¥Ý¥¹¥ÈËÌÈø¥ì¡¼¥¹¤Î¹æË¤
¡¡SBI¿·À¸¶ä¹Ô¡ÊÀîÅç¹îºÈ¼ÒÄ¹¡Ë¤Ï¡¢Á°¿È¤Ç¤¢¤ëµìÆüËÜÄ¹´ü¿®ÍÑ¶ä¹Ô»þÂå¤ËÃíÆþ¤µ¤ì¤¿¸øÅª»ñ¶âÌó2300²¯±ß¤Î´°ºÑ¤ËÌÜÅÓ¤òÉÕ¤±¤¿¡£·Ð±Ä¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤ÆºÆ¾å¾ì¤òÅì¾Ú¤Ë¿½ÀÁ¡£Áá¤±¤ì¤ÐÇ¯Æâ¤Ë¤â¼Â¸½¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡¾ÇÅÀ¤ÏºÆ¾å¾ì»þ¤Î»þ²ÁÁí³Û¤Ç¤¢¤ë¡£23Ç¯¤Î¾å¾ìÇÑ»ß»þ¤ÏÌó5600²¯±ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÆ¾å¾ì¤Ç1.5Ãû¡Á2Ãû±ß¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯µ¤¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£
SBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤ÎËÌÈøµÈ¹§»á¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡¡¸øÅª»ñ¶â¤ÎÊÖºÑ¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢SBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎËÌÈøµÈ¹§²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¾å¾ì¤ÏÁá¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡£¿·À¸¶ä¹Ô¤ÎTOB¡ÊÈó¾å¾ì²½¡Ë¤ËÍ×¤·¤¿»ñ¶â¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖSBI¤Ï½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô³ô¤Î»ý¤ÁÊ¬¤òNTT¥É¥³¥â¤ËÇäµÑ¤·¡¢Áí³Û4200²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î»ñ¶â¤òÄ´Ã£¡£¸øÅª»ñ¶âÊÖºÑ¤Ë¤â¤³¤Î»ñ¶â¤¬½¼Åö¤µ¤ì¤¿¡×¡Ê¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯´´Éô¡Ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»þ²ÁÁí³Û¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ï¡¢Åê»ñ²È¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤¬É¬Í×¤À¡£¡Ö¤½¤â¤½¤â¸øÅª»ñ¶â¤òÄ¹Ç¯ÊÖºÑ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸øÅª»ñ¶âÃíÆþ¸å¤ËÍø±×¤ò¾å¤²¤é¤ì¤º¡¢³ô²Á¤¬ÄãÌÂ¤·¤¿¤³¤È¤¬¼ç°ø¡£ºÆ¾å¾ì¸å¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ê»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¡Ë¡£
¡¡¸°¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÌÈø»á¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¡ÖÂè4¤Î¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¹½ÁÛ¡×¤Ç¡¢SBI¿·À¸¶ä¹Ô¤¬³Ë¤È¤Ê¤Ã¤ÆÊ£¿ô¤ÎÃÏ¶ä¤òÂ«¤Í¤ë¥Ï¥Ö¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£Ä¾¶á¤Ç¤ÏÅìËÌ¶ä¹Ô¡Êº´Æ£·ò»ÖÆ¬¼è¡Ë¤âÆþ¤ê¡¢»²²ÃÃÏ¶ä¤Ï10¹Ô¤Ë¡£SBI¿·À¸¶ä¹Ô¤Ï¼ý±×³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤ÆÂß½ÐÁý¶¯¤Ê¤É»ñ»º³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï25Ç¯3·îËö¤Ç9.3¡ó¤È¤¤¤¦¼«¸Ê»ñËÜÈæÎ¨¤ÎÄã¤µ¤À¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÎÁ´Ê¸¡ÊÌó5000»ú¡Ë¤Ï¡¢·î´©Ê¸éº½Õ½©¤Î¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©PLUS¡×¤È¡ÖÊ¸éº½Õ½©¡×2025Ç¯11·î¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê´Ý¤ÎÆâ¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡Ë¡£Á´Ê¸¤Ç¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
