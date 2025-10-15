Ä¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£³«¶È1Ç¯¤ÇÍè¾ì460Ëü¿Í¡¡Ê¿Æü¤Î½¸µÒ¤ä¼þÍ·¤Ë²ÝÂê¤â
¡¡Ä¹ºê»Ô¹¬Ä®¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¡ÖÄ¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¡×¤¬14Æü¡¢³«¶È¤«¤é1Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼J2¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡ÊVÄ¹ºê¡Ë¤ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëB1¡¢Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤¬ËÜµòÃÏ¤ò¹½¤¨¡¢Íè¾ì¼Ô¿ô¤ÏÎß·×460Ëü¿Í¡Ê9·îËö»þÅÀ¡Ë¤Ë¤â¾å¤ë¡£°ìÊý¡¢»î¹ç¤¬¤Ê¤¤Æü¤Î½¸µÒ¤ä»î¹ç¸å¤Î¼þÍ·¤Ê¤É¡¢º£¸å¤Î²ÝÂê¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¤òÀ°È÷¤·¤¿ÄÌÈÎÂç¼ê¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡¢º´À¤ÊÝ»Ô¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»î¹ç¤¬¤¢¤ëÆü¤Ï2Ëü¡Á3Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¤¿¤ÀVÄ¹ºê¤Îº£µ¨¤Î¥Û¡¼¥àÀï¤ÏÌó20»î¹ç¤Ç¡¢º£·î³«Ëë¤·¤¿Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤ÏÌó30»î¹ç¡£»î¹ç¤Î¤¢¤ëÆü¤ÏÇ¯´ÖÌó50Æü¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥ÈHD¤Î¹âÅÄ°°¿Í¼ÒÄ¹¤â4·î¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÊ¿Æü¤Î²ÔÆ¯Î¨¤¬Âç»ö¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢»î¹ç¤¬¤Ê¤¤Æü¤ÎÍè¾ì¤Ï1Ëü5Àé¡Á2Ëü¿Í¡£¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥ÈHD¤ä±¿±Ä¤¹¤ë»Ò²ñ¼Ò¤Ï¡¢6Àé¿Í¼ýÍÆ¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È³«ºÅ¤ä¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¶¯²½¤Ê¤É²þÁ±ºö¤òÌÏº÷¡£È¾Ç¯Á°¤Î9Àé¿Í¤«¤é°ìÄê¿ô¡¢¾å¾è¤»¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£³°¤Ø¤ÎÇÈµÚ¸ú²Ì¡£Ä¹ºê»Ô¤Ï3·î¤«¤é´±Ì±Ï¢·È»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢»î¹çÁ°¸å¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÉÍ¤ÎÄ®¤ä½ÐÅçÊýÌÌ¤Ø¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¡£8·îËö¤«¤é¤Ï»î¹ç¸å¤ÎÊØ¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢5Ê¬´Ö³Ö¤Ç12ÊØ¤òÁö¤é¤»¤ë¡£°ìÆüÊ¿¶ÑÌó500¿Í¤¬¾è¼Ö¤·¡¢¤¦¤Á7³ä¤¬»î¹ç¸å¤ÎÍøÍÑ¤À¤È¤¤¤¦¡£ÍøÍÑÌÜÅª¤ÎÈ¾¿ô¤Ï°û¿©¤Ç¡¢»ÔÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÍè¾ì¼Ô¤¬»î¹ç¸å¤Ë»ÔÆâ¤Ë·«¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ëÁê¾è¸ú²Ì¤òº£¸å¤â¿Þ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£Ä¹ºêÂç¤Î¿À»³¹ä½Ú¶µ¼ø¡Ê¿ÍÎ®¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¡Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¤Î³°¤Ë¤Þ¤Ç¿Í¤ÎÎ®¤ì¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ°è¤ä¹ÔÀ¯¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤À¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡VÄ¹ºê¤ÏJ1¾º³Ê¥é¥¤¥ó¤ÇÁ±Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤â3Ï¢¾¡¤È¹¥Ä´¡£³«¶È»þ¤Ë·Ç¤²¤¿¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î´¶Æ°¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎ¾Î©¡×¤È¤¤¤¦Ì¿Âê¤Ç2Ç¯ÌÜ¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¡ÊÄç¾¾ÊÝÈÏ¡Ë