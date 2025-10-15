ÆüËÜÂåÉ½¤Ë½é¤á¤ÆÇÔ¤ì¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢ÄËº¨¥ß¥¹¤ÎDF¤¬ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¼Õºá ¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡ÄºÊ¤¬Îå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë½é¤á¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£
¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Ï14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ì¥½¥ó¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ë3-2¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£
Á°È¾¤ò2ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¸·¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ë¤â¸åÈ¾¤Ë3ÅÀ¤òÃ¥¼è¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç2Ê¬11ÇÔ¤ÈÂç¤Î¶ì¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Å·Å¨Áê¼ê¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½DF¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤¬ÎÞ¤Ê¤¬¤é¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
29ºÐ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢¸åÈ¾¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤«¤éÆîÌîÂó¼Â¤ËÆÀÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤â¥¯¥ê¥¢¤·¤¤ì¤º¼ºÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Èà¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØGlobo¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ±¿¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£¼Õºá¤·¤¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤¬Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤òÄêµÁ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ëº¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¤À¤Ã¤¿¡£ÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¡£
¤³¤Î½Ö´Ö¤òÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ßÂ³¤±¤ë¡£
»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¢º¤Æñ¤Ê»þ´ü¤Ë¤â¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Õºá¤·¤Æ¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¡£
WÇÕ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Þ¤À»þ´Ö¤Ï¤¢¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ß¥¹¤Ç¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤¬ÄêµÁ¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤¿¤ê¡¢ÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¥×¥í¥»¥¹¤Î°ìÉô¤À¤¬¡¢45Ê¬´Ö¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÄêµÁ¤Å¤±¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¡£
¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¤ÎÉÔ¹¬¤Ë¤âµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥ß¥¹¤Ç¡¢»ä¤ò·ã¤·¤¯ÀÕ¤áÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÈÜÎô¤Ê¿¿»÷¤ò¤É¤¦¤«¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¤³¤ÎÄË¤ß¤òÌ£¤ï¤¤¡¢ÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¶µ·±¤À¡£
¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢º£Æü¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ÈÂ²¡¢ºÊ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¡¢Éã¡¢Êì¡¢·»Äï¡ÄÈà¤é¤Ï¤¤¤Ä¤â»ä¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÎÏ¤È¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ëµ¢¤ë¤È¡¢ºÊ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÇ½é¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¡£ºÊ¤Ï»ä¤Ë¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢²¿¤è¤ê¤âÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ÊÎÞ¤òÎ®¤¹¡Ë¡£
¡Ê»î¹ç¸å¤Î¡Ë²ñ¸«Á°¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤¬¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ËÍè¤Æ¥Ï¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥«¥¼¥ß¥í¤Ï¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç»ä¤ËÂç¤¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤»¤á¤Æ¼Õ¤ê¤¿¤¤¡×
°ìÊý¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Öº£Ìë¤Ï¤¤¤¤¶µ·±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤«¤é³Ø¤Ö¤Ù¤ÅÀ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤¬¡Ö¶¯¹ë¹ñ¡×¤Ë¾¡Íø¤·¤¿5¤Ä¤ÎÅÁÀâ
ÆüËÜ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¤¹¤Ç¤Ë2026Ç¯WÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¡¢Íè·î¤Ë¥»¥Í¥¬¥ë¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤òÀï¤¦¡£