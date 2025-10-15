¡ØÁêËÀ season24¡Ù¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡È±¦µþ¡É¤ÇËë³«¤±¡¡Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¡º£Ìë½é²ó³ÈÂç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÃÂÀ¸25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¿ù²¼±¦µþ¡Ê¿åÃ«Ë¡Ë¡ßµµ»³·°¡Ê»ûÏÆ¹¯Ê¸¡Ë¤Î¡È²«¶â¥³¥ó¥Ó¡É¤¬ÄÌ»»11¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÁêËÀ season24¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Î½é²ó³ÈÂç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬10·î15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤¬±¦µþ¡Ä¡©¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¯ÀßÄê¤ÇÅÐ¾ì
¡¡½é²ó³ÈÂç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö»à¤·¤Æ½þ¤¨¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤«¤é±¦µþ¤¬¤¤¤Þ¤À¤«¤Ä¤Æ¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¯¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºîÌ³°á»Ñ¤Ç¸¤¤Î¥ê¡¼¥É¤ò°ú¤¤¤Æ»¶Êâ¤ò¤¹¤ë±¦µþ¡£»¶Êâ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¤¤½¤ÈÄ«¿©¤Å¤¯¤ê¤ò»Ï¤á¤ë¡£º£²ó¡¢¡È¿ù²¼±¦µþ¡Ê¿åÃ«Ë¡Ë¤¬¿ÈÊ¬¤ò±£¤·¤Æ¿Í´Ö¹ñÊõ¤Î¹ÖÃÌ»Õ¡¦Âíß·ÀÄÎµ¡Ê¤¿¤¤¶¤ï¡¦¤»¤¤¤ê¤å¤¦/ÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¡Ë¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡¡±¦µþ¤¬Äï»ÒÆþ¤ê¤È¤¤¤¦ÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï15Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢ÀÄÎµ¤Î²°Éß¤Ç¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤¬È¯À¸¡¢Èà¤ÎÂ©»Ò¤¬Ì¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÇËÌç¤µ¤ì¤¿¸µÄï»Ò¤Î»Å¶È¤È¤µ¤ì¡¢5Ç¯Á°¤Ë¤Ï»à·ºÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¤½¤ì¤¬ÑÍºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¡£ÆÃÌ¿·¸¤ÏÈëÌ©Î¢¤Ë»ö·ï¤ÎºÆÁÜºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²°Éß¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À±¦µþ¤È¤ÏÊÌ¥ë¡¼¥È¤Ç·°¤âÀÄÎµ°ìÌç¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ±£¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Î¿¿Áê¤È¤Ï¡£¤½¤·¤Æ¿Í´Ö¹ñÊõ¤ÎÀÄÎµÎ¨¤¤¤ë¡È²ÚÎï¤Ê¤ë°ìÌç¤Î°Ç¡É¤È¤Ï¡£¤½¤ó¤ÊÆÃÌ¿·¸¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¸¡»öÁíÄ¹¡¦²éÎ¶²¬»í»Ò¡Ê¤Ê¤¬¤ª¤«¡¦¤¦¤¿¤³/Í¾µ®Èþ»Ò¡Ë¡£15Ç¯Á°¤Î¿¿¼Â¤ò·¡¤êµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ï¸¡»¡ÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÅÔ¹ç¤Ê¤³¤È¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¸¡»¡¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤¹¤ë»í»Ò¤ÏÆÃÌ¿·¸¤ÎÆ°¤¤Ë¤É¤¦È¿±þ¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¿åÃ«¤È35Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ëÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¡¢Í¾µ®Èþ»Ò¤È¤¤¤¦Ì¾Í¥¿Ø¡£ÊÒ²¬±é¤¸¤ë¿Í´Ö¹ñÊõ¡¦Âíß·ÀÄÎµ¤Ï¹ÖÃÌ³¦¤Î½ÅÄÃ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í¾ð²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÞ¯Ã¦¤Ê¿ÍÊª¤À¤¬¡¢¤½¤Î±üÄì¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê»×ÏÇ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£°ìÊý¡¢Í¾±é¤¸¤ë²éÎ¶²¬»í»Ò¤Ï¡¢´¶¾ð¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯É½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤ÎäÀÅÄÀÃå¤Ê½÷À¡£ÆÃÌ¿·¸¤È»í»Ò¤Î¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ëÂÐÖµ¥·¡¼¥ó¤ÏÉ¬¸«¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢°¤ÃÎÇÈ¸çÈþ¡¢ºÙÀîÄ¾Èþ¡¢¤·¤å¤Ï¤Þ¤Ï¤ë¤ß¡¢ÀÄÌøÂººÈ¤éÄ¶¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£¹ÖÃÌ¤È¤¤¤¦±ü¿¼¤À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡È¿Í´Ö¹ñÊõ¤ò¤á¤°¤ë»¦¿Í»ö·ï¡É¤ËÆÃÌ¿·¸¤¬Ä©¤à¡£
