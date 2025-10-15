¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¼¨¤·¤¿¡ÖÆü·ÐÊ¿¶Ñ5Ëü±ß»þÂå¤ÎÆ¯¤Êý¡×¡Ú¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤¬²òÀâ¡Û
ËÜµ»ö¤Ï¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¤¬2025Ç¯10·î10Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÅ¾ºÜ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦Êª²Á¹âÂÐºö¤ÏÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤¬´ðËÜ
¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤äAI¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨¥¢¥Ã¥×¤Ï¡ÖÏ«Æ¯À¸»ºÀ¡×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤«¡©
¡¦AI¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÆ¯¤¯¤·¤«¤Ê¤¤
É®¼Ô¤Ï¿À¸ÍÂç³Ø¤ÎÂç³Ø±¡¡¦·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²Ê¤ÎÇî»Î¸å´ü²ÝÄø¤ò½¤Î»¤·¡¢Çî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÐºÑ³ØÇî»Î¤Ç¤¢¤ë¡£Çî»ÎÏÀÊ¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¾å¾ì´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¡¦Ìµ·Á»ñ»º¤È³ô²Á¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÀ¸»ºÀ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÏÀÊ¸¤ò¿ôËÜ½ñ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ÏººÆÉÉÕ¤ÏÀÊ¸¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ê¤¦¤Á1ËÜ¤Ï³¤³°¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤ËAccept¤µ¤ì¤¿±Ñ¸ì¤ÎÏÀÊ¸¤Ç¤¢¤ë¡Ë¡£À¸»ºÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¦µæ¤ò³Ø²ñ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¤ê¹Ö±é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÀ¸»ºÀ¡×¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ë¡£
Àè½µÅÐÃÅ¤·¤¿Ë¿¹Ö±é²ñ¤Ç½ÐÀÊ¼Ô¤«¤é¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢À¸»ºÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÀìÌç¤Ç¤¢¤ë¤æ¤¨¡¢¤ä¤ä¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ê²óÅú¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡©¡¡ÆüËÜ¿Í¤¬¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¡£
¡Ö¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤ó¤Æ´Å¤Ã¤Á¤ç¤í¤¤¤³¤È¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¡¢»õ¤¡¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ¡¢´À¿å¤¿¤é¤·¤ÆÉ¬»à¤ËÆ¯¤¯¤Î¤Ç¤¹¡×
¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¡©¡¡¤½¤â¤½¤âÆ¯¤Êý¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤¤¡£Æ¯¤Êý¤Ã¤Æ¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ÈÇÏ¼ÖÇÏ°Ê³°¤Ë¤¢¤ó¤Î¤«¤¤¡©¡ÊTBS¥É¥é¥Þ¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡Ù¤Î¥Ñ¥¯¥ê¡Ë¡×
¹Ö±é²ñ¤ÏÀè½µ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÁ°¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤µ¤«¹â»Ô»á¤«¤é¡¢¤¢¤ó¤ÊÈ¯¸À¤¬½Ð¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ´À¤ÂåÁíÎÏ·ë½¸¤Ç¡¢Á´°÷»²²Ã¤Ç´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ãÎ©¤ÆÄ¾¤»¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¿Í¿ô¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤¦Á´°÷¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Î¤Æ¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Ë¤â¤¼¤Ò¤È¤âÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤¿¼«Ì±ÅÞ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Âô»³Âô»³¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤Ç¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¿´¤«¤é¤ª´ê¤¤¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡Ê¹â»ÔÁáÉÄ»á¡¦¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛ¤ÎÁª½Ð¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤è¤êÈ´¿è¡Ë
¤è¤¯¤¾¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤³¤½¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹À¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ÎÉ½¤ì¤À¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤¬ÆüËÜ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢´õË¾¤¬»ý¤Æ¤ë¡£À¿¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Êª²Á¹âÂÐºö¤ÏÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤¬´ðËÜ
¹â»Ô»á¤Ï9Æü¡¢NHK¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á9¡×¤ä¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡ÊWBS¡Ë¤Ê¤É¤ËÀ¸½Ð±é¡£NHK¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤ËË¾¤à³¹¤ÎÀ¼¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¿¿¤ÃÀè¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¡×¤À¡£
¹â»Ô»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¤´¼«¿È¤ÎÀ¯ºö¤ò¤³¤³¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¥¬¥½¥ê¥ó¤È·ÚÌý¤Î¸ºÀÇ
¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î¸òÉÕ¶â¤Î³È½¼
£·Ð±ÄÆñ¤Ë¶ì¤·¤àÉÂ±¡¤ä²ð¸î»ÜÀß¤Ø¤Î»Ù±ç
