¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥ó¡¡¡È¼é¸î¿À¡ÉÏ¯´õ¤òÀä»¿¡ÖÈà¤¬ÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥óÅê¼ê¡Ê37¡Ë¤¬14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Î¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º(NLCS)Âè2ÀïÁ°¤Î²ñ¸«¤Ë±þ¤¸¡¢¡È¼é¸î¿À¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Öº´¡¹ÌÚ¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤Þ¤ÀÆü¤¬Àõ¤¤¤¬¡¢Èà¤¬¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎÌò³ä¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤ì¤À¤±Áá¤¯¡Ê¸Î¾ãÌÀ¤±¤«¤é¡ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤·¤«¤â¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¿ô²ó¤ÎÅÐÈÄ·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤Þ¤º¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÀ¨¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤È¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤¿¤À¡¢Áª¼ê¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ø¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¾ÇÅÀ¤ò¤½¤³¤Ë¹Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð·ë²Ì¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤·¡ÖÈà¤¬ÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ý¤Áµå2¤Ä¤Ç¤É¤Á¤é¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤À¡£²¾¤Ë2µå¼ï¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï3µå¼ï¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤É¤ì¤â80¥°¥ì¡¼¥É¡ÊºÇ¹âµé¥ì¥Ù¥ë¡Ë¤Îµå¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¼Ô¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤ËÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¹þ¤á¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¡¢Èà¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤Î¤¹¤´¤¤¥Ü¡¼¥ë¤È¤È¤â¤ËÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èº´¡¹ÌÚ¤ÎÀ¨¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£