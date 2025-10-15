¡Îº´²ì¸©¡ÏÂç¶½Á±»û¤ä²ÆÌîºÚ¡¡¸ÄÀ¸÷¤ë60ÅÀ¡¡´ð»³Ä®Ì±²ñ´Û¡¡³¨²è¥µ¡¼¥¯¥ë¡Ö²í¡×¤¬ºîÉÊÅ¸
¡¡º´²ì¸©´ð»³Ä®¤Î³¨²è¥µ¡¼¥¯¥ë¡Ö²í¡×¤ÎºîÉÊÅ¸¤¬14Æü¡¢Æ±Ä®µÜ±º¤ÎÄ®Ì±²ñ´Û1³¬¥í¥Ó¡¼¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£27²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢ÌýºÌ¤ä¿åºÌ¤ÇÉÁ¤¤¤¿²ñ°÷¤ÎÎÏºîÌó60ÅÀ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï·Ý½Ñ¤Î½©¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡¢19Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ïº´²ìÈþ½Ñ¶¨²ñ²ñ°÷¤ÎËÊ¡ÊÝÉ×¤µ¤ó¡Ê77¡Ë¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢½µ1²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç³¨É®¤ò°®¤ëÌó30¿Í¤Î²ñ°÷¤¬½ÐÉÊ¤·¤¿¡£¹ÈÍÕ¤¬Á¯¤ä¤«¤ÊÂç¶½Á±»û¤ÎÉ÷·Ê²è¤ä¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤ä¥Ê¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿²ÆÌîºÚ¤òÉÁ¤¤¤¿ÀÅÊª²è¤Ê¤É¡¢ÉÁ¤¼ê¤Î¸ÄÀ¤¬¸÷¤ëºîÉÊ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÊ¿ÏÂ¤ò¡×¤ÈÂê¤·¤¿¿ÍÊª²è¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤«¤éÆ¨¤ì¡¢¸©Æâ¤ÇÈòÆñÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í½÷À¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÇØ·Ê¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤òÅº¤¨¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤¬ÉÁ¤¤¤¿¿åËÏ²è¤Ê¤É¤âÊ»¤»¤ÆÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÊ¡¤µ¤ó¤Ï¡Ö²ñ°÷¤ÏÇ¯¡¹ÎÏ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£½µ1²ó¤Ï³¨¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍè¾ì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÊÁ°ÅÄ³¨¡Ë