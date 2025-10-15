ÊÆ¸ÛÍÑ°²½¥ê¥¹¥¯¤ò»ØÅ¦¡¡FRBµÄÄ¹¡¢»ñ»º½Ì¾®Ää»ß¤â
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¹ñ¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤ËÅö¤¿¤ëÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ï14Æü¡¢ÅìÉô¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Ç¹Ö±é¤·¡¢¸ÛÍÑ¾ðÀª¤Ï¡Ö°²½¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÊÝÍ»ñ»º¤Î½Ì¾®¤ò¿ô¥«·î°ÊÆâ¤ËÄä»ß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤·¤¿¡£ÊÝÍ»ñ»º½Ì¾®¤Ï¡ÖÎÌÅª°ú¤Äù¤á¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Ää»ß¤Ï¶âÍ»°ú¤Äù¤á¤¬ÏÂ¤é¤°¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¡¡FRB¤Ï28¡¢29Î¾Æü¤Ë¡¢¶âÍ»À¯ºö¤ò·è¤á¤ëÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ÊFOMC¡Ë¤ò³«¤¯¡£¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¸ÛÍÑ¤Î°²½¤ò·Ù²ü¤·¤ÆÍø²¼¤²ºÆ³«¤ò·è¤á¤¿Á°²ó9·î¤Î²ñ¹ç¤ËÂ³¤¡¢0.25¡ó¤ÎÍø²¼¤²¤ò·è¤á¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í½»»ÀÚ¤ì¤ËÈ¼¤¦À¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÛÍÑÅý·×¤Ê¤É½ÅÍ×»ØÉ¸¤Î¸øÉ½¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤Ï¡¢Ì±´Ö¤Î¥Ç¡¼¥¿¤â´Þ¤áÆþ¼ê²ÄÇ½¤ÊÉý¹¤¤¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¸ÛÍÑ¤È¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï9·î¤ÎÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ÊFOMC¡Ë°Ê¹ß¡ÖÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£