¤½Ð¤·¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊ¸¤òÄê¤á¤ë¤Þ¤ÇÈà¤Ï¤Ò¤É¤¯Òñ¶ã¤·¡¢7²ó¤â½ñ¤Ä¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÆÉÇä¤Ë¤ÏÄÔËÜË§Íº¤È¤¤¤¦°ÛºÍ¤¬¤¤¤Æ¡¢2795²ó¤ËµÚ¤Ö¡Ø¾¼ÏÂ»Ë¤ÎÅ·¹Ä¡Ù¤òÆÉÇä¤ËÏ¢ºÜ¤·¤¿¡£¤½¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ï¡¢¡ÖÅ·¿´¤Î¾Ð¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
Ì¾Ê¸²È¤¬½ñ¤¤¤Æ¤Ï¾Ã¤·¤Æ¡¢½ñ¤¤¤Æ¤Ï¾Ã¤·¤Æ
¡Ò¾Ð¤¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÈù¾Ð¡¢Îä¾Ð¡¢¶ì¾Ð¡¢ÆÈ¾Ð¡¢¶õ¾Ð¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Î¾Ð¤¤¤¬¤¢¤ë¡£Å¯³Ø¼Ô¥Ù¥ë¥°¥½¥ó¤Ï¤³¤Î¡Ö¾Ð¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ì½ñ¤ò¤â¤Î¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Î¤¤¤º¤ì¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤âÂ°¤µ¤Ê¤¤¡ÈÅ·¹Ä¤Î¾Ð¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤È¤¯¤ËÀï¸å¤ÎÊÅ²¼¤Ï¤è¤¯¤ª¾Ð¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¾Ð¤¤¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÅ·¿´¤Î¾Ð¤¤¡¢¤È¤Ç¤â¤¤¤¦¤«¡£´é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´¿È¤ò¤æ¤µ¤Ö¤Ã¤Æ¤ª¾Ð¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ó
¡¡Èà¤Ï¤³¤ì¤òÄù¤áÀÚ¤ê2ÆüÁ°¤ÎÌë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½ñ¤¾å¤²¡¢¼«Âð¤òË¬¤ì¤¿¾¾ºê¤È¤¤¤¦Éô²¼¤Ë¡¢¡Ö¤Ç¤±¤¿¡¢¤Ç¤±¤¿¡ª¡¡¾¾¤Ã¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¤È¥Ý¥ó¤È¸¶¹Æ¤òÅê¤²¤Æ´ó±Û¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¾¾ºê¤ÏÆ¬¤òÄ¥¤êÅÝ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¥Ï¥¡¡ª¡¡Ê¸¾Ï¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ëºî¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¼Ò²ñÉô¤¤Ã¤Æ¤ÎÌ¾Ê¸²È¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¡¢½ñ¤¤¤Æ¤Ï¾Ã¤·¤Æ¡¢½ñ¤¤¤Æ¤Ï¾Ã¤·¤Æ¡¢ºÇ½é½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ë¥Ó¥å¡¼¥Ã¤ÈËÀ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÍó³°¤Ë½ñ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÍó³°¤Ë½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¤Þ¤¿²£¤Ã¤Á¤ç¤Ë¥Ó¥å¡¼¥Ã¤È°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ½ñ¤Â¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤Þ¤¿¥Ó¥ê¥Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¡¢Â¯¤Ë¸À¤¦¤È»æ¶ý¤Î»³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÈà¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¤·¡¢°ËÅì¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¼êËÜ¤Ë½ñ¤±¡¢¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿·ÊÆµ¼Ô¤Ë¿¿»÷¤Î¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ¼Ô¤¬»ý¤Ä¸ÄÀ¤³¤½¤¬Ê¸¾Ï¤ÎÌ¿¤À¤«¤é¤À¡£
¡Ö·é¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤ÆÅê¤²¼Î¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¤Î¶µ¤¨
¡¡¸åÇ¯¡¢»ä¤Ï¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¤Î¡Ö¥ß¥¹¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó¤Î¶µ¤¨¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥Ë¥ä¥ê¤È¤·¤¿¡£°ËÅì¤Ë¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤ÏÊ¸³Ø½¤¶ÈÃæ¤Î¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¤¬¥Ñ¥ê¤ÇÊ¢¤ò¶õ¤«¤»¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢
