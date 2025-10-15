¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬Ç÷¤é¤ì¤ë·èÃÇ¡¡39ºÐ¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤Îµî½¢¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÃíÌÜ¡¡¥ê¥ê¡¼¥ÕÅ¾¸þ¤â¡Ö½½Ê¬¤¢¤êÆÀ¤ë¤À¤í¤¦¡×
¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î·Ð¸³¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµ®½Å¤Ê¤â¤Î¤À(C)Getty Images
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢15»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·5¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.38¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£±¦Éª±ê¾É¤Ë¤è¤ê½éÅÐÈÄ¤¬7·î¤Þ¤Ç¤º¤ì¹þ¤à¤â¡¢¸åÈ¾Àï¤ÇÇòÀ±¤ò½Å¤Í¡¢ÄÌ»»¾¡Íø¿ô¤òÆüÊÆÄÌ»»208¾¡¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸Î¾ã¤Î¤¿¤á²Æ¾ì¤Þ¤ÇÄ´À°¤¬Â³¤¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤â¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·è¤·¤ÆËþÂ¤Î¹Ô¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¤¹¤Ç¤ËÍèµ¨¤Ç¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë°ÕÍß¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡£¤À¤¬¡¢39ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Ç¯¡¹¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÉÔÄ´¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢À®ÀÓ¤âÄã²¼·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ËÂÐ¤·¡¢µåÃÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØFANSIDED Friars On Base¡Ù¤¬ÆÃ½¸µ»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯¤Î½è¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢·ÀÌó¤ò3Ç¯»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤ò¤É¤¦°·¤¦¤Ù¤¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö39ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢»þ´Ö¤¬»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¡×¤È¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÎÁª¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÉ¾¤¹¤ëÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢1¤ÄÌÜ¤ÎÁªÂò»è¤·¤Æ¡¢¡Ö²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¡×¤È¼çÄ¥¡£2026Ç¯¤«¤é¤Î3¥·¡¼¥º¥ó¤Ç4600Ëü¥É¥ë¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î¥È¥ì¡¼¥É°Æ¤òÄó¸À¤¹¤ë¡£¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤È¿ô¿Í¤Î¼ã¼ê¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢°ú¤¼è¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¤É¤³¤«¤Ë¸½¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊü½Ð¤¹¤ëÊÌ¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢µåÃÄ¤¬»Ä¤ê¤Î·ÀÌó¤òÉéÃ´¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹Â¦¤«¤é¡Ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ë°úÂà¤òÂÇ¿Ç¤¹¤ë·Á¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÅöÁ³¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬Íèµ¨¤â°ú¤Â³¤¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö·ÀÌó¤¬¤Þ¤À3Ç¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½»þÅÀ¤Ç¡¢Ç¯Êð¤ò¤¹¤Ù¤ÆÉéÃ´¤·¤Æ¤Þ¤Ç¼êÊü¤¹¤Ë¤Ï¤Þ¤À¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Áá¤¹¤®¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤â¤¦1¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥ÕÅ¾¸þ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö½½Ê¬¤¢¤êÆÀ¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤è¤êÈèÏ«¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¶ÛµÞÀèÈ¯¤ä¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÉüµ¢¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Îµß±ç¤Ç¤ÎÌò³ä¤òÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï10·î13Æü¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤Î¼Ç¤¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢Íèµ¨¤Ø¸þ¤±ÂÎÀ©¤ÎÊÑ²½¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÍÁ³È¯É½¤µ¤ì¤¿»Ø´ø´±¤ÎÅÅ·âÂàÇ¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤«¤é14Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤ÎÎ©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Îµî½¢¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
