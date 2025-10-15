µð¿Í¡¦»³À¥¿µÇ·½õ¡¡º£µ¨½é°ÂÂÇ¡¢¥×¥í½éÂÇÅÀ¤ÎÎ¢¤ËÄ¹Ìî¤Î¸ÀÍÕ¡ÖÀäÂÐ¼¡¤¬Íè¤ë¤«¤é¡Ä¡×¡¡
¢¡¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£·¡½£²¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê£±£´Æü¡¦¥µ¥ó¥Þ¥ê¥óµÜºê¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î»³À¥¿µÇ·½õÊá¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¥µ¥ó¥Þ¥ê¥óµÜºê¡Ë¤Ç£²ËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡££±¡½£°¤Î£²²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÃæÁ°¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÂÇµå¤ò±¿¤Ó¡Ö¡Ê¾õÂÖ¤Ï¡Ë¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¡ØÌµÍß¥Æ¥¥µ¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥Á¡¼¥àÊý¿Ë¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤ÆÍî¤Á¤ë¥Æ¥¥µ¥¹¥Ò¥Ã¥È¤â¤è¤·¤È¤¹¤ë°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£²·³¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£²ÎÒ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾º³Ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¯¤¸¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢£±£´Æü¤Ë°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿Ä¹Ìî¤ËÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¡Ê£±·³¤Ë¡Ë¾å¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂ¾¤Î¿Í¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Ï´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ØÀäÂÐ¼¡¤¬Íè¤ë¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤È¤±¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡¢Îå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡££¹·î£²£¸Æü¤Ë½é¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢º£·î£±Æü¤ÎºÇ½ªÀï¤Çº£µ¨½é°ÂÂÇ¡¢¥×¥í½éÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤¿°ì°ø¤Ë¡¢Ä¹Ìî¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ê±±°æ¡¡¶³¹á¡Ë