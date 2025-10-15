¡Î·§ËÜ¸©¡Ï¡Ö»ÔÌ±¤¬¾Ð´é¤Î»ÔÀ¯¤ò¡×¡¡¶ÌÌ¾»ÔÄ¹ÁªÌµÅêÉ¼3Áª¡¡Â¢¸¶»á¤¬·è°Õ
¡¡¡Ö»ÔÌò½ê¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ»ÔÌ±¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢»ÔÌ±¤Î¾Ð´é¤Î¤¿¤á¡¢»ÔÀ¯¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤ËÊ´¹üºÕ¿ÈÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£12Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿·§ËÜ¸©¶ÌÌ¾»ÔÄ¹Áª¤Ç¡¢ÌµÅêÉ¼3Áª¤·¤¿Ìµ½êÂ°¸½¿¦¤ÎÂ¢¸¶Î´¹À»á¡Ê60¡Ë¤ÏÆ±ÆüÍ¼¡¢Áªµó»öÌ³½êÁ°¤Ç¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿»Ù»ý¼Ô¤òÁ°¤Ë3´üÌÜ¤Î·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌµÅêÉ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤Ê¤µ¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»ÔÌ±¤Î°Õ»×¤ÎÉ½¤ì¤À¤È»×¤¦¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡£
¡¡8·î¤ÎµÏ¿ÅªÂç±«¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤ä¿»¿åÈï³²¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤·¤ÆËÉºÒ¤È´§¿åÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£ÈïºÒ¤·¤¿Êý¡¹¤ÎÀ¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¡¢»ÔÆÈ¼«¤Î»Ù±çºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡2´ü8Ç¯¤ÎÀ®²Ì¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ö´ë¶ÈÍ¶Ã×¤Ë¤è¤ë21·ï¤Î¿·Àß¡¦ÁýÀß¤È400¿Í¶á¤¤¿·µ¬¸ÛÍÑ¡×¤òµó¤²¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë»ÔÆâ¤Ë½»¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ÂçÊÑ½ÅÍ×¡£»Ò°é¤Æ»Ù±ç¡¢¶µ°é¡¢°åÎÅ¡¢Ê¡»ã¤ò½¼¼Â¤µ¤»¡¢¤½¤ÎÁí¹çÎÏ¤Ç¤É¤³¤è¤ê¤â½»¤ß¤ä¤¹¤¤¶ÌÌ¾»Ô¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡Ö¶ÌÌ¾Ãæ±ûÉÂ±¡À×ÃÏ¤òÊ¸¶µ¥¨¥ê¥¢¤ÎµòÅÀ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö´±Ì±Ï¢·È¤Ç»ÔÌ±¿Þ½ñ´Û¤Î°ÜÅ¾À°È÷¤ò¹Ô¤¦¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï»ÔµÄÁª¡Ê19ÆüÅê³«É¼¡Ë¤â¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢Äê¿ô22¤ËÂÐ¤·¡¢¸½¿¦14¡¢¸µ¿¦1¡¢¿·¿Í8¤Î·×23¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÆÏ¤±½Ð¤¿¡£
¡¡¡ÊµÜ¾åÎÉÆó¡Ë
