Àî±ÉÍûÆà¡¡»Ð¤È´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ç¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡¡ÅÅ¼Ö¤ÇÌÜÅªÃÏ¤ËÅþÃå¤â¡ÄMC¿Ø¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡Ö³¤³°¤Ç¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¡¦Àî±ÉÍûÆà¡Ê30¡Ë¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥µ¥ó¥É¡×¡Ê¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Ð¤È¤Î´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ç¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¤·¤¿Àî±É¡£¡ÖÎ¹¹Ô¡×¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö»Ð¤È´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ç¡Ö°ì½ï¤ËÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä±Ø¤¬ÅþÃå¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¹ß¤ê¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¡£ÈâÊÄ¤Þ¤ëÀ£Á°¤Ë¡È¤¢!¤³¤³¤À!¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÜÅªÃÏ¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÈ¯¼ÖÀ£Á°¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤È¤«¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤òÃÖ¤¤¤Æ¤±¤Ü¤ê¤Ë¤·¤Æ¡Ä¡×¤È»Ð¤Ï¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤À¤±¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¥Ô¥å¥ó¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÌÜÅªÃÏ¤Î¼¡¤Î±Ø¤Ø¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏÈÖÁÈMC¿Ø¤â¡Ö³¤³°¤Ç¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡×¡ÖÉÝ¤¤¤Í¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀî±É¤ÏÌÜÅªÃÏ¤Î±Ø¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÌµ»ö¤Ë¹çÎ®¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£