¡ÚÆüËÜ³ô¡Û¡Ö¹â»ÔÁíÍýÃÂÀ¸¡×·Ù²ü¤Ç°Û¼¡¸µ¤Î±ß°Â¥æ¡¼¥í¹â¡Ä²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¡Ö¥×¥í¸·ÁªÌÃÊÁ£µÁª¡×¤ò¼ÂÌ¾¾Ò²ð¡Ú¿·NISA¡Û

³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢±ß¤¬ÂÐ¥æ¡¼¥í¤Ç°ì»þ1¥æ¡¼¥í¡á177±ßÂæ¤òÉÕ¤±¡¢1999Ç¯¤Î¥æ¡¼¥íÃÂÀ¸°ÊÍè¤Î»Ë¾åºÇ°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛ¤Ç¤¢¤ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ÎÀ¯ºö¤ò·Ù²ü¤·¤¿±ßÇä¤ê¡¢¤ª¤è¤Ó²¤½£Ãæ±û¶ä¹Ô¡ÊECB¡Ë¤ÎÍø²¼¤²ÂÇ¤Á»ß¤á¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥æ¡¼¥íÇã¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¡Ö±ß°Â¡¦¥æ¡¼¥í¹â¡×¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢Æü¶äÃ»´Ñ¡Ê9·îÄ´ºº¡¢Âç´ë¶È¡¦À½Â¤¶È¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¥æ¡¼¥í±ß¤ÎÁÛÄê°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï159.81±ß¤È¡¢Â¸µ¤Î°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ±ß°Â¥á¥ê¥Ã¥È¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¿å½à¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥æ¡¼¥í·÷¤ÎÁí¹ç PMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ë¤¬ÃæÎ©¿å½à¡Ê=50¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¤Ê¤É¡¢¥æ¡¼¥í·÷·ÐºÑ¤¬Äì·ø¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¿´¶¯¤¤ºàÎÁ¤À¡£
¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤é³°¼û´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤ËÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬Éº¤¦¤Ê¤«¡¢ºâÀ¯³ÈÄ¥¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¶âÍ»´Ä¶¤â´ËÏÂÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥í·÷¤Ç»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ë¶È¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£°Û¼¡¸µ¤Î±ß°Â¥æ¡¼¥í¹â¤¬Æ±»þ¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¡Ö±ß°Â¥æ¡¼¥í¹â¡×¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±°×¤¤´ë¶È¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¥«¥·¥ª·×»»µ¡¡Ê6952¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê10/10»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë1224±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê¡ÊÍ½¡Ë3.68¡ó
ÃÏ°èÊÌÇä¾å¹â¤Ë¤ª¤¤¤Æ²¤½£¤Ï¹ñÆâ»Ô¾ì¤ÈÊÂ¤Ö¥È¥Ã¥×¥¨¥ê¥¢¤À¡£2026Ç¯3·î´ü1Q¡Ê4¡Ý6·î¡Ë¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤È¤Î¶¥¹ç¤â¤¢¤ê¡¢¤ä¤äÍÙ¤ê¾ì¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖG-SHOCK¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹âÃ±²Á¤Ê¡ÖCASIO WATCH¡×¤ò·øÄ´¤Ë¿¤Ð¤¹¤Ê¤É¡¢Íø±×Î¨¤Î¸þ¾å¤òÈ¼¤¦½ÅÅÀ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÁÛÄê°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï¡Ö£±¥æ¡¼¥í¡á160±ß¡×¤Ç¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Î°ÙÂØ´¶±þÅÙ¡Ê1±ß¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á³Û¡Ë¤Ï2²¯±ßÁý¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤È¾¦ÉÊ´ë²èÎÏ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ëÆ±¼ÒÅÁÅý¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿¿·µ¬»ö¶È¤¬¡ÖMoflin¡Ê¥â¥Õ¥ê¥ó¡Ë¡×¤À¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥Ú¥Ã¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¡¢2025Ç¯10·î¤«¤éÊÆ¹ñ¤È±Ñ¹ñ¤Ç¤Î³¤³°ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¥Ú¥Ã¥È»ô°é¤¬Æñ¤·¤¤ÅÔ»ÔÉô¤Ë½»¤à¼ãÇ¯ÁØ¤ä¿Æ¤Î¼ûÍ×¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢À¤³¦Åª¤ÊÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¥Ú¥Ã¥È¥í¥Ü¥Ã¥È»Ô¾ì¤Ç¤Î»ö¶È³ÈÂç¤Ë·Ò¤¬¤ë´üÂÔ¤¬¤¢¤ë¡£
