¡Îº´²ì¸©¡Ï¾®³Ø¹»¤ËËÉºÒ°æ¸ÍÀ°È÷¡¡¸©Æâ½é¡¢Ä»À´»ÔÆâ¤ÎÁ´8¹»¡¡ÃÇ¿å»þ¤âÀ¸³èÍÑ¿å³ÎÊÝ¤Ø
¡¡Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤Ë¤è¤ëÃÇ¿å¤ËÈ÷¤¨¡¢º´²ì¸©Ä»À´»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤ÇÀ¸³èÍÑ¿å¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëËÉºÒ°æ¸Í¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ËÜÇ¯ÅÙÆâ¤ËÁ´8¹»¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¸©Æâ½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯1·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂçÌó14Ëü¸Í¤¬ÃÇ¿å¡£È¾ÅçËÌÉô¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ»Ï©¤¬À£ÃÇ¤µ¤ì¡¢Éüµì¤ËÌó5¥«·î¤òÍ×¤·¤¿ÃÏ°è¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ô¤ÏÇ½ÅÐ¤Î¶µ·±¤òÀ¸¤«¤½¤¦¤È¡¢¾®³Ø¹»¶è¤´¤È¤ËËÉºÒ°æ¸Í¤ò·¡¤ëÊý¿Ë¤ò·èÄê¡£»Ô¤¬´ÉÍý¤¹¤ë»ØÄêÈòÆñ½ê¤Î¾®³Ø¹»8¹»¤Ë¡¢¿å¤Î¤¯¤ß¾å¤²¤ËÅÅµ¤¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¼ê²¡¤·¥Ý¥ó¥×¼°¤Î°æ¸Í¤òÀ°È÷¤¹¤ë¡£Áí»ö¶ÈÈñ¤ÏÌó8ÀéËü±ß¤Ç¡¢º£·î¤«¤é·¡ºï¹©»ö¤ò½ç¼¡¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä»À´»Ô¤ÎÂ¼¾åÉÒ¾ÏËÉºÒÂÐºö´Æ¤Ï¡Ö¤â¤·¤â¤ËÈ÷¤¨¤¿°æ¸Í¤À¤¬¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÖÃÅ¤Î¿å¤ä¤ê¤äËÉºÒ¶µ°é¤Ë¤â»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÁ°ÅÄ³¨¡Ë