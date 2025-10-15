º£¤Î»þÂå¤Ë¡Ö¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡×¡ÄÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡È¼ûÍ×¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¶¡µë¡ÉÉÔÂ¡ÚBiz¥¹¥¯¥¨¥¢¡Û
³ô¹â¡¦±ß°Â¤È¤¤¤¦¡Ö¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡×¤Ïº£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î·Ñ¾µ¤ò·Ç¤²¤ë¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ëº£µá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¶¡µëÉÔÂ¡×¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤Ï¡©
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Ûº£¤Î»þÂå¤Ë¡Ö¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡×¡ÄÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡È¼ûÍ×¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¶¡µë¡ÉÉÔÂ
¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¤¤¤¦²Ð¤ËÌý¤òÃí¤°¡×·üÇ°
¡Ö²¿¤È¤·¤Æ¤âÊª²Á¹âÂÐºö¡¢¤³¤³¤ËÎÏ¤òÃí¤®¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¼«Ì±ÅÞÂè29ÂåÁíºÛ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¡¢4Æü¤Î½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¿¿¤ÃÀè¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡ÚÊª²Á¹âÂÐºö¡Û¡£
¡ÚÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡Û¤ò·Ç¤²¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Îºâ¸»¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡È¹ñºÄ¤ÎÈ¯¹Ô¤â¤ä¤à¤ò¤¨¤Ê¤¤¡É¡×¡Ê9·î23ÆüÅÞ¼çºÅÆ¤ÏÀ²ñ¡Ë¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤¹¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥Í¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¸½¾ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é¶âÍ»À¯ºö¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë²ÃÆ£½Ð¤µ¤ó¤À¡£
¡ØÅìÃ»¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ù¼ÒÄ¹ ²ÃÆ£ ½Ð¤µ¤ó¡§
¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë²È·×¤ËµÞ¤¤¤ÇµßºÑºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÎÅª¤ò¹Ê¤Ã¤¿ºâÀ¯»Ù½Ð¤Ï¡¢¶ì¤·¤¤Êý¤¬Â¿¤¤¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢ºâÀ¯»Ù½Ð¤ÇÊª²ÁÂÐºö¤òÂçµ¬ÌÏ¤Ë¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤È¡¢¡È¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¤¤¤¦²Ð¤ËÌý¤òÃí¤°¡É¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×
³ô¹â¤ÎÇ®¶¸¤Ë¡Ö³Ú´ÑÅª¡×¤È¤Î·Ù¹ð
¡ÖÀÑ¶ËÅª¤ÊºâÀ¯À¯ºö¡×¤Ø¤Î´üÂÔ¤«¤é¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï6Æü¤Î¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ë»Ë¾å½é¤á¤Æ4Ëü8000±ßÂæ¤òÆÍÇË¡£10Æü¤Î½ªÃÍ¤â4Ëü8080±ß¤È¹âÃÍ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â»Ô»á¤¬ºâÀ¯¤ò³ÈÄ¥¤·¤Ä¤ÄÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ë´ËÏÂ¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤µ¤»¤ëÀ¯ºö¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ª¤Î¤³¤È¡ÈÆüËÜ³ô¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö³¤³°¤«¤é¤âÅê»ñ»ñ¶â¤Ï¤À¤¤¤ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¦¤¬¡¢³ô¹â¤Î¡ÈÇ®¶¸¡É¤Ë»à³Ñ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ØÅìÃ»¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ù¼ÒÄ¹ ²ÃÆ£ ½Ð¤µ¤ó¡§