²áµî¤Î¿ä°Ü¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿³ô²Á¥Ð¥ê¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê´ë¶È²ÁÃÍÉ¾²Á¡Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ°ÂÃÍ·÷¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½áÂô¤Ê¥Í¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥·¥å¡Ê¼Ú¶â¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¼Â¼ÁÅª¤Ê¼ê¸µ»ñ¶â¡Ë956²¯±ß¡Ê25Ç¯6·îËö¡Ë¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¤¬¡Ê·Ð±Ä¿Ø¤Ø¥â¥Î¸À¤¦Åê»ñ²È¡ËÂç³ô¼ç¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤³¤È¤â»×ÏÇ¤ò¸Æ¤Ó¤½¤¦¤À¡£
¥Î¡¼¥ê¥Ä¹Ýµ¡¡Ê7744¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê10/10»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë1685±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê¡ÊÍ½¡Ë4.37¡ó
¥Ú¥óÀè¤ä¶âÂ°ÉôÉÊ¤ÎMIM¡Ê¶âÂ°¼Í½ÐÀ®·Á¤È¤¤¤¦ÀºÌ©²Ã¹©µ»½Ñ¡Ë¤ÎÀ½Â¤¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢À¤³¦ºÇÂç¤ÎDJµ¡´ï´ë¶È¤ä¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëJLab¡Ê¥¸¥§¥¤¥é¥Ü¡Ë¤Ê¤É¤Î²»¶Áµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ëÆ±¼Ò¤Ï¡¢ÃÏ°èÊÌÇä¾å¹â¤Î34.4%¤òEMEA¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¦ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡ËÃÏ°è¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼çÎÏ¤ÎÄã²Á³ÊÂÓ¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¹â²Á³ÊÂÓ¤«¤é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¿Ê¤à²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤é¤ì¡¢¼ûÍ×¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤Ï¾®¤µ¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÁã¤´¤â¤ê¼ûÍ×¤«¤é¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ëÈÎÇä¤Ï¡¢¸½ºß¤âÈ¿Æ°¸º¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ç¤ÏROE¡Ê¼«¸Ê»ñËÜÍø±×Î¨¡Ë10%°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢DOE¡Ê¼«¸Ê»ñËÜÇÛÅöÎ¨¡§2025Ç¯12·î´ü¡Á2027Ç¯12·î´ü¤Ï3.5¡ó°Ê¾å¡ËÌÜÉ¸¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³ô¼ç´Ô¸µ¤¬ÂçÉý¤Ë³È½¼¤µ¤ì¤¿¡£ÊÝÍ¶âÍ»»ñ»º¤Î½áÂô¤Ö¤ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢PBR¡Ê³ô²Á½ã»ñ»ºÇÜÎ¨¡Ë£±ÇÜ°Ê²¼¤Î³ô²Á¿å½à¤Ç¤Ï¡¢4%Ä¶¤ÎÇÛÅöÍø²ó¤ê¤¬³ô²Á¤Î²¼»Ù¤¨Í×°ø¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤ß¤ë¡£
¥«¥Ê¥Ç¥Ó¥¢¡Ê7004¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê10/10»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë1059±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê¡ÊÍ½¡Ë2.36¡ó
