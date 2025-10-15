»ñ»º430Ëü±ß¡ÖÇ¯¶âÀ¸³è¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¸¤¤Î¥¿¥Þ¥ª¤È¤Ç¤«¤±¤ë¤³¤È¡×68ºÐ¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÃËÀ¤ÎÏ·¸å
¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¸å²ù¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢°ñ¾ë¸©ºß½»68ºÐÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¤Î¤ß
½»µï·ÁÂÖ¡§»ý¤Á²È¡Ê¸Í·ú¤Æ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§°ñ¾ë¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§ÇÉ¸¯¡¦·ÀÌó¼Ò°÷
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§600Ëü±ß
¸½ºß¤ÎÍÂÃù¶â¡§80Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§350Ëü±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¸üÀ¸Ç¯¶â480¥«·î
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§ÉÔÌÀ
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¤È¤Æ¤â¤â¤é¤¨¤ë¶â³Û¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö10Ëü±ß¡×¡£¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë³Û¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤À¤±¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Î·î¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶âÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¼¤¤¤¿¤¯¤ÊÊë¤é¤·¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢À¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÈÆü¡¹¤Î²È·×¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖÇ¯¶âÀ¸³è¤Ç¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¸¤¤Î¥¿¥Þ¥ª¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤Ç¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ê¿ÏÂ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î´î¤Ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²º¤ä¤«¤ÊÏ·¸å¤Î²á¤´¤·Êý¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
