¡¡²¼ÇÏÉ¾¤òÊ¤¤·¡¢ÁíºÛÁª¤Ç¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤òÇË¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¿Í»ö¤Ç¤ÏËãÀ¸ÇÉ¤òÍ¥¶ø¤·¤¿¤³¤È¤ÇÈ¿È¯¤ò¾·¤¡¢Ï¢Î©¤òÁÈ¤à¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¸øÌÀÅÞ¤«¤é¤Ï»°¹ÔÈ¾¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÏËö¡£Èà½÷¤Ï¡Ö°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Î·Ñ¾µ¼Ô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡Ø¡ÖµÕÄ¥¤ê¡×¤Î¸¦µæ¡Ù¡Ø¤ß¤ó¤ÊÀ¯¼£¤Ç¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤Ê¤É¤ÎÃø¼Ô¤¬¤¢¤ëÊ¸É®²È¤ÎÌÊÌî·ÃÂÀ»á¤¬Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤È°¦¼Ö¡Ö¥¹¡¼¥×¥é¡×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÖÀ¯¼£Åª¤ËÌµÃÎ¡×¤ÊÁØ¤òÆ°°÷¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à
¡¡º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Î¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¡¢¾®Àô½ã°ìÏº¸µÁíÍý¤Î¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹¡×¤ò»×¤¤¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡£µì°ÂÇÜÇÉ¤Ê¤É¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤Ç»Ù»ýÎ¨¤¬ÄãÌÂ¤·¡¢°ÂÇÜ¿§¤ÎÇö¤¤ÀÐÇËÁíÍý¤òÁª¤ó¤Ç¤â²óÉü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÍÎÏ¸õÊä¤Î¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ëµá¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅÞÆâÍ»ÏÂ¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤º¤Ë¡¢¤ªÉã¾å¤ò¸«½¬¤Ã¤ÆÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê½èÊ¬¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿Î¢¶âµÄ°÷¤Ë»ÉµÒ¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¤°¤é¤¤¤ÎÀª¤¤¤Ç¡¢¸Å¤¤¼«Ì±ÅÞ¤ò¤Ö¤Ã¤³¤ï¤¹°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï»ýÏÀ¤òÉõ°õ¡£°ìÇ¯Á°¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ë»¿À®¤È¸ø¸À¤·¡¢Æ±Àº§¤Ë¤â»¿À®´ó¤ê¤ÎÎ©¾ì¡£¤Þ¤¢¡¢²ò¸Ûµ¬À©¤Î´ËÏÂ¤Ë¤âÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Ù¥é¥ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¥Í¥ª¥ê¥Ù¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤´¼«¿È¤ÎÎ©¾ì¤òÌÀ³Î¤ËÂÇ¤Á½Ð¤»¤Ð¡¢¿·¤·¤¤¼«Ì±ÅÞ¤ò±é½Ð¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤±¤ì¤É¤â¡¢ÁíºÛÁª¤ÏÏÀÀï¤È¤¤¤¦ÏÀÀï¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤äÆ±Àº§¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤Î¹â»Ô¤µ¤ó¤â¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ò¸«¤Æ¡¢¼çµÁ¼çÄ¥¤òÀï¤ï¤»¤¿¤ê¡¢À¯ºö¤òµÄÏÀ¤·¤¢¤¦¡Ö½ÏµÄ¡×¤Ï¤â¤Ï¤äÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¿Ê¼¡Ïº¿Ø±Ä¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥»ÊÝ¼é¡×¤ä¤é¤»¥³¥á¥ó¥ÈÌäÂê¤ä¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¡ÖÆàÎÉ¤Î¼¯¡×È¯¸À¤Ë¾ÝÄ§Åª¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î¿Íµ¤¼è¤ê¤Î¤Û¤¦¤¬Âç»ö¡£
¡¡»²±¡Áª¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç¡¢Åö»þ¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤À¤Ã¤¿¡Ö¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¡×¤ÎÏÃ¤ò¡¢Ì®Íí¤Ê¤¯¤Ö¤Ã¤³¤ó¤Ç¤¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ë¤â¤½¤Î»ÑÀª¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£µÄÏÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ËÌÜÅª¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤È¤·¤ÆÀÚ¤êÈ´¤«¤ì¤Æ³È»¶¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áªµó¤Ï¤¤¤«¤Ë¡ÖÀ¯¼£Åª¤ËÌµÃÎ¡×¤ÊÁØ¤òÆ°°÷¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤«¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò½¸¤á¤ë¤«¡¢½