¡Ö¹ñºÝ·èºÑ¶ä¹ÔBIS¤¬9·î¤Ë¡ØÀ¤³¦¤ÎÅê»ñ²È¤¿¤Á¤¬Ì¯¤Ë³Ú´ÑÅª¡Ù¤È·Ù¹ð¤òÈ¯¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡¢FRB¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÀ¤³¦¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤¬¶âÍø¤ò°ú¤²¼¤²¤ëÊý¸þ¤Ë¤¤Æ¡Ø³ô¤ÏÇã¤¤¡Ù¤È¡È¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤Î¥Ö¡¼¥à¡É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤¬Íø²¼¤²¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ç¤âÄ¹´ü¶âÍø¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦À¯ºö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆüËÜ¤ÎºâÀ¯¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤¬¼Â¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£BIS¤ÏÅê»ñ²È¤¿¤Á¤Ï¡Ø¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¡Ù¤Ç¥ê¥¹¥¯¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤Ê¤¤¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¡×¡Ö±ß°Â¡×¤µ¤é¤Ë¿Ê¤à·üÇ°
¡Ö¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡×¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î·üÇ°¤¬¡¢µÞÂ®¤Ê±ß°Â¤À¡£
ÁíºÛÁªÌÀ¤±¤Î6Æü¤«¤é¤Î³°°Ù»Ô¾ì¤Ç¤Ï±ß¤òÇä¤Ã¤Æ¥É¥ë¤òÇã¤¦Æ°¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢9Æü¤Ë¤Ï8¤«·î¤Ö¤ê¤Ë°ì»þ153±ßÂæ¤È¤Ê¤êÁíºÛÁªÁ°¤«¤é6±ß¶á¤¯±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤À¡£
¤½¤Î°ì°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¿·ÁíºÛ½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¤ÎÈ¯¸À¡£
¹â»Ô¿·ÁíºÛ¡Ê4Æü¡Ë¡§
¡ÖºâÀ¯À¯ºö¤â¶âÍ»À¯ºö¤âÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤ÏÀ¯ÉÜ¡£Æü¶ä¤Ï¶âÍ»À¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È¤Ê¼êÃÊ¤ò¹Í¤¨¤Æ¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²È½ÃÇ¤Ø¤Î¡Ö·ë¹½¶¯¤¤¸£À©¡×¤òÈ¯¤·¤¿¤ÈÉ¾¤¹¤ë²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤â±ß°Â¤â¤µ¤é¤Ë¿Ê¤à·üÇ°¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡ØÅìÃ»¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ù¼ÒÄ¹ ²ÃÆ£ ½Ð¤µ¤ó¡§
¡ÖÃæ±û¶ä¹Ô¤ÎÆÈÎ©À¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÎÈ¯¸À¤ò¡¢¼¡¤Ë¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¿ÍÊª¤¬È¯¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¶âÍ»»Ô¾ì¤ÎÈ¿±þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡ØÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¡£Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ÆÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï¡È¹â»ß¤Þ¤ê¡É¤¢¤ë¤¤¤Ï¡È¾å¾º¤¹¤ë¤«¤â¡É¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦Í½ÁÛ¤Ç¤Ï¹ñºÄ¶âÍø¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢ÄÌ²ß¤Î²ÁÃÍ¤¬¥º¥ë¥º¥ë²¼¤¬¤ì¤Ð°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤â²¼¤¬¤ê±ß°Â¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡Ö¸øÌÀÅÞÎ¥Ã¦¡×¡ÖÊÆÃæÂÐÎ©ºÆÇ³¡×¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
¡Ö³ô¹â±ß°Â¤Ï¥Ñ¥Ö¥í¥Õ¤Î¸¤ÅªÈ¿±þ¡×
¡Ø»°É©UFJ¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¾Ú·ô¡Ù¤Î¥Á¡¼¥Õ°ÙÂØ¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡¢¿¢Ìî¤µ¤ó¤â¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¤ò¥»¥ª¥ê¡¼ÄÌ¤ê¤ÎÈ¿±þ¤À¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ø»°É©UFJ¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¾Ú·ô¡Ù¿¢ÌîÂçºî¤µ¤ó¡§
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤ß¤ó¤Ê¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ï¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ë»÷¤Æ¤ë¤è¤Í¤È¡£¤Ê¤é¤ÐÀÑ¶ËºâÀ¯¤È¶âÍ»´ËÏÂ¤Ê¤Î¤ÇÄÌ²ß¤Î²ÁÃÍ¤Ï²¼¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç³ô¹â±ß°Â¤È¤¤¤¦È¿±þ¤À¤Ã¤¿¡×
¤½¤ÎÍÍÁê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢10Æü¤À¡£
¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©¤ÎÎ¥Ã¦¤òÈ¯É½¡¢¤µ¤é¤Ë¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò½ä¤êÊÆÃæÂÐÎ©¤¬ºÆÇ³¤·¡¢11Æü¤Ë¤Ï¡Ö151±ß18Á¬¡×¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤ÎÀè¤Î°ÙÂØ¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡Ý
¿¢Ìî¤µ¤ó¡§