¤Î3¤Ä¤À¡£¤¸¤å¤¦¤Ö¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢±ß°Â¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë¡£¶âÍ»´ËÏÂ¤ÈÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò·Ç¤²¤ë¹â»Ô»á¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï±ß°Â¡¦¥É¥ë¹â¤¬¿Ê¹Ô¡£ºòÈÕ9Æü¤ÎNY»Ô¾ì¤Ç±ßÁê¾ì¤Ï°ì»þ¡¢1¥É¥ë=153±ß23Á¬¤È2·îÃæ½Ü°ÊÍè¡¢Ìó8¥õ·î¤Ö¤ê¤Î°ÂÃÍ¤òÉÕ¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤Ê¤ë¤ÈÍ¢ÆþÊª²ÁÍÞÀ©¤Î¤¿¤á¤ËÆü¶ä¤¬Íø¾å¤²¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤Î¸«Êý¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¤ÏÂ¸µ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¿©ÎÁÉÊ¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£¤à¤í¤ó¡¢¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¤ÎÄã¤¤ÆüËÜ¤Ï¡¢±ß°Â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿©ÎÁÉÊ²Á³Ê¤Ï¾å¾º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Í×°ø¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î·ÐÏ©¤ÏÊ£»¨¤Ç¡¢±ß°Â¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÂ¸µ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÍ×°ø¤È¤Ï¤¤¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤À¤¬¡¢Æü¶ä¤Î¶âÍ»À¯ºö¤À¤±¤Ç¡¢»Ô¾ì¤ÎÊ£»¨¤Ê»×ÏÇ¤Ç·è¤Þ¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£
Â¸µ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ËÌá¤ì¤Ð¡¢Æü¶ä¼«¿È¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¤¤¤Ã¤¿¤ó¿¤ÓÇº¤ó¤À¤¢¤È¤Ë½ù¡¹¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈÅ¸Ë¾¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊª²Á°ÂÄê¤ÎÌÜÉ¸¡×¤È¤ª¤ª¤à¤ÍÀ°¹çÅª¤Ê¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¸«ÄÌ¤·´ü´Ö¤Î¸åÈ¾¡×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£Ã¼Åª¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÏÆü¶ä¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤â¤Þ¤ÀÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤³¤ÎÄøÅÙ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÇËÜÍè¤Ï¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¡×¤Ê¤É¤ÈÁû¤°¥ì¥Ù¥ë¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ê¤¢¤¯¤Þ¤ÇÆüËÜ¹ñÌ±Á´ÂÎ¤¬Áû¤°¤Û¤É¤Î¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢À¸³è¤Ëº¤µç¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤ÏÁê±þ¤ÎÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ë¡£
¹â»Ô»á¤Ï¡¢Â¸µ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï¶¡µëÍ×°ø¤Ç²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÂ¶â¾å¾º¤È¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤Ë¸£°ú¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ç¥Þ¥ó¥É¥×¥ë¡Ê¼ûÍ×¼çÆ³¡Ë·¿¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¡×¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤â¤½¤âÊª²Á¹âÂÐºö¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤¹¤°¤ËÊÆ¤ÎÃÍÃÊ¤ò²¼¤²¤í¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Êª²Á¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÍ×µá¤¬¶¯¤Þ¤ë¤¬¡¢Êª²Á¤ò²¼¤²¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¥Ç¥Õ¥ì»þÂå¤ÎµìÊÀ°Ê³°¤Î¤Ê¤Ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤ÏÊª²Á¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Êª²Á¹â¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤À¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬8ÆüÈ¯É½¤·¤¿8·î¤Î¼Â¼ÁÄÂ¶â¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç1.4%¸º¾¯¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç8¥õ·îÏ¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£
¥í¥Ü¥Ã¥È¤äAI¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨¥¢¥Ã¥×¤Ï¡ÖÏ«Æ¯À¸»ºÀ¡×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤«¡©
ËÁÆ¬¤ÎµÄÏÀ¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÆ¯¤¤¤ÆÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤ÏAI¤Î½õ¤±¤À¡£Â¸µ¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤ä¥¨¥Ã¥¸AI¤Ê¤ÉAI¤¬¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡Ê9984¡Ë¤Ï¥¹¥¤¥¹½ÅÅÅÂç¼êABB¤«¤é¥í¥Ü¥Ã¥È»ö¶È¤òÇã¼ý¤¹¤ë¡£AI¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ÎNVDA¡Ï¤È°ÂÀîÅÅµ¡¡Ê6506¡Ë¤âÆ±ÍÍ¤À¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¾®·¿Ã¼Ëö¤ÇÆ°¤¯AI¤¬À½Â¤¶È¤Î¸½¾ì¤Î¸úÎ¨À¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÆ¯¤Êý¤¬¸úÎ¨¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¡³£¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¡ÖÏ«Æ¯À¸»ºÀ¡×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÄÂ¾å¤²¤ò¸ÛÍÑ¼ç¤«¤é¾¡¤Á¼è¤ì¤ë¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
É®¼Ô¤ÏÀ¸»ºÀ¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤ÏYES¤À¡£