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¥ê¥Ù¥é¥ëÂ¦¤«¤éÀÐÇË¤µ¤ó¤¬¤Ê¤¼¤«¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö½ÏµÄ¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¿Í¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö½ÏµÄ¡×¤À¤È¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò½¸¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤â¹ñ²ñ²ñ´üÃæ¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢Â¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»É·ã¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÂà¶þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀ¯¼£¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£
¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ä
¡¡ÁíºÛÁª¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢ÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¤¯¤Ä¤¬¤¨¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÁíºÛÁª¤Ç¤ÎËãÀ¸ÇÉ¤Î°ÅÌö¡¢ÅÞ¿Í»ö¤Ë¤ª¤±¤ëÎ¢¶âµÄ°÷¤ÎÉüµ¢¤ò¸«¤ë¤È¡¢¸Å¤¤¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤Î²óµ¢¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡ÊÝ¼éÇÉ¤«¤é¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤¬°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¤ä°ä»Ö¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¿Í¤À¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¦ÇÉÅª¤Ê»×ÁÛ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÀÑ¶ËÅª¤ÊºâÀ¯À¯ºö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢¤¬»Ä¤·¤¿Éé¤Î°ä»º¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£µì°ÂÇÜÇÉ¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²óÁíºÛÁª¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤Î¤ÏÂèÆó¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤ËÆó¡»°ìÈ¬Ç¯¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÆÃÄêµ»Ç½À©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢°ìÉôÊ¬Ìî¤Ç²ÈÂ²¤ÎÂÓÆ±¤âOK¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºßÎ±´ü¸Â¤Î¾å¸Â¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»ö¼Â¾å¤Î¡Ö±Ê½»¡×¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥¶È¯µëÍ×·ï¤ò´ËÏÂ¤·¤Æ³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤â¡¢ÂèÆó¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ç¤¹¡£
¡¡ÊÝ¼éÇÉ¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤«¡¢Åö»þ¡Ö°ÜÌ±À¯ºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Ï·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï°ÜÌ±À¯ºö¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ°é¤äÀ¸³è»Ù±ç¤Ê¤É³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤ÏÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ë´ÝÅê¤²¤µ¤ì¡¢º£²Æ¤ÎÁ´¹ñÃÎ»ö²ñ¤Ç¤â¡¢¡ÖÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¹ñ¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Æ¡ª¡×¤È¤¤¤¦Í×ÀÁ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¡Ö°ÜÌ±À¯ºö¡×¤ò¤È¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¿Í¡¹¤ÎÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤±¤³¤à¤«¤¿¤Á¤ÇÇÓ³°¼çµÁÅª¤Ê¼çÄ¥¤ò¤¹¤ë»²À¯ÅÞ¤¬Ìö¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²À¯ÅÞ¤ËÎ®¤ì¤¿ÊÝ¼éÁØ¤Î»Ù»ý¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤¢¤ï¤Æ¤Æ³°¹ñ¿ÍÂÐºö¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÊüÃÖ¤·¤¿¥Ä¥±¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤ò¥¼¥í¥Ù¡¼¥¹¤Ç¹Í¤¨¤ë¡×¤È¤«¤Ê¤ó¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç°¦¹ñ¼ÔÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ï¤±¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Î¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¸õÊä¤â¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï»²±¡Áª¤Ç¤â¡Ö¡ØÆ¯¤¤¿¤¤²þ³×¡Ù¤Î¿ä¿Ê¡×¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿¡£¿Í¼êÉÔÂ¤Ç¶ì¤·¤à·ÐºÑ³¦¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¯ºö¤Ç¤¹¡£
