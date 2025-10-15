¥ì¥¯¥µ¥¹¤¬¿·¡ÖÄ¶¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×À¤³¦½é¸ø³«¤Ø¡ª ¡È¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÄºÅÀ¡É¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¡Ö»Â¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¡×¤Î»Ñ¤È¤Ï¡ª¡Ö¥»¥ë¥·¥ª¡×¤«¤éÅÁÅý¤Î¡È¹âµé¥»¥À¥óÁü¡ÉÄ¶¤¨¤¿¿·¡ÖLS¡×¤Ï»ÔÈÎ²½¤â¼¨º¶¡ª
¥ì¥¯¥µ¥¹¿·¡¦¹âµé¼Ö¡ÖLS¡×À¤³¦½é¸ø³«¤Ø¡ª
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï2025Ç¯10·î13Æü¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ë¤Æ¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÈ¯É½¡£
¡¡ÇÛ¿®¤Ç¤ÏËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¤È³Æ´Ø·¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥È¥è¥¿¤ä¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ê¤É¤Îº£¸å¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥ì¥¯¥µ¥¹¿·¡ÖLS¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê21Ëç¡Ë
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Î¿·¤¿¤Ê»Ñ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¡ÖLS¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡LS¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤¬ÅÁÅýÅª¤Ë¡ÖÂç·¿¥»¥À¥ó¡×¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¿LS¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¡¢¶Ë¤á¤Æ»Â¿·¤Ê¥â¥Ç¥ë¡£
¡¡¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ï¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î»Ñ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¸åÎØ¤¬ÊÒÂ¦2ÎØ¤Î¡Ö6ÎØ¼Ö¡×¤È¤¤¤¦·ÁÂÖ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÂçÊÑËÆ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¤Ï¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢½¾Íè¡Ö¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡¦¥»¥À¥ó¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿LS¤Î¡ÈS¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÅÄ²ñÄ¹¤Ï¡ÖLS¤¬¥»¥À¥ó¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤ÎS¡¢¤Ä¤Þ¤ê¶õ´Ö¤ä±§Ãè¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤ÈºÆÄêµÁ¤·¤¿¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆLS¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¡¢¡ÖLS¤Î¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢Ì¤Íè¤Î¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥É¥ê¥Ö¥ó¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Ï¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¡×¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡LS¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤ëºÝ¤ÎºÇ½é¤Î¼Ö¼ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î³«È¯¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¹âµé¼Ö¤Î¼çÎ®¤Ç¤¢¤Ã¤¿²¤½£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂç·¿¥»¥À¥ó¤ò»²¹Í¤È¤·¤¿ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎLS¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÃ¯¤Î¿¿»÷¤â¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¥»¥À¥ó¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥É¥ê¥Ö¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÍýÁÛÅª¤Ê»Ñ¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ã¯¤â¹Í¤¨¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¤·¤¤¡ÖÂç¹õÃì¡×¤È¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿´ûÂ¸¤Î¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡ÖLM¡×¤È¤Î¤¹¤ßÊ¬¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢LM¤¬¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿¤â¤Î¡×¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢LS¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖLM¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤¿¥â¥Ç¥ë¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¥ê¥¢¥¿¥¤¥ä¤ò4ÎØ¤ËÁý¤ä¤·¡¢¤«¤Ä¾®·Â²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥«¡¼¤ËºÇ¤â½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¹Âç¤Ê¼ÖÆâ¶õ´Ö¡×¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÅÄ²ñÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¹¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁÇÅ¨¤Ê·Á¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤³¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾è¤ê¹ß¤ê¤Î½êºî¤ÎÍ¥²í¤µ¤âLS¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤À¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëLS¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÀÅ»ß²è¤äÆ°²è¤Ï¥µ¥¤¥É¥Ó¥å¡¼¤Î¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢²£¤«¤é³À´Ö¸«¤¨¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¶¦ÄÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Ô¥ó¥É¥ë¥°¥ê¥ë¡×¤¬Á´ÌÌ¤òÊ¤¤¦¤Û¤ÉµðÂç²½¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ê¤É¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡LS¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÅÄ²ñÄ¹¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«¿È¤¬¼çÆ³¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ô¥ó¥É¥ë¥°¥ê¥ë¤¬¡¢¼ÒÆâ¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤»¤º¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÄäÂÚ¤·¤Ê¤¤¤«¤È´í×ü¡£
¡¡¤½¤ì¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤Ù¤¯¡¢¼«¤é¡Ö¥¹¥Ô¥ó¥É¥ë¥°¥ê¥ë¤ò²õ¤¹¡×¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£Á´ÂÎ¤Ç¥¹¥Ô¥ó¥É¥ë¤òÉ½¸½¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Â¿·¤Ê6ÎØ¹½Â¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼¼Æâ¶õ´Ö¤ò·àÅª¤Ë¹¤²¡¢¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥É¥ê¥Ö¥ó¤È¤·¤Æ¤Î²÷Å¬À¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹â¤á¤¿LS¥³¥ó¥»¥×¥È¡£
¡¡½¾Íè¤Î¥»¥À¥ó¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶±Û¤·¡¢´ûÂ¸¤Î¤É¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤âÂ°¤µ¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆó¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÌ¤Æ§¤ÎÎÎ°è¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÃ¯¤Î¿¿»÷¤â¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤È¡¢Ì¤ÃÎ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÎÏ¶¯¤¯¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢LS¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¼Â¸½ÅÙ¹ç¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ÔÈÎ¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Î¥ì¥Ù¥ë¤è¤ê¤Ï¾å¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¡¢¡ÖËÜµ¤¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¡¢¾ÍèÅª¤Ê»ÔÈÎ²½¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎLS¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢2025Ç¯10·îËö¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡ÊJMS2025¡Ë¡×¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤ÎÀ¤³¦½é¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£