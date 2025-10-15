¡ÎÂçÊ¬¸©¡ÏÆüÅÄµÀ±à¡¡¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¡¡¿¶¶½²ñÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¸åÆ£ÌÉ×¤µ¤ó»àµî¡¡¥Û¥Î¥ë¥ë½ä¹Ô¡¢¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Ë¿ÔÎÏ
¡¡¹ë²Ú°¼à¥¡Ê¤±¤ó¤é¤ó¡Ë¤ÊÆüÅÄµÀ±à¿Í·Á¤ò¾è¤»¤Æ¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä»³ËÈ¡Ê¤ä¤Þ¤Ü¤³¡Ë¤¬¡¢ÆüÅÄ¤Î³¹¤ò½ä¹Ô¤¹¤ë¡ÖÆüÅÄµÀ±àº×¡×¤Î±È»³¡Ê¤Ò¤¤ä¤Þ¡Ë¹Ô»ö¡£Ìó300Ç¯¤ÎÅÁÅý¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢¤½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¿Ô¤¯¤·¤¿ÆüÅÄµÀ±à»³ËÈ¿¶¶½²ñÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤Î¸åÆ£ÌÉ×¤µ¤ó¤¬¡¢13Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£103ºÐ¡£1992Ç¯¤Î½¢Ç¤¤«¤é99ºÐ¤Þ¤Ç²ñÄ¹¤òÌ³¤á¡¢ÆüÅÄµÀ±à¤ò¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤·Â³¤±¤¿¡£¡¡¡Ê¾²ÇÈ¾»Íº¡Ë
¡¡ºÇ½é¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï2001Ç¯7·î¡¢ÆüÅÄ»Ù¶É¶ÐÌ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ÎÆüÅÄµÀ±àº×¤À¤Ã¤¿¡£¸åÆ£¤µ¤ó¤Ï´û¤Ë70Âå¸åÈ¾¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¤ò¼ê¤Ë»³ËÈ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¼ã¤¤½°¤ò¼¸Ó£¡Ê¤·¤Ã¤¿¡Ë·ãÎå¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¿Í¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÆ£¤µ¤ó¤Ï²ñÄ¹½¢Ç¤¸å¡¢1994Ç¯¤ÎµþÅÔÊ¿°Â·úÅÔ1200Ç¯º×¡ÖÁ´¹ñµÀ±àº×»³³Þ½ä¹Ô¡×¤Ë»²²Ã¡£96Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÆüÅÄµÀ±à¤Î±È»³¹Ô»ö¡×¤Î¹ñ½ÅÍ×Ìµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ»ØÄê¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÅÄµÀ±à¤ò³¤³°¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¤Î¤¬¡¢2004Ç¯¤Î¡Ö¥Ï¥ï¥¤¡¦¥Û¥Î¥ë¥ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤À¡£»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¹â¤µÌó11¥á¡¼¥È¥ë¡¢½ÅÎÌÌó4¥È¥ó¤ÎÊ¿À®»³ËÈ¤ò¸½ÃÏ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¡£»ä¤âµÏ¿ÈÉ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüÅÄµÀ±à»³ËÈ¿¶¶½²ñ¤ÎË¡Èï¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤ÆÆ±¹Ô¼èºà¤·¤¿¡£¥Û¥Î¥ë¥ë¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ö¥«¥é¥«¥¦¥¢ÂçÄÌ¤ê¡×¤Ç¸«»ö¡¢Ìó1¡¦3¥¥í¤Î½ä¹Ô¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë»Ñ¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¹ñÆâ³°¤Ç¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤ÆÆüÅÄµÀ±à¤Ï16Ç¯¡¢¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ê¥æ¥Í¥¹¥³¡Ë¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£¶å½£¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëº×¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÈ¤Î¿Í·Áºî¤ê¤ò°ì¼ê¤ËÃ´¤¦ÆüÅÄµÀ±à¿Í·Á»Õ¤ÎÄ¹ÅèÀÅÍº¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¤Ï¡¢ÀèÂå¤ÎÉãºîÂ¤¤µ¤ó¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤«¤éÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÇ¯¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤·¤º¤Á¤ã¤ó¡¢¤·¤º¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢¿Í·Á¤Î½ÐÍè¤Ë¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡ØÆ¹¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡Ù¤È²¿ÅÙ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡×¤È¡¢¸åÆ£¤µ¤ó¤Î¾ðÇ®¤ò¤·¤Î¤Ö¡£
¡¡»ä¤Ï±ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºòÇ¯¤«¤éºÆ¤ÓÆüÅÄ»Ù¶É¶ÐÌ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ï¥ï¥¤¤ÇÃå¤¿Ë¡Èï¤Ï20Ç¯¤ò·Ð¤¿º£¤â¸½Ìò¤Ç³èÌö¡£Ë¡Èï»Ñ¤Ç7·î¤Îº×¤ê¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüÅÄµÀ±à¤Ø¤Î¸åÆ£¤µ¤ó¤Î»×¤¤¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î»×¤¤¤ò¡¢ÊóÆ»¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¢¢¡¡¡¡¡¡¡¡¢¢¡¡
¡¡¸åÆ£¤µ¤ó¤ÎÁòµ·¤Ï15Æü¸á¸å1»þ¤«¤é¡¢ÆüÅÄ»Ô¶ÌÀî3ÃúÌÜ555¤Î1¡¢¶ÌÀîºØ¾ì¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÁÓ¼ç¤ÏÄ¹ÃË¸ù°ì¤µ¤ó¡£