¡¡¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤ë¿¼¹ï¤ÊÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤Î¤â¤È¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤Ï·ç¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£·ÐÃÄÏ¢¤âÀÑ¶ËÅª¤Ê¼õ¤±Æþ¤ì³ÈÂç¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂèÆó¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ï±¦ÇÉÀªÎÏ¤«¤é»Ù»ý¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Ä¤Ä¤â¡¢»Ô¾ì¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡Ö°ÜÌ±À¯ºö¡×¤ò¿ä¿Ê¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£·ÐºÑ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë°ÜÌ±¤Î³ÈÂç¤ä¶¦À¸¤Î¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤Î»Ù»ýÁØ¤Ç¤¢¤ë±¦ÇÉÀªÎÏ¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°ÜÌ±À¯ºö¤Ë¶¯¤¯È¿È¯¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤Ç¤ËÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Î»²ÇÒ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï·ÐºÑ¤ÈÀ¯¼£¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÆñ¤·¤¤ÂÉ¼è¤ê¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»²À¯ÅÞ¤¬Ìö¿Ê¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¡ÖÊ¡»ãÇÓ³°¼çµÁ¡×
¡¡»²±¡Áª¤Ç¤Ï¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤ÎÉéÃ´¤ä¸ºÀÇ¡¢¸½¶âµëÉÕ¤Ê¤É¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿·ÐºÑÅª¤ÊºÆÊ¬ÇÛ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï·ã¤·¤¤ÂÐÎ©¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Ã¯¤«¤«¤éÃ¥¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤«¤ËÍ¿¤¨¤ë¡Ö¥¼¥í¥µ¥à¥²¡¼¥à¡×¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ö¸½ÌòÀ¤Âå¤òÍ¥¶ø¤¹¤ì¤Ð·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤«¡ÖÀÖ»ú¹ñºÄ¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ì¤Ðºâ¸»¤Ï³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤«¡¢À¯¼£²È¤Ï¥Ñ¥¤¼«ÂÎ¤¬Áý¤¨¤ë¤È¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¥Ñ¥¤¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉÙÍµÁØ¤äÂç´ë¶È¤Ø¤Î²ÝÀÇ¤òµá¤á¤ë¤ì¤¤¤ï¿·ÀñÁÈ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÖÉÙÍµÁØvs.½îÌ±¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³¬µéÂÐÎ©¤Î¹½¿Þ¤È¤Ê¤ë¡£¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤òÁÊ¤¨¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÖÇ¯¶âÀ¤ÂåVS¸½ÌòÀ¤Âå¡×¤È¤¤¤¦À¤Âå´Ö¤ÎÂÐÎ©¤Ë¡£°ÜÌ±¤ä³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤ò¾§¤¨¤ë»²À¯ÅÞ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÖÆüËÜ¿ÍVS³°¹ñ¿Í¡×¤È¤¤¤¦ÂÐÎ©¼´¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÌäÂê¤ÏÊ¡»ã¹ñ²È¤Ã¤Æ¤½¤â¤½¤â¤¬¡Ö¼«¹ñÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢°ì¹ñÆâ¤Ç·ÐºÑÅª¤ÊºÆÊ¬ÇÛ¤ò¤·¤Æ¡¢À¸³è¤¬¶ì¤·¤¤Ãæ´ÖÁØ¤äÉÏº¤ÁØ¤ò»Ù¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡ÖÆ±¤¸¹ñÌ±¤À¤«¤é½õ¤±¹ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ðÅª¤Ê´ðÈ×¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ®¤êÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»ö¼Â¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÌ¿¤òµß¤ª¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊºÆÊ¬ÇÛ¤Î¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¸ú²ÌÅªÍøÂ¾¼çµÁ¼Ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¶âÍ»¤äIT¤Ç¤ª¶â¤ò²Ô¤®¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¿Í¥ì¥Ù¥ë¤ÇºÆÊ¬ÇÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸Ì¿¤Î²ÁÃÍ¤ÏÅù¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Îºâ»º¤òºÇÉÏ¹ñ¤Î´¶À÷¾ÉÂÐºö¤Ê¤É¤Ë´óÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤Î¹ñ¤Î¿Í¡¹¤è¤ê¤â¼«¹ñÌ±¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Ê¡»ã¹ñ²È¤Ï¡Ö¼«¹ñÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢³°¹ñ¿Í¤ä°ÜÌ±¤òÇÓ½ü¤¹¤ëÇÓ³°¼çµÁ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÊ¡»ãÇÓ³°¼çµÁ¡×¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥ï¡¼¥¯¥Õ¥§¥¢¤Ê¤ÉÀè¿ÊÅª¤ÊÊ¡»ãÀ¯ºö¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤Ï¡¢°ÜÌ±¤ÎÀ©¸Â¤òµá¤á¤ë¶Ë±¦ÀªÎÏ¤¬ÂæÆ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿åÅç¼£Ïº¡ØÈ¿Å¾¤¹¤ëÊ¡»ã¹ñ²È¡Ù¡Ë¡£
¡¡·ÐºÑÅª¤ÊºÆÊ¬ÇÛ¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿»²±¡Áª¤Ç¡¢»²À¯ÅÞ¤¬Ìö¿Ê¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÊ¡»ãÇÓ³°¼çµÁ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¯¼£Åª¤ÊÌµÎÏ´¶¤¬È¿Å¾¤·¤¿
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢¶¦»ºÅÞ¡¢¸øÌÀÅÞ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ù»ýÁØ¤¬¹âÎð²½¤·¤ÆÀª¤¤¤ò¼º¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢»²±¡Áª¤ÇµÄÀÊ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ä¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¢»²À¯ÅÞ¤Ï¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤ä¼ãÇ¯ÁØ¤Ë»Ù»ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤ÎÌö¿Ê¤Ï¡¢¡Ö¥³¥¹¥Ñ¡×¤ä¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¡×¡¢¡Ö¥Á¡¼¥È¡×¤ä¡Ö¥Ï¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÎ®¹Ô¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼Ò²ñ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Î·ê¤òÆÍ¤¤¤Æ¤Ç¤â¡¢Í×ÎÎ¤è¤¯À¸¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¸Â¸ÀïÎ¬¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÀïÎ¬¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¼Ò²ñ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÀ¯¼£¤Ï½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀäË¾´¶¤ä¤¢¤¤é¤á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥³¥¹¥Ñ¡×¤ä¡Ö¥Ï¥Ã¥¯¡×¤ò¤è¤¯»È¤¦£²¤Á¤ã¤ó¤Í¤ëÁÏÀß¼Ô¤Î¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤â¡¢½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡À¯¼£³Ø¼Ô¤Î´Ý»³âÃÃË¤Ï¡ÖÀ¯¼£ÅªÌµ´Ø¿´¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ó¤Ê»ØÅ¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯¼£¤Ø¤ÎÌµ´Ø¿´¤ÏÀ¯¼£Åª¤ÊÌµÎÏ´¶¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¡ÖÌµÎÏ´¶¡×¤Ï¡ÖÀÅÅª¤ÊÄü´Ñ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î±üÄì¤Ë¤Ï·ã¤·¤¤¡Ö¾ÇÁç¤ÈÆâÊ°¡×¤¬±²´¬¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈó¹çÍýÅª·ã¾ð¤È¤·¤ÆÊ®½Ð¡×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡¢¤È¡£