¡Ò½ñ¤½Ð¤·¤¬Ì¯¤Ë¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤«Äó¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÄ´»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶Å¤Ã¤¿±²´¬¤ÌÏÍÍ¤äÌµÂÌ¤ÊÁõ¾þ¤Ï·é¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤ÆÅê¤²¼Î¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ë½ñ¤µ¤·¤¿´Ê·é¤ÇÊ¿ÌÀ¤ÊÊ¸¾Ï¤ËÎ©¤Á¤â¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡¢»ä¤Ï¤¹¤Ç¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¡¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ø°ÜÆ°½Ëº×Æü¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¡Ë¡Ó
¡¡¤È¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¤µ¤é¤Ë¤³¤Î°ìÀá¤Î¸å¤Ë¡¢
¡Ò»ä¤ÏÅö»þ¡¢¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤Ë±ü¹Ô¤¤ò»ý¤¿¤»¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤¿¤À´Ê·é¤Ê¿¿¼Â¤ÎÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¥»¥¶¥ó¥Ì¤Î³¨¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Ó
¡¡¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¶î¤±½Ð¤·µ¼Ô¤ÏÊ¸¾Ï½¤¹Ô¤Î¸¼´ØÀè¤Ç¤Á¤ç¤í¤Á¤ç¤í¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÆÉ½ñ²È¤Î°ËÅì¤Ï¾Ð¤Ã¤ÆÎå¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡£
Æþ¼Ò3Ç¯ÌÜ¤Îµ¼Ô¤Ë¤è¤ëÂ©¤Å¤«¤¤¤¬Ê¹¤³¤¨¤ëÉ®Ã×
¡¡¤½¤·¤Æ»Í¤ÄÌÜ¤Î¶µ¤¨¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤·¤«½ñ¤±¤Ê¤¤µ»ö¤ò½ñ¤±¡£¤½¤ì¤¬ÆÃ¥À¥Í¤À¡£¤½¤Î°ìÊý¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤â¤Í¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤ÎÊ¡Åç»Ù¶É¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ3Ç¯ÌÜ¤ÎµÈÅÄ¿µ°ì¡Ê¸å¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼ÒÄ¹¡Ë¤¬¡¢ÌÚÂ¼¼é¹¾Ê¡Åç¸©ÃÎ»ö¤ÎÅÚÃÏ³«È¯¤ËÍí¤à¼ýÏÅ±ø¿¦»ö·ï¤ò¼èºà¤·¡¢Ê¡Åç¸©ÈÇ¤ËÄ¹´üÏ¢ºÜ¤Î¤¦¤¨¡¢¡Ø¥É¥¥å¥á¥ó¥È¼«¼£ÂÎ±ø¿¦¡¡Ê¡Åç¡¦ÌÚÂ¼²¦¹ñ¤ÎÊø²õ¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤ò½ñ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¡Åç¸©Å·±ÉÂ¼¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÂ¼¤Çµ¯¤¤¿Â£¼ýÏÅ¤¬¡¢¸©¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤¹¤ëÃÎ»ö¤ÎÂáÊá¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò¡¢Â©¤Å¤«¤¤¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÉ®Ã×¤ÇÄÉ¤Ã¤¿¡£
¡Ò·¬¸¶¤ÏÃãÉõÅû¤òÅÏ¤·¤¿¤¢¤È¡¢»°½½Ê¬¤Û¤É¤ÇÀÊ¤òÎ©¤Ã¤¿¡£¿ûÌî¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎºÂ¤Ö¤È¤ó¤Î²¼¤ÎÃãÉõÅû¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë°Ü¤·¤«¤¨¡¢·¬¸¶¤ò¸¼´Ø¤Þ¤Ç¸«Á÷¤Ã¤¿¡£·¬¸¶¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¼«¼¼¤ËÌá¤ê°ì¿Í¤ÇÉõÅû¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢°ìËü±ß»¥¤Ç»°½½Ëç¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ°¤è¤êÂ¿¤¤¤Ê¡×¤È¿ûÌî¤Ï»×¤Ã¤¿¡£
