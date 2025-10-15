ÆüËÜ¤Ë½é¹õÀ±¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ø·ÀÌó±äÄ¹¤òÂÇ¿Ç¤«¡©
¡¡Îò»Ë¾å½é¤á¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ËÇÔ¤ì¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡£¤·¤«¤·¡¢Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¤¹¤Ç¤Ë¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡2025Ç¯5·î¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÎÉü¸¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¾·¤Ø¤¤¤µ¤ì¤ë¤È¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26ÆîÊÆÍ½Áª¤Ç¤Ï4»î¹ç¤ò»Ø´ø¤·¤Æ3¾¡1ÇÔ¡£¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤Ë¤³¤½ÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¨¥¯¥¢¥É¥ëÂåÉ½¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡¢¥Á¥êÂåÉ½Áê¼ê¤ËÌµ¼ºÅÀ¤È¼éÈ÷¤ò²þÁ±¡£¤µ¤é¤Ë¡¢10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñÂåÉ½Àï¤Ç¤âÌµ¼ºÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢0¡¼5¤Ç°µ¾¡¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ·Þ¤¨¤¿14Æü¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤È¤Î¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¤Ï¡¢Á°È¾¤Ç2ÅÀ¤òÀè¹Ô¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤¿¥Æ¥¹¥È¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¸åÈ¾¤Ë3Ï¢Â³¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤ÆÆüËÜ¤ËµÕÅ¾Éé¤±¡£»Ë¾å½é¤Î¹õÀ±¤È¤¤¤¦ÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤¤ÊÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊCBF¡Ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤¹¤Ç¤Ë¿åÌÌ²¼¤ÇÂÇ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤Î10·î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁ°¤ËCBFÆâ¤Ç¤Ï·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆüËÜÀï¤Ç¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤ÏÁ´¤¯±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯Ãæ¤Ë2030Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Î¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¡¢WÇÕÁ°¤Ë¤Ï´°Î»¤µ¤»¤¿¤¤ÌÜÏÀ¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¶áÇ¯¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï·ë²Ì¤¬È¼¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´ÆÆÄ¸òÂå¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£°ìÊý¤Ç¡¢½¢Ç¤È¾Ç¯¤Ê¤¬¤é¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ë²þ³×¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë²þÁ±¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÅ¬¤Ê´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÉ¾²Á¤¬²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£2030Ç¯¤ÎWÇÕ¤Þ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥Á¡¼¥àºî¤ê¤òÇ¤¤»¤¿¤¤¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤ÎÀ®¸ù¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢WÇÕ¤Ç»Ë¾å½é¤Î³°¹ñ¿Í´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤Î¤«¡£Æ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