¡¡¤¤¤Þ¤Î¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤Ï¡¢À¯¼£Åª¤ÊÌµÎÏ´¶¤¬È¿Å¾¤·¤¿¡ÖÈó¹çÍýÅª·ã¾ð¡×¤Î¡ÖÊ®½Ð¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¯¼£Åª¤ËÌµ´Ø¿´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢À¯¼£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌµÃÎ¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¬Åê»ñ¤·¤Æ¡¢º¾µ½»Õ¤ËñÙ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢À¯¼£Åª¤ËÌµÃÎ¤Ê¿Í¤â¡¢¤¦¤Þ¤¤ÏÃ¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥È¤ËñÙ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥È¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÇ§ÃÎ¤ÎÀÈ¼åÀ¤ò·Ð¸³Åª¤Ë½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Î»×¹Í¤Î·ä¤òÆÍ¤¤¤Æ¡¢´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢¹çÍýÅª¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¤òÃ¥¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤Î»×¹Í¤ò¥Ï¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÆâ½¸ÃÄ¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î½¸ÃÄ¡ÊÆâ½¸ÃÄ¡Ë¤È¤½¤ì°Ê³°¤Î½¸ÃÄ¡Ê³°½¸ÃÄ¡Ë¤ò¶èÊÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃç´Ö¤À¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÇ§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ç¤¹¡£¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤ä°¦¹ñ¿´¤ò¾§¤¨¤ì¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÇ§ÃÎ¤ÎÀÈ¼åÀ¤ò»É·ã¤Ç¤¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¤è¤¯»È¤¦¤Î¤¬¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥À¡¼¤Ø¤Î½èÈ³¡×¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢½¸ÃÄ¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤¿¤À¾è¤ê¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥À¡¼¡×¤ò¤á¤¶¤È¤¯¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢¸·¤·¤¯½èÈ³¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Æ»ÆÁ´¶¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥À¡¼¤Ø¤Î½èÈ³´¶¾ð¤ò¤¿¤¯¤ß¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤òÀðÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¹âµë¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÆ¯¤«¤Ê¤¤¸øÌ³°÷¡×¡ÖÉÔÀµ¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¡×¡ÖÇ¯¶â¤Ç³Ú¤ËÊë¤é¤¹¹âÎð¼Ô¡×¡Ä¡Ä¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Ï¡¢ºßÆü³°¹ñ¿Í¤ä°ÜÌ±¤¬¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÉÙ¤Ë¥¿¥À¥Î¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤È¤·¤ÆÈóÆñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö³°¹ñ¿Í¤ÎÀ¸³èÊÝ¸î¡¢°åÎÅÈñ¤¿¤À¾è¤ê¤¬µö¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÀâ¤¬¡¢¤½¤ÎÅµ·¿¤Ç¤¹¡£
¡¡Ê¡»ã¹ñ²È¤ËÆâºß¤¹¤ë¡Ö¼«¹ñÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×À¡¢·ÐºÑÅª¤ÊºÆÊ¬ÇÛ¤È¤¤¤¦¡Ö¸Â¤é¤ì¤¿¥Ñ¥¤¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¯¼£¾õ¶·¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿½èÈ³´¶¾ð¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦¶¯¤á¤Þ¤¹¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¤¤Ä¤é¤¬³Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¼¥í¥µ¥à»×¹Í¤¬¡¢ÇÓ³°¼çµÁÅª¤Ê´¶¾ð¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ï¡¢¸Å¤¤¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤Î²óµ¢¡¢¤¢¤Î°ÂÇÜÀ¯¸¢¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤È¤¤¤Ã¤¿´êË¾¤¬¿§Ç»¤¯¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î´êË¾¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤É¤¦¤«Ãí°Õ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¢¶âµÄ°÷¤¿¤Á¤³¤½¤¬¤Þ¤µ¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÎÉÙ¤òÎ«¤á¼è¤Ã¤Æ¤¤¿ËÜÊª¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¼«Ì±ÅÞ¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÅÜ¤ê¤ÎÌ·Àè¤ò¡¢ºßÆü³°¹ñ¿Í¤Ø¤ÈÅ¾²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¹½¿Þ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÌµ¼«³Ð¤Ë¤Î¤»¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
