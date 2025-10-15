ÃË¤â¤Ä¤é¤¤¤ó¤À¤è¡Ä¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¡×¤ÎÉ×¤¬¡¢Äê·¿È¯Ã£¤ÎºÊ¤Î¡ÖÀ¸ÂÖ¡×¤ò20Ç¯´Ñ»¡¤·¤ÆÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¡ÉÀ¸Â¸ÀïÎ¬¡É
²ÈÄíÆâ¤Çµ¯¤¤ë¾×ÆÍ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÊ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£È¯Ã£¾ã³²¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÉ×¤Î¤Û¤¦¤âÆ±¤¸¤À¡£ÂÐÃÌ¤ÎÂè3²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ÀÐ¶¶¿Ò»Ö»á¤¬¡¢Åö»ö¼Ô¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤¿¡Ö·ëº§¡×¤È¡ÖÉ×ÉØÀ¸³è¡×¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÚÁ´6²ó¤ÎÂè3²ó¡Û
¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¡¦¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤Î¡¡¤¢¤Î¿Í¤Î¹ÔÆ°¤¬ÊÑ¤ï¤ë¸À¤¤Êý¡¦ÀÜ¤·Êý»öÅµ¡Ù¡ÊÌîÇÈ¥Ä¥Ê¡¿Ãø¡¢µÜÈø±×ÃÎ¡¦Âì¸ý¤Î¤¾¤ß¡¿´Æ½¤¡Ë¤Ï¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¡ÚÂÐÃÌ¼Ô¾Ò²ð¡Û
¡üÀÐ¶¶¿Ò»Ö¡Ê¤¤¤·¤Ð¤·¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë/27ºÐ¤Î»þ¤ËADHD¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢ÂçºåÉÜºæ»Ô¤ÇÈ¯Ã£¾ã³²¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¼«½õ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤µ¤«¤¤¥Ï¥Ã¥¿¥ÄÍ§¤Î²ñ¡×¤òÀßÎ©¡£´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤Ê¤¬¤éÁ´¹ñ¤Ë¼«½õ¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹¤á¤ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÌîÇÈ¥Ä¥Ê¡Ê¤Î¤Ê¤ß¡¦¤Ä¤Ê¡Ë/Ì¡²è²È¡£È¯Ã£¾ã³²¤òÊú¤¨¤ëÉ×¡Ö¥¢¥¥é¤µ¤ó¡×¤È¤ÎÀ¸³è¤òÄÖ¤Ã¤¿¡ÖÃ¶Æá¡Ê¥¢¥¥é¡Ë¤µ¤ó¤Ï¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥³¥¹¥ß¥Ã¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤ÏÎß·×20ËüÉôÆÍÇË¤ÎÏÃÂêºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁÇ¤ÎÉ×¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¾×·â
¡ÚÌîÇÈ¡Û
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¥é¤µ¤ó¤Ï·ëº§Á°¡¦·ëº§¸å¡¦¤½¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ä¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ä»ä¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î»þ´ü¤ÏÉ×ÉØ¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤¤Ã¤Èµ¤¤¬¤æ¤ë¤ó¤À¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÈÁÇ¤Î¥¢¥¥é¤µ¤ó¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¥é¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÁÇ¤Î¼«Ê¬¡×¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¿Í¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ò¤³¤ì¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¡©¡Ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡¢ÊÌ¿Í¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤¬ºÇ½é¤«¤é¡ÈÁÇ¡É¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤â¡Ò¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¡Ó¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢»ä¤«¤é¤¹¤ë¤È¡ÖÅÓÃæ¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¹Í¤¨¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ÚÀÐ¶¶¡Û
µ¼ÂÖ¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Í¡£Åö»ö¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤ï¤ê¤È¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¥Ð¥êÁØ¡¢¥®¥êÁØ¡¢¥à¥êÁØ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼Ú¶â¶Ì¤µ¤ó¤È¤¤¤¦È¯Ã£¾ã³²¤ÎÅö»ö¼Ô¤¬Äó¾§¤·¤Ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¤ÎËÍ¤¬¡Ö¿©¤¨¤ë¿Í¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¹¤´¤¤»Å»ö½Ñ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡¢¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¬¥¤¥É¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ËÜ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤¹¤Í¡£
»ä¤Ê¤ê¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢È¯Ã£¾ã³²¤ÎÅö»ö¼Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢
¡ü¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆÃÀ¤¬¼Ò²ñ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥Ð¥ê¥Ð¥ê³èÌö¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ð¥êÁØ¡×
¡üÌµÍý¤·¤Æ¥®¥ê¥®¥ê¼Ò²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Õ¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥®¥êÁØ¡×
¡ü¤É¤¦¤Ë¤â¼Ò²ñ¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬°¤¯¤ÆÀ¸³è¤¬º¤Æñ¤Ê¡Ö¥à¥êÁØ¡×
¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤È¼Ú¶â¶Ì¤µ¤ó¤Ï¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¥®¥êÁØ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ïµ¼ÂÖ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡È¥Õ¥Ä¡¼¡É¤òÁõ¤¨¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¥®¥ê¥®¥êÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ì¤Æ¤ë¡£¤Þ¤¢¡¢»ä¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤³¤ì¤¬¡¢µ¼ÂÖ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤À¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥à¥êÁØ¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï²ÈÄíÀ¸³è¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Äê¿¦¤Ë½¢¤¯¤Î¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ò²ñÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÞ¤¤¤ÇÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¡¹¤â¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ï¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥à¥êÁØ¡×¤À¤±¤É¡¢¼«½õ²ñ¤Î¼çºÅ¼Ô¤ò¤ä¤ë¿Í¤Ï¡¢»ä¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¼«½õ²ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥à¥êÁØ¤À¡×¤È¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Ä¤±¤Æ¡¢ÃÑ¤¸¤¿¤êÀäË¾¤·¤¿¤ê¡¢ÈÜ²¼¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
Åö»ö¼Ô¤â¡È·ò¾ï¼Ô¡É¤ò´Ñ»¡¤·µ¼ÂÖ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡ÚÌîÇÈ¡Û
¤¤Ã¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¼ÂÖ¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢·ëº§¤¹¤ë¤Î¤â´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÚÀÐ¶¶¡Û
¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£µ¼ÂÖ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÁÇ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¼Ò²ñ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ð¥êÁØ¡×¤Î¿Í¤â¡¢¤´¤¯¾¯¿ô¤Ê¤¬¤éÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¥Ð¥êÁØ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤â¥¢¥«¥ó¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤«¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¡£¤È¤Ê¤ë¤Èº£ÅÙ¤Ï¡¢¡Ö¥®¥êÁØ¡×¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥®¥êÁØ¡×¤Î¿Í¤Ï¡È¤É¤ì¤°¤é¤¤µ¼ÂÖ¤Ç¤¤ë¤«¡É¤òÀä¤¨¤º»î¤µ¤ì¤ë¡£»Å»ö¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¡¢¡Ö¥®¥êÁØ¡×¤Ç¤ª¤é¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ÈÄí¤Ç¥Ü¥í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥®¥êÁØ¡×¤Î¿Í¤Ï²ÈÄí¤ÇÉÔÏÂ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÊÔ½¸¼Ô¡Û
¡Ö¥®¥êÁØ¡×¤Î¿Í¤È¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤È¸«¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤ËÁê¼ê¤ò¡¢°ìÅÙ¡Ö¼«Ê¬¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦Â¸ºß¤À¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÂª¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÒÉ×¤À¤«¤é¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡Ó
¡Ò¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡Ó
¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤Ä¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤¬¤Á¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò1²ó¼Î¤Æ¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤¬ÌîÇÈ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤ÎÊý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÀÐ¶¶¡Û
¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ï¤ËºÊ¤«¤éÉ×¤Ø¤Î°ìÊýÄÌ¹Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤âºÊ»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¬²ÈÄíÀ¸³è¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤¬¡Ö²Ç¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦ÃÏµå³°À¸Ì¿ÂÎ¤Î¡ÈÀ¸ÂÖ¡É¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¡¢¡Ö¡»¡»¤·¤¿¤é¤³¤¦È¿±þ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦´Ñ»¡¤ò20Ç¯¤«¤±¤Æ¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºÊ¤¬É×¤È¤¤¤¦À¸Êª¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢É×¤âºÊ¤È¤¤¤¦À¸Êª¤òÍý²ò¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡Ö»ä¤È¤¢¤Î¿Í¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¢¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¡¢½÷À¤Ã¤ÆÎ©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤±¤Ã¤³¤¦ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢É×ÉØ¤À¤±¤Î¤È¤¤È»Ò¤É¤â¤¬»º¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÁãÎ©¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤È¤¤È¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤·¤Æ¤ë¤È¤¤Ç¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À¤Î¤Û¤¦¤Ï¤¹¤´¤¯½ÀÆð¤Ë¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£É×¤Ï¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÂçÊÑ¤ä¤Ê¤¢¡×¤°¤é¤¤¤Ë¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦À¸Êª¤ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤¯
¡ÚÀÐ¶¶¡Û
¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤Ï¡¢²Ç¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÇòÇ¥æ¥¤Á¤ã¤ó¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£²È¤Î¤³¤È¤ò¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÇòÇ¥æ¥¤Á¤ã¤ó¡£ÅÜ¤ê¤À¤·¤¿¤é¤á¤Á¤ãÉÝ¤¤¡£²Ç¤µ¤ó¤ÏËÍ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥Ê¥Þ¥±¥â¥Î¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤«¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Þ¥±¥â¥Î¤Ã¤Æ¡¢ÌÚ¤Î¾å¤Ë¤ª¤ë¤È¤¤ÏÁ´Á³Æ°¤«¤ó¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊÌ¤ÎÌÚ¤Ë°Ü¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤È¤¤Ï¡¢ÁÇÁá¤¯Áö¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤â¡¢ÉáÃÊ¤ÏÁ´Á³Æ°¤«¤Ø¤ó¤±¤É¡¢¤¤¤¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤éµÞ¤Ë¥·¥ã¡¼¥Ã¤ÆÆ°¤¤À¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ä⁉¡×¤Ã¤Æ¶Ã¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌîÇÈ¡Û
¤Ç¤â¡¢¥Ê¥Þ¥±¥â¥Î¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯Æ°¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤µ¡²ñ¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë
¡ÚÀÐ¶¶¡Û
ÉáÃÊ¤Ï¤â¤¦ÌòÎ©¤¿¤º(¾Ð)¡£º£Æü¤â²Ç¤Ï¤ó¤¬¸áÁ°Ãæ¡¢»Ò¤É¤â¤Î½ÉÂê¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤Æ¡£¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ø¤ó¡×¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÆó¿Í¤Ç¤ª¸ß¤¤¥«¥ê¥«¥ê·ö²Þ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç·ö²Þ¤·¤Æ¤ë¤ó¡©¡×
¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢2¤Ä¤Î²¹ÅÙ·×¤òÈæ¤Ù¤ë¼Â¸³¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡ÖÆ±¤¸¾ò·ï¤ÇÂ¬¤ì¤Ø¤ó¡×¤È¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ë¡Ê²¹ÅÙ·×¤ò¡ËÎ©¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤ä¤ó¤«¡×
¤Ã¤Æ¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò¥µ¥Ã¤ÈÀÚ¤Ã¤Æ¡¢Â¨ÀÊ¤Î¡È²¹ÅÙ·×¤¿¤Æ¡É¤È¤·¤ÆÅÏ¤·¤¿¤é¡¢²Ç¤µ¤ó¤¬¥Ü¥½¥Ã¤È¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤À¤±ÌòÎ©¤Ä¤è¤Ê¤¢¡¼¡×¤Ã¤Æ¡£
¡ÚÌîÇÈ¡Û
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚÀÐ¶¶¡Û
ÇòÇ¥æ¥¤Á¤ã¤ó¤ÏÁÇÄ¾¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¡£
¡ÚÌîÇÈ¡Û
Ê¢¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚÀÐ¶¶¡Û
¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¡Ò¤½¤¦¤¤¤¦À¸Êª¤ä¡Ó¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¥Û¥ó¥Þ¤Ë¼«Ê¬¤¬°¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤µ¤¨¡¢ÇòÇ¥æ¥¤Á¤ã¤ó¤ÏÈ¾¥®¥ì¤Ç¤³¤¦¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ä¡¢¼Õ¤ì¤Ø¤óÀ³Ê¤ä¤«¤é¡ª¡×
¤Ç»ä¤Ï¡¢¡Ò¤¢¤¢¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤´¤á¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¤Ê¡Ó¡Ò¤½¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤ä¤Ê¡Ó¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤¦¤ó¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤â¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÌîÇÈ¡Û
¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡ÚÀÐ¶¶¡Û
·ëº§¤·¤Æ20Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¡Ò¤Ê¤ó¤ä¥³¥¤¥Ä¤Ï¡Ó¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£
¡ÚÌîÇÈ¡Û
¡Ò¤Ê¤ó¤ä¥³¥¤¥Ä¤Ï¡Ó¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸±°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸±°¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×Èô¤Ó±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡£
¡ÚÀÐ¶¶¡Û
¤½¤ì¤Ï¡¢¡È¼«Ê¬¤¬Åö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤«¤é¡É¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¢¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÚÌîÇÈ¡Û
¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¼«Ê¬¤Ë¤âÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¡È¥æ¥¤Á¤ã¤ó¡É¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¡©
¡ÚÀÐ¶¶¡Û
¤¦¤ó¤¦¤ó¡£¤½¤ì¤³¤½È¼Î·¤Î¤³¤È¤ò¡Ò°¦¤¹¤Ù¤±§Ãè¿Í¤ä¡Ó¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤¬ÀÜ¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì¤½¤ì¤¬É×ÉØ±ßËþ¤È¡£±ßËþ¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢É×ÉØÀ¸³è¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÈë·í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¤í¤Ê¤¢¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¸åÊÔµ»ö¡Ø¡È¥«¥µ¥ó¥É¥é¾É¸õ·²¡É¤À¤Ã¤¿ºÊ¤¬¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¤ÎÉ×¡×¤ÈÎ¥¤ì¤Æ½é¤á¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¡Ö»ä¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡×¤ÎÀµÂÎ¡Ù¤ØÂ³¤¯
¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¡¦¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤Î¡¡¤¢¤Î¿Í¤Î¹ÔÆ°¤¬ÊÑ¤ï¤ë¸À¤¤Êý¡¦ÀÜ¤·Êý»öÅµ¡Ù¡ÊÌîÇÈ¥Ä¥Ê¡¿Ãø¡¢µÜÈø±×ÃÎ¡¦Âì¸ý¤Î¤¾¤ß¡¿´Æ½¤¡Ë¤Ï¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¡Öº»ÃÎÂå¤Î»ÄÁü¤¬º£¤â¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡×ÌîÂ¼¹îÌé¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ºÊ¡¦º»ÃÎÂå¤ÎÈáÄË¤¹¤®¤ëµî¤êÊý
