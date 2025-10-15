¡ÖÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¼Õ¤ê¤¿¤¤¡×ÄËº¨¥ß¥¹¤Ç¼ºÅÀ¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½DF¤¬ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¼Õºá¡Ö¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ËÌá¤ë¤È¡Ä¡×
¡¡10·î14Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÌ£¥¹¥¿¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡££²ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤º£²¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¡¢ÆüËÜÀï½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥²¡¼¥à¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¡¢26Ê¬¤Ë¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¡£¤½¤Î£¶Ê¬¸å¤Ë¤Ï¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Í¥Ã¥ê¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢Á°È¾£²ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ52Ê¬¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤¬¼«¿Ø¤ÇÄËº¨¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿ÆîÌîÂó¼Â¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¤Æ£±ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î¼ºÅÀ¤ÇÎ®¤ì¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¤È¡¢62Ê¬¤ËÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢71Ê¬¤Ë¾åÅÄåºÀ¤¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Øglobo¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È»î¹ç¸å¡¢£±¼ºÅÀÌÜ¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤¬Áª¼ê¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤òÄêµÁ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤ÏËÍ¤Î¥ß¥¹¤À¡£ÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¼Õ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ä²ÈÂ²¤«¤éÎå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£29ºÐ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍDF¤ÏÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²ÈÂ²¡¢ºÊ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¡¢Éã¡¢Êì¡¢·»Äï¡ÄÈà¤é¤Ï¤¤¤Ä¤âËÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£»î¹ç¸å¤Ë¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ËÌá¤ë¤È¡¢¤Þ¤ººÊ¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£ºÊ¤ÏËÍ¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥³¡¼¥Á¤¬¥Ï¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤ÏÂç¤¤Ê¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×
¡¡¤³¤Î¶µ·±¤òº£¸å¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï½Ð¾ì17Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎºÎÅÀ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª Îò»ËÅªµÕÅ¾¾¡Íø¤ËÂç¹×¸¥¤·¤¿£µ¿Í¤Ë£·ÅÀÂæ¤Î¹âÉ¾²Á¡ªMOM¤ÏÄÉ·âÃÆ¤Î£¸ÈÖ
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥²¡¼¥à¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¡¢26Ê¬¤Ë¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¡£¤½¤Î£¶Ê¬¸å¤Ë¤Ï¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Í¥Ã¥ê¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢Á°È¾£²ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ52Ê¬¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤¬¼«¿Ø¤ÇÄËº¨¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿ÆîÌîÂó¼Â¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¤Æ£±ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î¼ºÅÀ¤ÇÎ®¤ì¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¤È¡¢62Ê¬¤ËÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢71Ê¬¤Ë¾åÅÄåºÀ¤¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Øglobo¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È»î¹ç¸å¡¢£±¼ºÅÀÌÜ¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤¬Áª¼ê¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤òÄêµÁ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤ÏËÍ¤Î¥ß¥¹¤À¡£ÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¼Õ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö²ÈÂ²¡¢ºÊ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¡¢Éã¡¢Êì¡¢·»Äï¡ÄÈà¤é¤Ï¤¤¤Ä¤âËÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£»î¹ç¸å¤Ë¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ËÌá¤ë¤È¡¢¤Þ¤ººÊ¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£ºÊ¤ÏËÍ¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥³¡¼¥Á¤¬¥Ï¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤ÏÂç¤¤Ê¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×
¡¡¤³¤Î¶µ·±¤òº£¸å¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï½Ð¾ì17Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎºÎÅÀ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª Îò»ËÅªµÕÅ¾¾¡Íø¤ËÂç¹×¸¥¤·¤¿£µ¿Í¤Ë£·ÅÀÂæ¤Î¹âÉ¾²Á¡ªMOM¤ÏÄÉ·âÃÆ¤Î£¸ÈÖ