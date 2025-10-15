¥É¥ó¾®À¾»á¡¡»ý»²¤·¤¿¤ªÊõ¤ÎººÄê³Û¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡¡¡ÖËþÂ¤Ç¤¹¤è¡×´¿´î¤Î¥¹¥¥Ã¥×
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÉ¾ÏÀ²È¤Î¥É¥ó¾®À¾»á¡Ê75¡Ë¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö³«±¿!¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡×¡Ê²ÐÍË¸å8¡¦54¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£»ý»²¤·¤¿¤ªÊõ¤ÎººÄê³Û¤ËÂç´î¤Ó¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¾®À¾»á¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ªÊõ¤Ï¡Ö¥Ù¥ë¥Ê¡¼¥ë¡¦¥Ó¥å¥Õ¥§¤ÎÌý³¨¡×¡£¤³¤Î¤ªÊõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö40Ç¯¤°¤é¤¤Á°¡¢ÆÈÎ©¤·¤Æ¡Ø¥Õ¥£¥Ã¥Á¥§¡¦¥¦¥©¡¼¥â¡Ù¤òÁÏ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ÂçÊÑ¶ìÏ«¤·¤¿¤Î¤è¡£5Ç¯¤°¤é¤¤À¨¤¤ÉÏË³¤·¤Æ¤Æ¡¢¤¢¤ë»þ¥°¥Ã¤ÈÍè¤¿¡£¥°¥ï¥Ã¤È¤ª¶â¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÍè¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£²¿¤«¤ËÂ÷¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤³¤ì¤òÇã¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ØÆþ¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö700Ëü±ß¤°¤é¤¤¡×¤È¤·¡¢¤³¤Î³¨²è¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤ÏÀ¨¤¤¿§¤ò»È¤¦¤«¤é¤µ¡£¿§¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦É½¸½¤Î»ÅÊý¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÁêÅöËÍ¤Ï´¶Æ°¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÇã¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢ËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤Ï¡Ö1000Ëü±ß¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È300Ëü±ß¤Î¾åÀÑ¤ß¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ººÄê³Û¤Ï²¿¤È¡Ö3000Ëü±ß¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¶â³Û¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÁûÁ³¤È¤·¡¢¾®À¾»á¤ÏÂç´î¤Ó¤Ç¥¹¥¥Ã¥×¤·¤ÆMC¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤È°®¼ê¡£¤½¤·¤Æ¡ÖËþÂ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£