14ºÐ¤ÎÌ¼¤ÈÏ¢Íí¤È¤ì¤º¡¡°ñ¾ë¡¦ÅÚ±º¤Ç2³¬·ú¤Æ½»ÂðÁ´¾Æ¡¡¾Æ¤±À×¤«¤é°äÂÎ¤Î°ìÉô¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡¡Êì¿Æ¤Ï¹¢¤ÎÄË¤ßÁÊ¤¨ÈÂÁ÷
°ñ¾ë¸©ÅÚ±º»Ô¤Ç½»Âð¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é°äÂÎ¤Î°ìÉô¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²È¤Ë²ÈÂ²¤È½»¤à14ºÐ¤ÎÌ¼¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤Î¤¦¸á¸å4»þ20Ê¬¤´¤í¡¢ÅÚ±º»Ô¤Ç¡Ö2³¬·ú¤Æ½»Âð¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö²°º¬¤Î¾å¤Ç½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½5»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢43ºÐ¤Î½÷À¤¬¹¢¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é°äÂÎ¤Î°ìÉô¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î²È¤Ë¤Ï43ºÐ¤Î½÷À¤ÈÉ×¡¢Ì¼2¿Í¤Î²ÈÂ²4¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á14ºÐ¤ÎÌ¼¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