¡Ö±ß°Â¤Ø¤ÎÀª¤¤¤Ï°ìÃ¶¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î¿ä¿Ê´ðÈ×¤ÏÀÈ¼å²½¤¹¤ë¤È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï»×¤¦¡£°ìÊý¤Ç¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤¬¤Þ¤¿Ãæ¹ñ¤È¤Î´ØÀÇ¥Ð¥È¥ë¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢º£ÅÙ¤Ï±ßÂ¦¤ÎÍ×°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¥É¥ëÂ¦¤ÎÍ×°ø¤Ç¡¢¾¯¤·¥¢¥á¥ê¥«¤Î³ô¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¥É¥ë¤¬Çä¤é¤ì¤ë¡£¶²¤é¤¯¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¤Î±ß°Â6±ß¤ÎÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤Ï´¬¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×
¤¿¤À¡¢ÀøºßÅª¤Ë±ß¹â¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö±ß°Â¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¥¡¼¥×¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¤À¡£
¡½¡½¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¶ÌÌÚ¼óÁê¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬»Ô¾ì¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡Ä
¿¢Ìî¤µ¤ó¡§
¡Ö±ß°Â¡£¶ÌÌÚ¥È¥ì¡¼¥É¤À¤È¤«¡¢¥¿¥Þ¥¥Î¥ß¥¯¥¹¤À¤È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬Î®¹Ô¸ì¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿³ô¹â±ß°Â¤¬ºÆÇ³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¥ê¥¹¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ë¡×
¡Öº£¤Î»þÂå¤Ë¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡×
¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ï°ÂÇÜÁíÍý¤Î¿®Êô¼Ô¤Ç¡¢¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹Åª¤ÊÀ¯ºö¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2012Ç¯¤ÎÂè2¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢È¯Â»þ¤Èº£¤Ç¤Ï¡Ö·ÐºÑ¾õ¶·¡×¤¬Á´¤¯°ã¤¦¡£
¢§¼Â¼ÁGDPÀ®Ä¹Î¨
¡Ú2012Ç¯¡§¡Ý0.1¡ó¡Ê10¡Á12·î´ü¡Ë¡Û
¡Ú2025Ç¯¡§0.5¡ó¡Ê4¡Á6·î´ü¡Ë¡Û
¢§¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô
¡Ú12Ç¯¡§¡Ý0.1¡ó¡Ê12·î¡Ë¡ú¥Ç¥Õ¥ì¡Û
¡Ú25Ç¯¡§¡Ü2.7¡ó¡Ê8·î¡Ë¡ú¥¤¥ó¥Õ¥ì¡Û
¢§Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á
¡Ú12Ç¯¡§1Ëü395±ß¡Û
¡Ú25Ç¯¡§4Ëü8088±ß¡Û
¢§Ä¹´ü¶âÍø
¡Ú12Ç¯¡§0.802¡ó¡Û
¡Ú25Ç¯¡§1.695¡ó¡Û
¢§¥É¥ë±ßÁê¾ì
¡Ú12Ç¯¡§86±ß74Á¬¡ú±ß¹â¡Û
¡Ú25Ç¯¡§151±ß18Á¬¡ú±ß°Â¡Û
¡Öº£¤Î»þÂå¤Ë¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñºÝ·Ð±ÄÏÀ¤È·Ð±ÄÀïÎ¬ÏÀ¤¬ÀìÌç¤ÎÆþ»³¤µ¤ó¤À¡£
¡ØÁá°ðÅÄÂç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ù¶µ¼ø¡¡Æþ»³¾Ï±É¤µ¤ó¡§
¡Ö¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Îº¢¤Ï¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë¼ûÍ×ÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¼ûÍ×´µ¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊºâÀ¯»Ù±ç¤ä¶âÍ»´ËÏÂ¤¬µ¡Ç½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤ÏµÕ¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ç±ß°Â¤Ç¡¢¤·¤«¤âÄ¹´ü¶âÍø¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÆ±¤¸À¯ºö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡£º£¤à¤·¤í²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¿Í¼ê¤¬Â¤ê¤º¡¢¼ûÍ×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¶¡µë¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤Î¡Ú¶¡µëÉÔÂ¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡Û¤¬Âç»ö¡×
¼ûÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¡µë¥µ¥¤¥É¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ú´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡Û¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¼
Æþ»³¤µ¤ó¡§
¡ÖÀ¸»ºÀ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤´ë¶È¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Û¤ÜÁ´¤Æ¡£¤â¤Ã¤È¡È¶¥Áè¤ò·ã¤·¤¯¤·¤Æ¿·ÄÄÂå¼Õ¡É¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤â¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³«¶ÈÎ¨¤Ï¤Þ¤ÀÄã¤¤¡×
2021Ç¯¡Ú³«¶ÈÎ¨¢Í4.4¡ó¡Û¡ÚÇÑ¶ÈÎ¨¢Í3.1¡ó¡Û
22Ç¯¡Ú³«¢Í3.9¡ó¡Û¡ÚÇÑ¢Í3.3¡ó¡Û
23Ç¯¡Ú³«¢Í3.9¡ó¡Û¡ÚÇÑ¢Í3.9¡ó¡Û