·ÐºÑ³Ø¤Ç¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â ¢â Ï«Æ¯À¸»ºÀ¡Ê¡áÏ«Æ¯1Ã±°Ì¤¢¤¿¤ê¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¡Ë¤Î¿å½à¤Ç·è¤Þ¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£´ë¶È¤¬À¸»º¤·¤¿ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Ï¡¢¡ÖÏ«Æ¯¼Ô¤Ø¤ÎÄÂ¶â¡×¡¢¡Ö»ñËÜ²È¤Ø¤ÎÍø½á¡×¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¤Ø¤ÎÀÇ¡×¤È¤·¤ÆÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤ë¡£Á´ÂÎ¤Î¡ÖÊ¬¤±Á°¤ÎÁíÎÌ¡×¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤Ï¡¢À¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Íý¶þ¤À¡£
¤³¤³¤Ç»ñËÜ²È¤¬AI¤Ê¤É¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¤¹¤ë¡£AI¤ä¿·¤¿¤Êµ¡³£¤ÇÀ¸»ºÀ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð»ñËÜ²È¤¬¥³¥¹¥ÈÉéÃ´¤·¤ÆÀßÈ÷Åê»ñ¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤¬¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÀ¸»ºÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Ï«Æ¯À¸»ºÀ¤ÎÄêµÁ¤Ï¡¢
Ï«Æ¯À¸»ºÀ ¡á À¸»ºÎÌ¡ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¡Ë ¡à Ï«Æ¯ÅêÆþÎÌ
¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Î¿ô¤äÏ«Æ¯»þ´Ö¤¬ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¡ÊÀ¸»ºÎÌ¡Ë¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÄêµÁ¤«¤é¤·¤ÆÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸»ºÀ¾å¾º¤Ï¡¢»ñËÜ¿¼²½¡Êcapital deepening¡Ë ¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
¤¿¤È¤¨»ñËÜ¡Êµ¡³£¡Ë¤¬À¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤Î¤ÏÏ«Æ¯¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¸»º¤Ï¡ÖÏ«Æ¯¤È»ñËÜ¤Î·ë¹ç¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ä¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Öµ¡³£¤È¿Í´Ö¤Î¶¨Æ¯¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸»ºÀ¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤¿¤À¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÏ«Æ¯Ê¬ÇÛÎ¨¤Ë¤è¤ë¡£ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó»ñËÜ²È¡Ê´ë¶È¡Ë¤¬ÆÀ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦Ï«Æ¯¼Ô¤ËÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï´ë¶È¤ÎºÛÎÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
AI¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÆ¯¤¯¤·¤«¤Ê¤¤
¤³¤ÎÀè¡¢AI¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿Ê²½¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤ÎÏ«Æ¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤¬Äã²¼¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ï«Æ¯ÅêÆþÎÌ¤Î¸º¾¯¤òÈ¼¤¦Ï«Æ¯À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤È¤¤¤¦¶ÉÌÌ¤¬¡¢¤¤Ã¤È¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ÏÂç¤¤Ê²¸·Ã¡Ê¡áÏ«Æ¯¼Ô¤Ø¤ÎÊ¬ÇÛ¡Ë¤Ë¤¢¤º¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï»Ä¹ó¤À¤¬Á´°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ê¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¼Ò²ñ¤Ï¶¦»º¼çµÁ¤Ç¤Ê¤¯»ñËÜ¼çµÁ¤À¤«¤é¡Ë¡£
AI¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÌµÍý¤À¤«¤é¡¢µ¡³£¤È¶¥Áè¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£µ¡³£¤È¤È¤â¤ËÆ¯¤¯¡¢¶¨Æ¯¤¹¤ë¡¢»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤ÈÆ±¤¸¡ÖÆ¯¤Êý¡×¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¤µ¤¢¡¢·ëÏÀ¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£AI¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÆ¯¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÌ¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢³Æ¼«¤¬¼«Ê¬¤ÎÀìÌç¤Î»Å»ö¤ËÀìÇ°¡Ê¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡Ë¤·¤è¤¦¡¢¤½¤³¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÆ¯¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£»ñ»º±¿ÍÑ¤Ï¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ³ô¤òÇã¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤¤¡£500Ëü²ó¤¯¤é¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö³ô¤Ï¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤À¤«¤é¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤è¤¦¡£¤½¤ì¤¬Æü·ÐÊ¿¶Ñ5Ëü±ß»þÂå¤ÎÆ¯¤Êý¤Ç¤¢¤ë¡£
¹ÌÚ Î´
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò
¥Á¡¼¥Õ¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡¡¼¹¹ÔÌò°÷
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Á¡¼¥Õ¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¹ÌÚÎ´»á¤Î¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ø¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï100¡óÀµ¤·¤¤ ¡Ý Æü·ÐÊ¿¶Ñ5Ëü±ß¤ÈAI»þÂå¤ÎÆ¯¤Êý¡Ù¤òÈ´¿è¤·¡¢THE GOLD ONLINEÊÔ½¸Éô¤¬ËÜÊ¸¤ò°ìÉô²þÊÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åê»ñ¤Ë¤è¤ë·ë²Ì¤ËÊÔ½¸Éô¤Ï°ìÀÚÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë·èÄê¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÈ½ÃÇ¤ÈÀÕÇ¤¤Ë¤è¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£