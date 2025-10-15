¡ÎÄ¹ºê¸©¡Ï¥¿¥¤¼ÎÎ®¡¡µ¤Ç÷¤Î°ìÆÍ¤¡¡±ÀÀç»Ô¡¡ÆéÅçÅ¡¤Ç±éÉðÈäÏª
¡¡Ä¹ºê¸©±ÀÀç»Ô¹ñ¸«Ä®¿ÀÂå¡Ê¤³¤¦¤¸¤í¡Ë¤ÎÆéÅçÅ¡¤Ç5ÆüÌë¡¢450Ç¯Á°¤«¤éÂ³¤¯¸Å¼°·õ½Ñ¡Ö¥¿¥¤¼ÎÎ®¡×¤Î±éÉð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¼ÎÎ®¤Ï¡¢Èî¸å¡¦¿ÍµÈÈÍ¼çÁêÎÉ²È¤Ë»Å¤¨¤¿Ê¼Ë¡²È¡¢´ÝÌÜÂ¢¿Í¡Ê¤¯¤é¤ó¤É¡Ë¤¬¿·±¢Î®¤ò´ð¤ËÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿Î®ÇÉ¡£º´²ìÈÍ¤ÇÀ¹¤ó¤È¤Ê¤ê¡¢ËëËö¤ÎÈÍ¼çÆéÅçÄ¾Àµ¤âÆþÌç¤·¤¿¡£º£¤âº´²ì¸©´òÌî»Ô¤ÇÄê´üÅª¤Ë·Î¸Å²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶å½£°ì±ß¤ËÌç¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º´²ìÈÍ¤ÎÈô¤ÓÃÏ¤À¤Ã¤¿¿ÀÂå°ìÂÓ¤ò¼£¤á¤¿¿ÀÂåÆéÅç²È¤ÎÅö¼ç¤â¤¿¤·¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤Î±ï¤Ç¡¢²°ÉßÃÏ¤À¤Ã¤¿ÆéÅçÅ¡¤Ç¤Î±éÉð¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô¤Î15Âå½¡²È¾å¸¶¥¨¥ê»Ò¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤ÈÌç¿Í8¿Í¤¬½Ð±é¡£ÎöÖç¡Ê¤ì¤Ã¤Ñ¤¯¡Ë¤Îµ¤¹ç¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤Æ¡¢ÌÜ¤Ä¤Ö¤·¤Ê¤É¤ÎÂÎ½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÁÈÂÀÅá¡Ê¤¯¤ß¤¿¤Á¡Ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¾å¸¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆéÅçÅ¡¤Ç¤Î±éÉð¤Ï½é¤á¤Æ¡£ÅÂÍÍ¤Î¸æÁ°¤Ë¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊËÜ»³Í§É§¡Ë