¢¨2025Ç¯ÈÇÃæ¾®´ë¶ÈÇò½ñ¤è¤ê
Æþ»³¤µ¤ó¡§
¡Ö³«¶ÈÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÇÑ¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÏÄ¹¤¤´ÖÀ¸»ºÀ¤¬Äã¤¤´ë¶È¤¬»Ô¾ì¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·Ð±Ä¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø¤½¤ó¤ÊÎäÅ°¤Ê¤³¤È¤ò¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡Ú·òÁ´¤Ê¶¥Áè¡Û¤ÏÉ¬Í×¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÇÑ¶ÈÎ¨¤¬¤«¤Ê¤êÄã¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¡×
¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤Ê¤é¡ÖÂè3¤ÎÌð¡×
¡Ö·òÁ´¤Ê¶¥Áè¡×¤Ï¡Ö¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢·ë²Ì¡Ö´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¡×¤â¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ØÁá°ðÅÄÂç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ù¶µ¼ø¡¡Æþ»³¾Ï±É¤µ¤ó¡§
¡Ö·òÁ´¤Ê¶¥Áè¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¿Í¤¬¤À¤ó¤À¤ó°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç²ñ¼Ò¤âµëÎÁ¤ò¾å¤²¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£º£¤ÏÂç¼ê´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë²ñ¼Ò¤¬¤ª¶â¤òÎ¯¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò½¾¶È°÷¤Ë´Ô¸µ¤·¤Ê¤¤¤Ç¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¤ä³ô¼ç¤À¤±¤Ë´Ô¸µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ï«Æ¯Ê¬ÇÛÎ¨¡Ê´ë¶È¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¤¦¤Á¿Í·ïÈñ¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¡Ë¤¬Ä¹¤¤´Ö¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬²ÝÂê¡×
¡ãÏ«Æ¯Ê¬ÇÛÎ¨¡ä
¢§¡ÚÂç´ë¶È¡Û¢Í47.3¡ó¢§¡ÚÃæ´ë¶È¡Û¢Í74.4¡ó¢§¡Ú¾®´ë¶È¡Û¢Í81.5¡ó
¢¨¶âÍ»¶È¡¦ÊÝ¸±¶È¤Ï½ü¤¯
¢¨ºâÌ³¾Ê¡ÖË¡¿Í´ë¶ÈÅý·×Ä´ºº¡×¤ò´ð¤ËÈÖÁÈºîÀ®
¤½¤·¤Æ¡¢Ï«Æ¯Ê¬ÇÛÎ¨¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡Ö½ª¿È¸ÛÍÑÀ©¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
Æþ»³¤µ¤ó¡§
¡Ö½ª¿È¸ÛÍÑ¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤ò´Å¤ä¤«¤¹»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡È²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¤ò´Å¤ä¤«¤¹¡É»ÅÁÈ¤ß¡£¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤·Ð±Ä¤ò¤·¤Æ½¾¶È°÷¤ÎµëÎÁ¤ò¾å¤²¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤»¼¤á¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡£ÎÉ¤¤¿Íºà¤¬¼¤á¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¡Ø·Ð±Ä¤ä¤Ð¤¤¤«¤â¡Ù¤È¤¤Á¤ó¤ÈÊó½·¤âÊ§¤Ã¤Æ¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë·Ð±Ä¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¤½¤ì¤¬¾ÃÈñ¤Ë²ó¤ë¤Î¤Ç²ñ¼Ò¤ÎÀ¸»ºÀ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¹¬¤«ÉÔ¹¬¤«ÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¿Í¼êÉÔÂ¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤³¤½½¾¶È°÷¤¬¤è¤ê¹â¤¤Êó½·¤òµá¤á¤Æ¡¢·òÁ´¤Ê°ÕÌ£¤ÇÅ¾¿¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¡×
¡½¡½ÌÜÀè¤Î¼ûÍ×¤ò»É·ã¤¹¤ëºâÀ¯À¯ºö¤ä¶âÍ»´ËÏÂ¤À¤±¤Ë¿Ê¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹üÂÀ¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯»þ´ü¤À¤È
Æþ»³¤µ¤ó¡§
¡Ö¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤â¡¢¡ã´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡ä¤¬Âè3¤ÎÌð¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÀèÄø¸À¤Ã¤¿¹½Â¤²þ³×¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢°ÂÇÜ¤µ¤ó¤âÂè3¤ÎÌð¤Þ¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤ò°ú¤·Ñ¤°¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÂè3¤ÎÌð¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡ÊBS-TBS¡ØBiz¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ù2025Ç¯10·î11ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë