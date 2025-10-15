»°³ÞµÜ²È¤ÎÅö¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉË»Ò¤µ¤Þ¤¬¡Ö¹ñÌ±¤Î¼«±Ò´±¡×É½¾´¼°¤Ø¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶áÂå¸Þ¼ï¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÂâ°÷¤Ê¤É¤òÉ½¾´
ºÒ³²ÇÉ¸¯¤Ê¤É¤ÇÂç¤¤Ê¸ùÀÓ¤Î¤¢¤Ã¤¿¼«±Ò´±¤Ê¤É¤ÎÉ½¾´¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»°³ÞµÜ²È¤ÎÅö¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉË»Ò¤µ¤Þ¤¬½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹ñÌ±¤Î¼«±Ò´±¡×¤Ï¡¢ºÒ³²ÇÉ¸¯¤ä¹ñºÝ¹×¸¥¤Ê¤É¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¼«±Ò´±¤é¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶áÂå¸Þ¼ï¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼«±ÒÂâÂÎ°é³Ø¹»¤Îº´Æ£Âç½¡3Åù³¤°Ó¤Ê¤É¤¬É½¾´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
9·îËö¤Ë»°³ÞµÜ²È¤ÎÅö¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉË»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤³¤ÎÉ½¾´¼°¤ËÄ¹Ç¯½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖºÒ³²»Ù±ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÆüÌë¡¢ÆüËÜ¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÇ¤Ì³¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤Î¼«±Ò´±¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤È·É°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÆüº¢¤Î³èÆ°¤ò¤Í¤®¤é¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ú¤Â³¤¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¡¦¹Ò¶õÃæ±û²»³ÚÂâ¤Î½Ë²ì±éÁÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÉË»Ò¤µ¤Þ¤ÏÂÎ¤Ç¥ê¥º¥à¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é½ÐÀÊ¼Ô¤È¶¦¤Ë±éÁÕ¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£