¡ÊÃæÎ¬¡Ë¿ûÌî¤âÂè»ÍË¼¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¡¢°ì¿Í¤Ü¤Ã¤Á¤ÎÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤à¤í¤ó¡¢¿ûÌî¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¿ûÌî¤ÎÆ¬¤Ï¡¢»ö·ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Æü¤ÎÅö¤¿¤é¤Ê¤¤»°¾ö¤Û¤É¤ÎÆÈË¼¤ÎÃæ¤Ç¤¸¤Ã¤ÈÌÛ¤Ã¤ÆÊª»×¤¤¤Ë¤Õ¤±¤Ã¤¿¡£¤Ä¤¤ºòÆü¤Þ¤Ç¸©Ä£²ÝÄ¹¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê´ù¤ÎÁ°¤Ë¤¹¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤¬¤¦¤½¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ó
¡¡¤³¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤Ç¡¢µÈÅÄ¤Ï1978Ç¯ÅÙ¤ÎÆüËÜ¿·Ê¹¶¨²ñ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆÃ¥À¥Í¤ò³Í¤ë¤³¤È¡×¤È¡Ö¿Í´Ö¤ò½ñ¤¯¤³¤È¡×¤Îº¹
¡¡¥È¥ë¡¼¥Þ¥ó¡¦¥«¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ä¥²¥¤¡¦¥¿¥ê¡¼¥º¤é¤¬¸£°ú¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥å¡¼¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¼êË¡¤¬Í¢Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ËÅì¤Ï»ä¤ÎÁ°¤Ç¤½¤ì¤òÏÃÂê¤Ë¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡¢Ä«Æü¤Î»Ù¶É¤ÇÆþ¼Ò3Ç¯¤ÎµÈÅÄ¤ËÄÉÀ×¤µ¤»¡¢»Ù¶ÉÄ¹¤ä¥Ç¥¹¥¯¤é¤¬Ä¹´üÏ¢ºÜ¤ò»Ù¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¼«Í³¤ÊÃÏÊýÈÇ¤Î²ÄÇ½À¤ò¸«¤¤¤À¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ËÅì¤â3Ç¯¤Û¤É¤ÇÅ¾½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¸åÇ¤¤Î»Ù¶ÉÄ¹¤Ï¡¢¡Ö²¿¤¬²¿¤Ç¤âÆÃ¥À¥Í¤ò³Í¤ì¡×¤ÈÈ¯ÇË¤ò¤«¤±¤ë¸·¤·¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¿·¤¿¤Ê´ÉÍý¼Ô¤ÎÅÐ¾ì¤ÏÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âËÜ½£ºÇËÌ¤Î»Ù¶É¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿¡£»ä¤ÏËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë°ìÌÌ¥È¥Ã¥×¤ÇÆÃ¥À¥Í¤ò½ñ¤¤¤¿¡£¤è¤¯µ»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¼«Éé¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÃ¥À¥Í¤ò³Í¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¿Í´Ö¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î´Ö¤Ë¤ÏÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÍÚ¤«À¾¤ÎÂçºå¼Ò²ñÉô¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñÉôÄ¹¤Î¹õÅÄÀ¶¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëµ¼Ô¤¿¤Á¤¬ÆÃ¥À¥Í¤ò³Í¤ê¡¢Ï¢ºÜ¤ò¤·¡¢¤½¤ì¤òËÜ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¾®¤µ¤Ê»Õ¾¢¤ò¼º¤Ã¤¿ÃÏÊýµ¼Ô¤Î´õË¾¤À¤Ã¤¿¡£Á°½Ò¤Î¡ØºîÊ¸¶µ¼¼¡Ù¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢°æ¾å¤Ò¤µ¤·¤Ï¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò½ñ¤¤¤Æ¤Ï¹Í¤¨¤ë¡¢¹Í¤¨¤Æ¤Ï½ñ¤¯¡£¤½¤¦¤·¤Æ°ìÊâ¤º¤ÄÁ°¤Ø¿Ê¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ë·èÃÇ¤ò¼«Ê¬¤Ç²¼¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¿Í´Ö¤Ï½ñ¤¯¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Í¤¨¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯À¸¤Êª¤Ç¤¹¡Ó
¡¡°ËÅì¤¬µî¤ë¤È¡¢Ê¸¾ÏºîË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ò¤È¤Ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¾å¤¬¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤â¤Î¤ò½ñ¤¯»Ï¤Þ¤ê¤Ê¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊÀ¶Éð ±ÑÍø¡¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó½ÐÈÇ¡Ë