¢¡Âè£³£°²ó½©²Ú¾Þ¡¦£Ç£±¡Ê£±£°·î£±£¹Æü¡¢µþÅÔ¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦ÃæÌîÃ£ºÈµ¼Ô¤¬¡ÖÄ¶¥Ö¥ë¿ÇÃÇ¡×¥Ç¡¼¥¿ÊÔ¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÇÏ¤Ï¡Ä¡£
¡¡²áµî£±£°Ç¯¤Ç£³Æ¬¤Î£³´§ÌÆÇÏ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¥¢¥ê¥ó¥°¥¿¥¯¥È¤Î£²£°Ç¯¤ò´Þ¤á¡¢£³Ï¢Ê£¤Ç£´ÅÙ¡¢£³Ï¢Ã±¤Ï£·ÅÙ¤ÎËüÇÏ·ô·èÃå¡£¿Íµ¤Çö¤Î·ãÁö¤Ï½©²Ú¾Þ¤ÎÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¤ò³°¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¶Ú¡£²áµî£±£°Ç¯¤Ç¡Ú£µ£°£±£±¡Û¡££³´§ÌÆÇÏ¤ò½ü¤±¤ÐÊ¿ËÞ¤À¤¬¡¢ÇÏ·ô·÷³°¤ÏµÓÉôÉÔ°ÂÌÀ¤±¤ÇµÞ»Å¾å¤²¤À¤Ã¤¿¥æ¡¼¥Ð¡¼¥ì¡¼¥Ù¥ó¡Ê£±£³Ãå¡Ë¤À¤±¡£¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤Ï¼´ÇÏ¤È¤·¤Æ¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¹¥ÇÛ¤Î»È¼Ô¤Ï¡¢ÀÚ¤ì¼Ô¤Î¥»¥Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡£²áµî£±£°Ç¯¤Ç¡¢Ã±¾¡£±£°ÇÜ°Ê¾å¤ÇÇÏ·ôÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£±£²Æ¬Ãæ£¸Æ¬¤¬Á°Áö¤Ç¾å¤¬¤ê£³¥Ï¥í¥ó¤¬£±°Ì¤«£²°Ì¡Ê»Ä¤ê£´Æ¬¤Ï½Å¾ÞÏ¢ÂÐ¼ÂÀÓ¤¢¤ê¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾å°Ì¿Íµ¤ÇÏ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â½ÅÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£±£·Ç¯¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢Á°Áö¾å¤¬¤ê£³¥Ï¥í¥ó£²°Ì°ÊÆâ¤¬É¬¤ºÇÏ·ôÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¡£º£Ç¯¤Î³ºÅöÇÏ¤Ï¥»¥Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÊÃêÁªÂÐ¾Ý¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î¤ß¡£²¾¤Ë£±£°ÇÜ³ä¤ì¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤âÁÀ¤¦¤Ù¤¤À¡£
¡¡²áµî£±£°Ç¯¤Ç¥¥ã¥ê¥¢£³Àï¤Ï¡Ú£°£°£°£²¡Û¤À¤¬¡¢¤È¤â¤Ë½é¿Ø¤«¤é£²¾¡¥¯¥é¥¹¤Þ¤ÇÌµ½ý¤Î£³Ï¢¾¡¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥í¡¼¥º£Ó¤Ç£³Ãå¤È½Å¾Þ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤ÎÇÏ¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡£Êì¥Ì¡¼¥ô¥©¥ì¥³¥ë¥È¡Ê£±£´Ç¯£²Ãå¡Ë¤ÎÀã¿«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êì¤ÎÉã¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¤ÎµþÅÔ¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¡Ê½ÐÁö¿ô£±£µ°Ê¾å¤ÇÏ¢ÂÐÎ¨¥È¥Ã¥×£³£°¡¦£³¡ó¡¢£²£°Ç¯°Ê¹ß¡Ë¤Î·ìÅýÌÌ¤Î¸å²¡¤·¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£