¡Ö5Âç¾¦¼Ò¡×¤¬½¢¿¦¿Íµ¤´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¥È¥Ã¥×5¤òÆÈÀê¡ª Áí¹ç¾¦¼Ò¤¬½¢³èÀ¸¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ë¡Ö5¤Ä¤ÎÍýÍ³¡×
½¢³èÀ¸¤«¤é°µÅÝÅª¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡¢»°É©¾¦»ö¡¢»°°æÊª»º¡¢°ËÆ£Ãé¾¦»ö¡¢½»Í§¾¦»ö¡¢´Ý¹È¤Ê¤É¤ÎÁí¹ç¾¦¼Ò¡£½¢³èÀ¸¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¿·´©¡Ø¾¦¼Ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¢º´ÌîÃÒ¹°»á¤¬¡¢ºÇ¿·¤Î½¢¿¦Àè¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áí¹ç¾¦¼Ò¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡Ö5¤Ä¤ÎÍýÍ³¡×¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
º£¤âÀÎ¤â°µÅÝÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÁí¹ç¾¦¼Ò
Áí¹ç¾¦¼Ò¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¿·Â´³ØÀ¸¤«¤éÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¶È³¦¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ê¥½¡¼¥¹¼Ò¤¬È¯É½¤·¤¿¡ØÂç³ØÀ¸¤¬Áª¤ó¤À½¢¿¦Àè¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°2026Â´¡Ê¸åÈ¾Àï¡Ë¡Ù¤òÎã¤Ë¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢½¢¿¦°Õ¼±¤Î¹â¤¤³ØÀ¸¤«¤é¤ÎÍ¸ú²óÅú¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤»ØÉ¸¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡ÖÊ¸Íý¡ßÃË½÷¡×¤Î4Ê¬Îà¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¦¼ÒÆâÄê¼Ô¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¶èÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊ¸·Ï¡¦ÃË»Ò¡×ÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢1°Ì°ËÆ£Ãé¾¦»ö¡¢2°Ì»°°æÊª»º¡¢3°Ì½»Í§¾¦»ö¡¢4°Ì´Ý¹È¡¢5°Ì»°É©¾¦»ö¤È¡¢5Âç¾¦¼Ò¤¬¥È¥Ã¥×5¤òÆÈÀê¡£¤³¤ì¤ÏÁí¹ç¾¦¼ÒÆâ¤Î½ç°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´¶È³¦¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¦¼Ò¤Î°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊ¸·Ï¡¦½÷»Ò¡×¡ÖÍý·Ï¡¦ÃË»Ò¡×¤Ç¤â5Âç¾¦¼Ò¤¬¥È¥Ã¥×5¤òÆÈÀê¡£¡ÖÍý·Ï¡¦½÷»Ò¡×¤Ç¤â½ç°Ì¤Ï¤ä¤ä²¼¤¬¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î5Âç¾¦¼Ò¤¬¾å°Ì10°Ì°ÊÆâ¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ËÅÄÄÌ¾¦¤ÈÁÐÆü¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶èÊ¬¤Ç¾å°Ì50°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ê¡¢Áí¹ç¾¦¼ÒÁ´ÂÎ¤Î¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·¹¸þ¤ÏÂ¾¤Î¿Íµ¤´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áí¹ç¾¦¼Ò¤Ï¾ï¤Ë¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦¼Ò¿Íµ¤¤Ï°ì²áÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¹â¤¤¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»ä¤¬½¢¿¦³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿1996Ç¯Åö»þ¤Ï¡¢³°»ñ·Ï´ë¶È¤Î¿Íµ¤¤Ïº£¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¯¡¢¶ä¹Ô¡¢¹¹ð¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¶È³¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Áí¹ç¾¦¼Ò¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏÂèÆó¿·Â´¤ä¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ò²ñ¿Í¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¤¤¿Íµ¤¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë5¤Ä¤ÎÍýÍ³
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼Áí¹ç¾¦¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¹â¤¤¿Íµ¤¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Âç¤¤¯5¤Ä¤ËÀ°Íý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
(1) ¿Í
¾¦¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£½¢³èÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Í¤ÈÆ¯¤¯¤«¡×¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¼Ò°÷Ë¬Ìä¤äÀâÌÀ²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë³ØÀ¸¤ÏÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£·Ð±Ä·Ð¸³¡¢½Ð¸þ¡¢³¤³°¶ÐÌ³¤Ê¤É¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤ä¡¢¸¦½¤À©ÅÙ¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
(2) Æ¯¤¤¬¤¤
Áí¹ç¾¦¼Ò¤Ï¼Ò²ñÅª»ÈÌ¿¤òÃ´¤¦¶È³¦¤Ç¤¹¡£»°°æÊª»º¤Ï¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¡¢ËÅÄÄÌ¾¦¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÇ°¤ò·Ç¤²¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤Ê»ö¶È¤Ë·È¤ï¤ì¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
(3) Êó½·
Ç¯¼ý¿å½à¤¬¹â¤¯¡¢½éÇ¤µë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾ºµë¤ä¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤â½¼¼Â¡£¤È¤¯¤Ë³¤³°Ãóºß»þ¤ÎÂÔ¶ø¤Ï¼ê¸ü¤¯¡¢¡ÖÃóºß¤¹¤ì¤Ð²È¤¬·ú¤Ä¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¼êÅö¤äÊ¡Íø¸üÀ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(4) ¥ª¥Õ¥£¥¹
ÅìµþËÜ¼Ò¤Ï´Ý¤ÎÆâ¤äÂç¼êÄ®¤Ê¤É¤Î°ìÅùÃÏ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¤¬Ë¬Ìä¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¤³¤³¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ëÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
(5) ¥Ö¥é¥ó¥É
¡Ö¥¨¥ê¡¼¥È´ë¶È¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯¡¢½¢¿¦¼«ÂÎ¤¬¼Ò²ñÅª¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Æ¤ä¿ÆÀÌ¤¬¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÂ¿¤¯¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¡¢¼Ò²ñÅª¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¸þ¾å¤Ë¤âÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö
Áí¹ç¾¦¼Ò¤¬³ØÀ¸¤«¤é¹â¤¤¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸åÊÔµ»ö¡Ò¡ÖÇÛÂ°¥¬¥Á¥ã¡×¤ò²óÈò¡¢½÷À¤ÎºÎÍÑ¤Î²ÃÂ®¡Ä¤¤¤ÞÁí¹ç¾¦¼Ò¤ÎºÎÍÑ¤¬¡Ö·ãÊÑ¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±¡Ó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÁí¹ç¾¦¼Ò¤Î¿·Â´ºÎÍÑ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Û¡ÖÇÛÂ°¥¬¥Á¥ã¡×¤ò²óÈò¡¢½÷À¤ÎºÎÍÑ¤Î²ÃÂ®¡Ä¤¤¤ÞÁí¹ç¾¦¼Ò¤ÎºÎÍÑ¤¬¡Ö·ãÊÑ¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±