¡Ú²òÀâ¡ÛÌîÅÞ¡Ö¤Þ¤È¤Þ¤ë¡×¤Î¤«¡¡¼¡¤Î¼óÁê¤ÎºÂ¤Ï¡Ä¹â»Ô»á¡©¡¡¶ÌÌÚ»á¡©¡¡¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¡¢°ÛÎã¤ÎÅ¸³«
ÌîÅÞ°ìËÜ²½¤¬À®Î©¤·¡¢¡È¶ÌÌÚ¼óÁê¡É¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡15Æü¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÞ»°ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤¬¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ðÀª¤Ïº®¤È¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë¶ÛÇ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡ÖÆüËÜ¤Î¼¡¤Î¼óÁê¡×¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¾®·ªÀô¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÆÃÊÌ²òÀâ°Ñ°÷¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£º¬¶¯¤¤¡Ö·ë¶É¡¢¹â»Ô»á¡×¤ÎÀ¼¡¡¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ï21Æü¤Î¸«ÄÌ¤·
¶ÌÌÚ»á¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿Æ°¤¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö·ë¶É¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âº¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤ÎÏ¢Î©¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÌîÅÞ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ì¤Ð¡×À¯¸¢¸òÂå¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¤Þ¤È¤Þ¤ë¡×¤¬ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Î¼óÁê¤ò·è¤á¤ë¡Ö¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¡×¤ÏÍè½µ21Æü¤Ë¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¯ÅÞ´Ö¤Î¶¨µÄ¤¬¤É¤¦¿Ê¤à¤«¡¢¤½¤Î¹ÔÊý¼¡Âè¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾õ¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡ÖÌîÅÞ¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Î©·û¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¤À¤±¤Ç¤Ï¡Ä¡Ö¹â»Ô»á¡×¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤
¨¡¨¡¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÞ¤¬¡Ö¾¯¿ô¡×¤Î¤Þ¤Þ¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÌîÅÞ¶¨µÄ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢µÄ°÷¿ô¤Ç1°Ì¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡Ö¹â»Ô»á¡×¤Ë¡£²¾¤Ë¡¢2°Ì¤ÎÎ©·û¤¬¡Ö¶ÌÌÚ»á¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Î©·û¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¤À¤±¤Ç¤Ï¡Ö¹â»Ô»á¡×¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Ë°Ý¿·¤¬¤Î¤ì¤Ð¡¢¶ÌÌÚ»á¤Î²ê¤Ï½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ý¿·¤Î±óÆ£¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ï14Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î³á»³¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤ÈÅÔÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢¹ñ²ñÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÌîÅÞ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ì¤ë´Ä¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Î³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó°Ê³°¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹â»Ô»á¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ò1¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤¤ÁÀ¤¤¤¬¡Ä
°ìÊý¡¢14Æü¤Ï¤³¤ó¤ÊÆ°¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤·¹â»Ô»á¤¬¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ËÉ±ÒÁê¤Ë¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤ò¡¢ÁíÌ³Áê¤Ë¤ÏÎÓË§Àµ»á¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ìµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤ÇÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤ÇÀï¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸õÊä¤òÅÞ¤äÆâ³Õ¤ÎÍ×¿¦¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ò1¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤é¡Ä¤É¤¦¤Ê¤ë¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä
¨¡¨¡¤¿¤À¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢À¯¸¢¤Î±¿±Ä¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤â¤·¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤ÎÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤âÆÀ¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¸øÌÀÅÞ¤¬Î¥¤ì¤¿¤³¤È¤Ç²áÈ¾¿ô¤Ë37µÄÀÊ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤Ï¡¢¤â¤·¹â»Ô»á¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡ÖÄ¶¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç·ë¶É¡¢ÌîÅÞ¤ËÂÅ¶¨¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢À¯ºö¡Ê¼Â¸½¡Ë¤Î¼êÊÁ¤ÏÌîÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ²¿¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡ÖÅöÌÌ¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤ÆÊäÀµÍ½»»¤ÏÀ®Î©¤µ¤»¤¿¤¢¤È¡¢²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤·¤«ÂÇ³«ºö¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¹¤é½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
Æ£°æµ®É§¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö»²±¡Áª¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÌó3¤«·î¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬Âà¿ØÉ½ÌÀ¤ò¤·¤Æ¤«¤é1¤«·î¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤À¤ËÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ï³«¤«¤ì¤º¡¢°ÛÎã¤ÎÀ¯¼£¶õÇò¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö°ì¹ï¤âÁá¤¯¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤¦À¯ºö¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÂÎÀ©¤ò¡¢ºî¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê10·î14ÆüÊüÁ÷¡Ønews zero¡Ù¤è¤ê¡Ë