¥«¥Ê¥Ç¥Ó¥¢¡ÊµìÆüÎ©Â¤Á¥¡Ë¤ÏÃÏ°èÊÌÇä¾å¹â¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó3³ä¤ò²¤½£¸þ¤±¤¬Àê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ¡ÊÌó5³ä¡Ë¤Ë¼¡¤°ÃíÎÏÃÏ°è¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£¤´¤ß¾ÆµÑÈ¯ÅÅ¥×¥é¥ó¥È¤ä¿å½èÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤òÃæ³Ë¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤¬Àè¹Ô¤¹¤ë²¤½£¤ÇÃ¦ÃºÁÇµ»½Ñ¤Î»ö¶È¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë2029Ç¯3·î´ü¤Þ¤Ç¤Ë³¤³°Çä¾å¹âÈæÎ¨¤ò6³ä¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£M&A¡Ê¹çÊ»¡¦Çã¼ý¡Ë¤â³èÍÑ¤·¡¢²¤½£¤Ç¤Î¿åÁÇÀ½Â¤ÁõÃÖ¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¿ä¿ÊÌò¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤¬²¤½£»Ò²ñ¼Ò¡Ö¥«¥Ê¥Ç¥Ó¥¢¥¤¥Î¥Ð¡×¤À¡£Çä¾å¹â¤ÎÌó75%¤òÀê¤á¤ë´Ä¶»ö¶È¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬°ÙÂØ¥á¥ê¥Ã¥È¤òºÇÂç¸Â¤Ëµý¼õ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¡£°ÙÂØ´¹»»¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥í¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¥¹¥¤¥¹¥Õ¥é¥ó¡ÊCHF¡§10·î10Æü»þÅÀ¤Ï190±ß¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£2026Ç¯3·î´ü¤ÎÁÛÄê°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï¡Ö1CHF¡á165±ß¡×¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿åÁÇ´ØÏ¢»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2030Ç¯Âå¤ËÇä¾å¹â1000²¯±ßÄ¶¤òÌÜ»Ø¤¹Ä¹´üÅª¤Ê·×²è¤âÊ»¤»»ý¤Ä¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤Ï¡¢¿åÁÇ¤ÈÆó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡Ë¤«¤éÅÔ»Ô¥¬¥¹¤ÈÆ±À®Ê¬¤Î¡Öe¥á¥¿¥ó¡×¤òÀ¸À®¤¹¤ë¼Â¾ÚÀßÈ÷¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¿åÅÅ²òµ¡´ï¤¬´ð´´ÁõÃÖ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥é¥ì¡Ê3405¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê10/10»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë1670±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê¡ÊÍ½¡Ë3.23¡ó
ÃÏ°èÊÌÇä¾å¹â¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î²¤½£¤¬Ìó26%¤Î¹½À®ÈæÎ¨¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¼ÒÂ¦¤ÏÁÛÄê°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤ò¡Ö1¥æ¡¼¥í¡á160±ß¡×¤ÇÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥æ¡¼¥í¹â¡¦±ß°Â¡×¤Ë¤è¤ë°ÙÂØ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÇ¯´ÖÌó3²¯±ß¤Î±Ä¶ÈÁý±×Í×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤È»î»»¤µ¤ì¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¹ñºÝ»Ô¾ì¤Ç¹â¤¤¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥óÀ½ÉÊ¡×·²¤òÂ¿¿ôÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ê¼ûÍ×ÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤òÈæ³ÓÅª¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤»ö¶È¹½Â¤¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼ºàÎÁ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡Ö¸÷³ØÍÑPVA¥Õ¥£¥ë¥à¡×¤ÏÀ¤³¦¥·¥§¥¢Ìó7³ä¡¢¡ÖEVOH¼ù»é¡Ê¥¨¥Ð¡¼¥ë¡Ë¡×¤ä¡Ö¥Ó¥Ë¥í¥ó¡×¤Ê¤É¤âÃæ´üÅª¤Ë¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ëº¹ÊÌ²½À½ÉÊ¤À¡£
º£2025Ç¯12·î´ü¤ÏÈÆÍÑ¥Ý¥Ð¡¼¥ë¼ù»é¡ÊPVOH¡Ë¤Î²ÔÆ¯Î¨Äã²¼¤äºÎ»»°²½¤Ê¤É¤¬½ÅÀÐ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Íè2026Ç¯12·î´ü¤Ï¹âµ¡Ç½À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹À¤ÈÊâÎ±¤Þ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤òÈ¯´ø¤·¡¢±Ä¶ÈºÇ¹â±×¤Î¹¹¿·¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ï¼«¸Ê³ô¼°¼èÆÀ¤ÈÇÛÅö¶â¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Áí´Ô¸µÀ¸þ¤¬Ìó142%¤ØÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£³ô²Á¤ÎÄ´À°¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢·òÁ´¤ÊºâÌ³ÂÎ¼Á¤È¹â¤¤¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼ÁÏ½ÐÇ½ÎÏ¤¬ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤è¤¦¡£
