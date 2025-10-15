¾®Àô¿Ø±Ä¡È¥¹¥Æ¥ÞÁûÆ°¡É¤ÇÍÌ¾Áªµó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¡Ö¥³¥á¥ó¥ÈÎãÊ¸¤ÏÅö¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤¬ºîÀ®¡×¤È¹ðÇò¡Ä¡È¿¿ÈÈ¿Í¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖËÒÅç¤«¤ì¤ó»á¡×¤Ë¡È¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¡É¤È¤â
¡ÖÄËº¨¤Î¶Ë¤ß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÒÅö¼Ò¤Ï¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤³¤¦¤È¤¹¤ëÀ¯¼£²È¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂº·É¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤½¤Î»Ö¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Åö¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤¬ºîÀ®¤·¤¿ÎãÊ¸°Æ¤Ë¡¢Â¾¤Î¸õÊä¼Ô¤òìÊ¤á¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤¦¼õ¤±¼è¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤É½¸½¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄËº¨¤Î¶Ë¤ß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ó
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¡ÖÄËº¨¤Î¶Ë¤ß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ä½Å¤¤¼Õºá¤ÎÊ¸¸À¤¬ÊÂ¤Ö¼ÂºÝ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡10·î14Æü¡¢¡ÈÅöÁªÀÁÉé¿Í¡É¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤Áªµó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦¾¾ÅÄ³¾»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ÎHP¤Ë¡¢¾¾ÅÄ»á¤´¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤òÉÕ¤·¤Æ¡Ò¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë´Ø¤¹¤ë½µ´©»ïÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ó¤ÈÂê¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçËÜÌ¿¤À¤Ã¤¿¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔËÌ¤òµÊ¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬½÷À½é¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡È¾×·â¤ÎÁíºÛÁª¡É¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë10Æü¤¬·Ð²á¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¡Ö¾¡Î¨7³ä¡×¤ÇÌ¾¹â¤¤Áªµó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï°ìÂÎ²¿¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ò2025Ç¯9·î24Æü¤ª¤è¤ÓÆ±Ç¯10·î3Æü¤Î½µ´©Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µ»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±Ç¯9·î22Æü¹ð¼¨¤Î¼«Í³Ì±¼çÅÞÁíºÛÁª2025¤Î¸õÊä¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤ÎÁªÂÐ¤ÇÁíÌ³¡¦¹ÊóÈÉÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ËÒÅç¤«¤ì¤ó»á¤¬¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ê¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ÎÅê¹Æ¤ò°ÍÍê¤·¤¿»Ý¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êËÒÅç»á¤ÎÌ¾ÍÀ¤¬ÔÌÂ»¤µ¤ì¡¢¸í²ò¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤ÆÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤Ù¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡Ó
ËÒÅç»á¤Ï¡ÖÁíÌ³¡¦¹ÊóÈÉ¡×ÈÉÄ¹¤ò¼Ç¤
¡¡9·î25ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ë¤Ï¡Ò¿Ê¼¡Ïº¡¡ÈÜÎô¥¹¥Æ¥Þ¤òË½¤¯¡ª¡¡¾Úµò¥á¡¼¥ëÆþ¼ê¡Ó¤È¤Îµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¡Ò¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤òÀâÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¥¹¥´¤¤¡×¡ÖÅ¥½¤¤»Å»ö¤â¤³¤Ê¤·¤Æ°ìÈé¤à¤±¤¿¤Î¤Í¡×¡½¡½ÁªÂÐ´´Éô¤«¤é¿Ê¼¡ÏºÆ°²è¤Ë¥ä¥é¥»½ñ¤¹þ¤ß¤Î»Ø¼¨¤¬½Ð¤¿¡Ó¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¾®Àô¿Ø±Ä¤Ç¡ÖÁíÌ³¡¦¹ÊóÈÉ¡×ÈÉÄ¹¤òÌ³¤á¤¿ËÒÅç¤«¤ì¤ó¸µ¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¡Ê48¡Ë¤Î»öÌ³½ê¤¬¡¢¾®Àô¿Ø±Ä¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡×¤Ë¾®Àô»á¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤äÂ¾¸õÊä¤òÈðëîÃæ½ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ÎÅê¹Æ¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¾®ÀôÁªÂÐ´´Éô¤â¤ª¤ª¤à¤Í¡È¥¹¥Æ¥ÞÍ×ÀÁ¡É¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö¤ÎËÒÅç»á¤ÏÊ¸½ñ¤Ç¡Ò»ä¼«¿È¤Î³ÎÇ§ÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤¤¤¤¹¤®¤¿É½¸½¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ó¤ÈÄÄ¼Õ¤·¡¢¾®Àô»á¤âËÒÅç»á¤Î»öÌ³½ê¤¬ÆÈÃÇ¤Ç¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤·¤¿¤ÈÊÛÌÀ¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯ËÒÅç»á¤Ï¡ÖÁíÌ³¡¦¹ÊóÈÉ¡×¤ÎÈÉÄ¹¤ò¼Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤âËÒÅç»á¤ä¤½¤Î»öÌ³½ê¤¬¤³¤¦¤·¤¿¥³¥á¥ó¥ÈÎã¤òºîÀ®¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¾¾ÅÄ»á¤¬È¯É½¤·¤¿ËÁÆ¬¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¤³¤¦½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò³Æ¼ïÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¼ÒÆâÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Åö³º¥³¥á¥ó¥È¤ÎÎãÊ¸°Æ¤òºîÀ®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ó