¥Þ¥¥¿¡Ê6586¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê10/10»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë4700±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê¡ÊÍ½¡Ë1.59¡ó
·úÀß¡¦·úÃÛ¸½¾ì¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¥×¥í¸þ¤±ÅÅÆ°¹©¶ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÈ¥Ü¥Ã¥·¥å¤Ë¼¡¤°À¤³¦Âè2°Ì¤Î¥·¥§¥¢¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°èÊÌÇä¾å¹â¤Ç¤Ï¡¢ºâÀ¯³ÈÄ¥ºö¤ÎÄÉ¤¤É÷¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤²¤½£¸þ¤±¤¬Ìó5³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯3·î´ü¤ÎÁÛÄê°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï¡Ö1¥æ¡¼¥í=161±ß¡×¤Ç¡¢°ÙÂØÊÑÆ°¤Î±Ä¶ÈÍø±×±Æ¶Á³Û¤Ï1±ß¤¢¤¿¤ê¤Î¡Ö¥æ¡¼¥í¹â¡¦±ß°Â¡×¤ÇÇ¯´Ö 9²¯±ß¶¯¤ÎÁý±×Í×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤È»î»»¤µ¤ì¤ë¡£
ÉÊ¼Á¤Î¹â¤µ¤È½¼¼Â¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤¬Æ±¼Ò¤Î¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Î¸»Àô¤À¡£¾ÃÌ×ÉÊ¤Ç¤¢¤ëÅÅÆ°¹©¶ñ¤Î°ÂÄê¤«¤Ä¿×Â®¤ÊÀ½ÉÊ¶¡µë¤òÃ´ÊÝ¤Ç¤¤ëÆ±¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò»Ù¤¨¤ë»Üºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿À¸»ºµòÅÀ¤ò²¤½£¤Ê¤É¤Ø°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê£¿ô¤ÎÃÏ°è¤ÇÀ¸»º¤ò¹Ô¤¦ÂÎÀ©¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤ä´ØÀÇÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤òÈò¤±¤ë¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤í¤¦¡£
Ä¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹Åê»ñ¤È¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ê³¤³°ÀïÎ¬¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÌÌ¤Ï»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò°Ý»ý¡¦³ÈÂç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÈñÍÑ¤ÎÀÑ¤ßÁý¤·¤¬¼ý±×¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Íè2027Ç¯3·î´ü°Ê¹ß¤Ï¿·À½ÉÊ³ÈÈÎ¤Î¹×¸¥ÅÙ¤¬¥Õ¥ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¯¤ë´üÂÔ¤¬Âç¤¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤ÎËÌÊÆÇä¾åÈæÎ¨¤¸¤ã£±³äÄøÅÙ¤ÈÄã¤¯¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤ÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡Ö¥æ¡¼¥í¹â¡¦±ß°Â¡×¤ËÈ¼¤¦Åê»ñÂÐ¾Ý¤òÁªÄê¤¹¤ëºÝ¤ÎÃå´ãÅÀ¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤â¥æ¡¼¥í·÷¸þ¤±Çä¾å¹â¤ÎÈæÎ¨¤¬Â¾¤Î³¤³°ÃÏ°è¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂç¤¤¤´ë¶È¤òÁª¤Ö¤³¤È¤À¡£¥æ¡¼¥í·÷¤ËÁê±þ¤ÎÇä¾å¹â¤òÍ¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ë¶È¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤âÇä¾å¹â¤òÍ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤äÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤ÎÆ°¸þ¤â¹ÍÎ¸¤ËÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ã»´üÅª¤Ê°ÙÂØº¹±×¤Î²¸·Ã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥æ¡¼¥í·÷¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹³ÈÂç¤È¤¤¤¦ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹À¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¡£