¡Ò¤·¤¿¤¬¤¤¤Þ¤·¤Æº£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¤Ë´Ø¤·¡¢ËÒÅç»á¤¬¥³¥á¥ó¥ÈÎã¤òºîÀ®¤·¤½¤ÎÅê¹Æ¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ëµ»ö¤ÎµºÜ¤Ï¡¢»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ó
¡ÒËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥³¥á¥ó¥ÈÎãÊ¸°Æ¤Ë°ìÉô¹Ô¤²á¤®¤¿É½¸½¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤½¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÎãÊ¸¤Î³Æ»öÌ³½ê°¸¤Ø¤ÎÁ÷ÉÕ¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤¿ËÒÅç»á¤äËÒÅç»öÌ³½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤Ëµ¿Ç°¤òÊú¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Ó
¡ÖÁ´¤¯¤Îµõµ¶¡×
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤ÎÈ¯Ã¼¤ÏËÒÅç»á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¾ÅÄ»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë²ñ¼Ò¤Î¡È½¾¶È°÷¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¡Ê10·î2ÆüÈ¯Çä¹æ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¡Ö±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤Î¸¶°Æ¤Ë¤Ï¡¢ÁªÂÐ¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÁªµó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÃËÀ¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¡¼¥ë¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¡ØÀìÌç²È¢¨¡Ù¤ÏÈà¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾®Àô»á¤ÎÀâÌÀ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡È¥¹¥Æ¥Þ¥á¡¼¥ë¡É¤ÎºîÀ®¡¦Á÷¿®¤ÏËÒÅç»öÌ³½ê¤ÎÆÈÃÇ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿Ø±Ä¤ÎÃæ¿õ¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ó¡£
¢¨ÊÔ½¸ÉôÃí¡¡¾®Àô¿Ø±Ä¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÒÀìÌç²È¤Î¤ªÃÎ·Ã¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤¿Îã¡Ó¤È¤·¤Æ24¼ïÎà¤Î¥³¥á¥ó¥È°Æ¤¬Îã¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÁªµó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÃËÀ¡×¤³¤½¤¬¾¾ÅÄ»á¤À¡£¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤ÏÅö»þ¡¢¾¾ÅÄ»á¤Ë¼èºà¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¡Ö¾¾ÅÄ»á¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ø¤Î±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤ò¾®Àô¿Ø±Ä¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤Î¤«¡×¡¢¤Þ¤¿¡¢¡Ö¾¾ÅÄ»á¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ø¤Î±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤ÎÎãÊ¸¤òºîÀ®¤·¤¿¤Î¤«¡×¤Î2ÅÀ¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¾¾ÅÄ»á¤Ï°Ê²¼¤Î¡ÈÀµ¼°²óÅú¡É¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ò¤³¤ì¤é¤Ï»ö¼ÂÌµº¬¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´¤¯¤Îµõµ¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÊÛ¸î»Î¤Ë¤âÂÐ±þ¤òÁêÃÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤«¤ëÆâÍÆ¤ò·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÃø¤·¤¯ÔÌÂ»¤·¡¢Áªµó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼Ò²ñÅªÉ¾²Á¤òÉÔÅö¤ËÄã²¼¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ËÜ·ï¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Î²¾º¹»ßÀÁµáµÚ¤Ó»ö¸åÅª¤Êº¹»ßÀÁµá¤äºï½üÀÁµá¡¢Â»³²Çå½þÀÁµá¤ò´Þ¤àË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡Ó
¡¡º£²ó¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿Ê¸ÌÌ¤È¤Ï¡¢¾¯¡¹°õ¾Ý¤¬°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¾¾ÅÄ»á¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢¤Ê¤¼¤¤¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤«¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê½µ´©¿·Ä¬¤Îµ¼Ô¤«¤é¡Ë¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿»þÅÀ¤Ç¤ÏÁ´¤¯ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¦¤Á¤Î¼Ò°÷¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤ªÃÑ¤º¤«¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£¤â¤·»ä¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐºÇ½é¤«¤éÁ´ÌÌÅª¤Ë¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ï¤Ç¤ÏËÒÅçÀèÀ¸¤ËÂçÊÑ¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²æ¡¹¤Ï»ö¼Â¤òÇÄ°®¤·¤¿¸å¡¢Ä¾ÀÜ¤ªÏÍ¤Ó¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÒÅçÀèÀ¸¤ÎÌ¾ÍÀ²óÉü¤Î¤¿¤á¤Ëº£²ó¤ÎÊ¸½ñ¤ò½Ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×
